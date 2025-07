Após troca, Nuggets reforça posição sobre Jonas Valanciunas

Depois de dias de espera, o Denver Nuggets confirmou a troca para adquirir o pivô Jonas Valanciunas. O time do Colorado fechou a transação antes da reabertura do mercado da liga, mas o anúncio oficial demorou a vir. A transação, que enviou o ala-pivô Dario Saric para o Sacramento Kings, esteve perto de ser cancelada. E, agora, a franquia tem mais um desafio: lidar com a indisposição do lituano.

Isso se tornou um problema porque o veterano tem um acordo verbal para ser atleta do Panathinaikos. O acerto já estaria tão alinhado que ele esteve na Grécia nos últimos dias para fazer exames médicos. Seria um vínculo de três temporadas que vai render US$13 milhões ao jogador. No entanto, antes de tudo, isso depende da rescisão do contrato (agora) com a equipe da NBA. O que não vai acontecer.

Segundo Donatas Urbonas, do site BasketNews, o Nuggets já reforçou para Valanciunas que conta com a sua presença no elenco. Ou seja, não vai liberá-lo. Ele tem contrato garantido até o fim da próxima temporada e pouco mais de US$10 milhões a receber pela campanha. Ainda possui mais um ano de vínculo na sequência por valor quase igual, mas a quantia não é assegurada.

“Denver tem uma posição firme: Jonas está sob contrato e, por isso, deve honrá-lo. A franquia sabe do forte interesse do Panathinaikos. No entanto, não tem a intenção de deixar nenhuma brecha para uma saída antes do fim do contrato”, relatou Urbonas. Há rumores de que, no fim das contas, o que o pivô gostaria seria uma garantia prévia do seu salário em 2026-27.

Vontade mútua

Aliciar um jogador sob contrato, a princípio, não é uma ação vista com bons olhos pelo mercado nos esportes. Mas, nesse caso, pode ser um pouco diferente. De acordo com George Zakkas, da rede SDNA, o Panathinaikos fez uma sondagem e só seguiu porque teve uma sinalização positiva. O agente de Jonas Valanciunas teria garantido que, depois da troca, conseguiria a sua liberação junto ao Nuggets.

“O que eu posso dizer sobre Jonas no momento? Ele quer assinar conosco e, da mesma forma, a gente quer que ele jogue aqui. Mas, se o seu time não der ok, o que podemos fazer? Afinal, existe um contrato assinado. Há alguns pontos que estão fora das nossas mãos. Assim que essa história terminar, nós vamos contar todos os detalhes”, disse o dono do clube grego, Dimitris Giannakopoulos.

Valanciunas já deu provas claras de que gostaria de voltar ao basquete europeu. Ele não dá garantias, no entanto, de que vai deixar a NBA. “Muitas pessoas estão dizendo muita coisa por aí sobre a minha situação. Mas creio que só vamos ter uma resposta definitiva do meu próximo time quando entrar em quadra para o primeiro jogo da próxima temporada”, resumiu.

Reserva ideal

O Nuggets iniciou a offseason com a busca de um novo reserva para Nikola Jokic como prioridade. E Valanciunas sempre foi um dos primeiros nomes na lista da franquia. Por isso, Denver nunca teve planos para dispensá-lo no processo para a sua aquisição. E, apesar de tudo o que aconteceu, o sentimento segue o mesmo. O técnico David Adelman, por exemplo, está bem empolgado com o reforço do lituano.

“Eu vejo Jonas, antes de tudo, como um point center. Não precisamos ter um armador de ofício em quadra enquanto ele estiver lá. É possível acioná-lo no poste baixo, nos ‘cotovelos’ ou espaçando a quadra, pois é um jogador técnico demais. É a primeira vez que vamos ter um pivô reserva com recursos tão similares a Nikola desde DeMarcus Cousins”, elogiou o jovem treinador.

