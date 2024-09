Tyronn Lue: “Kawhi Leonard estará pronto para início da NBA”

O técnico Tyronn Lue deu um prazo para o retorno de Kawhi Leonard à NBA. Segundo ele, em entrevista à ESPN, o astro do Los Angeles Clippers retorna a partir do dia 1º de outubro. A data para marca o início dos treinamentos da franquia, em Honolulu, no Havaí. Na última temporada, o craque lutou contra problemas no joelho.

“Eu falo com ele o tempo todo. Kawhi Leonard estará pronto para o período de treinamento do Clippers”, afirmou Tyronn Lue. “Ele está se sentindo bem e eu sei que estará pronto a tempo do campo de treinamento”, continuou.

No último ano, aliás, Kawhi Leonard enfrentou sérios problemas no joelho durante a última temporada. Ainda assim, ele esteve em 68 dos 74 jogos do Clippers na temporada regular. No entanto, a lesão o tirou dos oito jogos iniciais dos playoffs, enquanto ele teve médias modestas de 23.7 pontos e 6.1 rebotes, além de 49.9% de aproveitamento nos arremessos.

Publicidade

Em julho, o ala prosseguiu para um treinamento com a seleção dos EUA para os Jogos Olímpicos de Paris. No entanto, uma nova inflamação no joelho o tirou da competição e deu lugar a Derrick White, do Boston Celtics. O presidente da franquia de Los Angeles, Lawrence Frank, contudo, discordou da decisão do Team USA.

“Foi uma decisão da seleção dos EUA. Eu fiquei francamente muito desapontado com a decisão. Kawhi queria jogar e nós queríamos que ele jogasse. Eu estive presente nos dois primeiros treinos. Ele parecia muito bem. Participou de tudo, foi um participante completo em todas as atividades. Eu não estava lá no terceiro treino, onde, no final das contas, foi decidido que eles seguiriam em outra direção”, afirmou Frank.

Publicidade

Leia mais sobre o Los Angeles Clippers!

“Eu expressei a eles o que eu realmente gostaria que tivessem dado tempo ao Kawhi. Temos a vantagem de estar com ele há cinco anos, conhecendo seu corpo e vendo como ele está. Então, parecia bem para mim. Eu sei de todos os sacrifícios que ele fez para se comprometer com as Olimpíadas. Então, foi muito decepcionante”, completou.

Mesmo ausente da lista dos EUA para a disputa em Paris, Kawhi Leonard seguiu se preparando para a temporada 2024/25 da NBA. Segundo Lue, a saúde do jogador segue em dúvida para a próxima temporada. O craque James Harden, por sua vez, aponta otimismo e deve estar 100%. Com ambos saudáveis, a expectativa do time de Los Angeles é alcançar os playoffs.

Publicidade

Em relação a saída de Paul George, por fim, Tyronn Lue revela que Kawhi Leonard está pronto para assumir o pratagonismo na NBA.

“Quando você perde um jogador do calibre de Paul George, as pessoas pensam: ‘ah, eles não podem vencer ou não serão competitivos na NBA. Mas isso só me desafia ainda mais. Ok, as pessoas estão nos descartando ou não acham que seremos bons. Isso me dá uma dose extra de motivação'”, afirmou Lue.

Publicidade

Portanto, o Clippers estreia na próxima temporada contra o Phoenix Suns, no dia 23 de outubro. A data marca a abertura oficial da nova casa da franquia, o Intuit Dome, em Los Angeles.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA