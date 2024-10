“Especial”, afirma JJ Redick após momento entre LeBron James e Bronny

O técnico JJ Redick comemorou a estreia de LeBron James e seu filho Bronny pelo Los Angeles Lakers. Os dois compartilharam a quadra durante o segundo quarto da derrota para o Pheonix Suns. Desse modo, se tornaram a primeira dupla de pai e filho a jogarem juntos na NBA. Após a derrota, o técnico explicou o por que escolheu aquele momento para a estreia de ambos juntos.

“Foi durante um período em que acho que tivemos alguns problemas com nossa defesa de transição. Mas eu gostei do que vi durante o primeiro tempo de todos os grupos que testamos. Em termos do “porque”, eu só queria dar a eles a chance de jogar juntos na pré-temporada dentro do fluxo e de acordo com o que havíamos feito. Aquele era o momento certo para fazer isso”, explicou o treinador.

Enquanto LeBron já estava em quadra, Bronny no lugar de Gabe Vincent. O jovem armador não conseguiu marcar nenhum ponto, mas colaborou na defesa e conseguiu dois rebotes. No entanto, os números pouco importam. Apesar de não ser oficial, o camisa 23 conseguiu permanecer na liga tempo suficiente para atuar ao lado do filho. Esta será a vigésima segunda temporada de um dos melhores jogadores de todos os tempos.

Diante do momento histórico entre LeBron e Bronny James, Redick se mostrou feliz por ser o responsável. “Estou muito feliz por fazer parte disso. Realmente estou,” afirmou o treinador.

“É incrível como fã de basquete. Acho que isso fala sobre a longevidade de LeBron, mas também sobre sua resistência competitiva, por ele ainda estar fazendo isso no seu 22º ano. Isso fala sobre o trabalho que Bronny fez para chegar até aqui. E, de fato, sobre o cuidado e amor paternal, e certamente o cuidado maternal de Savannah também”, acrescentou.

Em relação a Bronny, Redick lamentou a falta de pontos, principalmente por uma chance que ele teve. Porém, minimizou os números. Segundo ele, os poucos minutos foram suficientes para o ex-jogador de USC mostrar como é incrível.

“Bronny é um garoto incrível e é um prazer estar ao seu redor. Eu realmente esperava que aquele arremesso de três na lateral tivesse entrado. Teria sido um momento incrível, mas eles terão muitos momentos juntos, com certeza”, completou.

Sonho

Para Bronny e LeBron, o momento foi ainda mais especial. Fora a história para a NBA e seus fãs, os dois puderam realizar um sonho que parecia distante nos últimos anos. Após a partida, desse modo, o ídolo da franquia falou pela primeira vez sobre o momento e como estava sendo difícil assimilar.

“Não parece real. Vamos nos acostumar com isso, mas é muito legal. É muito legal para nós dois e especialmente para nossa família. É definitivamente um momento que eu nunca vou esquecer”, completou.

Estreia oficial

A declaração do camisa 23 mostra a importância do momento. Mesmo com uma das carreiras mais vitoriosas da história, um jogo de pré-temporada está entre um dos seus momentos favoritos. Certamente, então, a estreia oficial na temporada regular deve reservar um lugar ainda mais especial na carreira do craque.

A estreia, aliás, deve acontecer na rodada de abertura do Lakers. De acordo com Zach Lowe, da ESPN, o técnico JJ Redick pretende escalar e utilizar o jovem armador contra o Minnesota Timberwolves, em 22 de outubro. Desse modo, ele e seu pai serão oficialmente a primeira dupla de pai e filho a jogar juntos na história da NBA.

A estreia do armador, ainda assim, deve ser protocolar. Afinal, o Lakers deve utilizá-lo principalmente para realizar o sonho de LeBron James em entrar em quadra com o filho. Enquanto isso, não há expectativas para que ele tenha muitos minutos em quadra, com exceção de uma grande partida inaugural pela franquia.

