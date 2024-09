Para analista, Kawhi Leonard é o melhor jogador da NBA sem MVP

De acordo com o analista de NBA, Kendrick Perkins, o astro Kawhi Leonard é o melhor jogador da liga sem um MVP no currículo. A declaração foi dada na última sexta-feira (13), durante o NBA Today, da ESPN. A pauta era sobre o melhor atleta que nunca ganhou o prêmio de mais valioso da temporada. Outros debatedores do programa mencionaram Dwyane Wade e Jerry West, mas para o ex-pivô não há muito o que pensar. Em sua argumentação, Perkins exaltou os feitos de Leonard.

“Vou de Kawhi Leonard como o melhor a nunca ter conquistado o MVP da NBA. Kawhi Leonard-Jordan. Algumas das maiores corridas de playoffs na história do jogo. Além disso, ele já fez um dos maiores jogadores de todos os tempos desistir. Estou falando de LeBron James, especialmente quando Kawhi estava no San Antonio Spurs. O que ele fez nas finais quando jogou no Raptors… Ajudou Toronto a conquistar o seu primeiro título da história. Enfim, Kawhi é o cara”, disse Perkins.

Apesar de ser bicampeão da NBA (2014 e 2019) e duas vezes defensor do ano (2015 e 2016), Kawhi Leonard nunca conquistou o MVP. No entanto, foi eleito o jogador mais valioso das duas finais em que foi campeão da liga. Além disso, Leonard coleciona seis eleições para o All-Star Game, três para o quinteto ideal da liga e outras três para o segundo time, e sete seleções para o time de defesa.

Kawhi azarado?

Kawhi Leonard também deu “azar” nas campanhas para ganhar o MVP da NBA, já que algumas de suas melhores temporadas ocorreram em um momento em que outros astros tiveram desempenhos espetaculares. Em 2016, por exemplo, ele foi o segundo na disputa. Naquela temporada, Stephen Curry ganhou o prêmio por unanimidade ao liderar o Golden State Warriors à melhor campanha da história da liga (73 vitórias e nove derrotas).

Já em 2017, Kawhi foi o terceiro colocado na briga pelo prêmio, que ficou com Russell Westbrook. O então armador do Oklahoma City Thunder foi o primeiro jogador desde Oscar Robertson a ter uma média de triplo-duplo na fase regular. Portanto, se não fossem essas temporadas históricas de Curry e Westbrook, talvez Kawhi Leonard tivesse um MVP da NBA no currículo.

Recentemente, Perkins afirmou que o Clippers deveria considerar uma troca envolvendo o astro de 33 anos. Para o ex-pivô, a franquia deixou de ser uma candidata ao título, após a saída de Paul George nesta offseason. Desse modo, o analista defende a ideia de negociar Leonard e iniciar uma reformulação do elenco.

“Nesta offseason, o Clippers não fez nada inovador para nós dizermos que é um postulante ao título. Aliás, não é nem uma ameaça legítima no Oeste. O time não é melhor que Lakers, Nuggets, Timberwolves, Grizzlies, Rockets, Suns. Tipo, a lista continua. Não é melhor nem que o Pelicans. Assim, precisa entrar em um modo de reconstrução. Se eu fosse o Clippers, realmente consideraria uma troca de Kawhi Leonard neste momento. A franquia está empacada”.

“Na boa, para onde eles estão indo neste momento? Kawhi os atrasou dez anos. Desde que chegou e vestiu o uniforme do Clippers, ele fez a franquia voltar dez anos. Você traz Paul George, desiste de Shai Gilgeous-Alexander e de um milhão de escolhas de primeira rodada do Draft. Agora, o time está de volta à estaca zero. Você tem Leonard, James Harden, em quem você não pode confiar. Portanto, o Clippers já deveria considerar a troca de Kawhi e partir para a reconstrução”, afirmou Perkins.

Nas últimas cinco temporadas, durante a “Era Leonard e George”, o Clippers colecionou fracassos. Apenas em uma delas (2020/21) alcançou a final do Oeste. Em outras duas foi eliminado na primeira rodada. Também chegou a uma semifinal de conferência (2019/20). E o pior resultado ocorreu em 2021/22, quando sequer foi aos playoffs.

