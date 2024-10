Suns bate Lakers, mas NBA vê LeBron James ao lado de Bronny

Será oficial apenas quando acontecer na temporada regular, mas já foi suficiente para entender o momento histórico. LeBron James e Bronny, seu filho, dividiram quadra pela primeira vez em suas carreiras na NBA. Apesar de o jovem, oficialmente, ainda não começar a sua, foi um momento incrível. Isso porque, pela primeira vez em sua história, a liga viu pai e filho atuarem juntos.

Tudo aconteceu no início do segundo quarto, quando seu filho mais velho entrou no lugar de Gabe Vincent. Apesar de não ser oficial, deu para entender: LeBron James, recordista de pontos da NBA, ficou na liga tempo suficiente para atuar ao lado de Bronny. Esta será a vigésima segunda temporada de um dos melhores jogadores de todos os tempos.

Quanto ao jogo em si, o Phoenix Suns, com 15 pontos de Josh Okogie e outros 12 de Bradley Beal, bateu o Lakers por 118 a 114. Pelo lado da equipe de Los Angeles, por outro lado, LeBron James, poupado da estreia contra o Minnesota Timberwolves, foi o cestinha com 19 pontos em 15 minutos. Bronny não pontuou.

Aliás, o Lakers dominou o oponente a partir da metade do primeiro período. Após empate em 15 a 15, o time californiano atacava com eficiência, enquanto abria diferença no placar (34 a 25). Então, no início do segundo quarto, Bronny James entrou, LeBron tornou-se o primeiro pai a jogar com o filho na NBA, fez de três e deixou em 37 a 29. Mas Phoenix fez três cestas do perímetro consecutivas e a diferença caiu para dois. Ao fim do primeiro tempo, Los Angeles estava na frente por 69 a 57.

Então, na volta dos vestiários, Anthony Davis e LeBron James ficaram no banco. Enquanto isso, o Suns, mesmo sem Devin Booker, Kevin Durant e Bradley Beal, começou a dominar. A vantagem, que chegou a ser de 15 após enterrada de Jaxson Hayes, despencou para quatro pouco antes do fim do terceiro período.

Por fim, nos 12 minutos decisivos, Josh Okogie virou para o Suns na metade do último quarto. O Lakers ainda retomou a liderança com Jalen Hood-Schifino e Max Christie em outros momentos, mas os reservas de Phoenix cuidaram do placar após cestas do novato Oso Ighodaro e de Okogie. Como resultado, o Suns garantiu o triunfo por 118 a 114.

Para o Suns, que fez sua estreia na pré-temporada, foi um bom teste mesmo sem o pivô Jusuf Nurkic (lesão em um dedo). Enquanto isso, para o Lakers, serviu para ver como o Lakers consegue competir com todos os titulares. Mas para LeBron James, atuar ao lado de Bronny em um jogo, ainda que amistoso na NBA, foi um marco na carreira.

(1-0) Phoenix Suns 118 x 114 Los Angeles Lakers (0-2)

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Josh Okogie 15 5 2 3 0 Devin Booker 12 2 3 0 0 Oso Ighodaro 12 4 5 1 1 Collin Gillespie 12 4 5 0 0 Bradley Beal 11 1 2 0 0

Três pontos: 16-39; Tyus Jones: 3-3

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK LeBron James 19 5 4 0 1 Anthony Davis 17 8 3 1 0 D’Angelo Russell 14 2 4 1 0 Rui Hachimura 13 8 1 1 0 Max Christie 12 3 1 1 0

Três pontos: 11-40; L. James: 2-3

Outros jogos

Outras seis equipes estrearam na pré-temporada da NBA. Mas o principal jogo ficou por conta de New York Knicks x Charlotte Hornets. Isso porque o Knicks contou com Karl-Anthony Towns e Mikal Bridges, que vestiram a camisa da equipe pela primeira vez em uma partida. Enquanto Towns fez dez pontos e pegou quatro rebotes, Bridges fez quatro pontos em 13 minutos.

Por outro lado, o Hornets fez jogo duro. Mesmo sendo pré-temporada, o time foi até o último lance disputando a vitória. LaMelo Ball registrou 18 pontos, sete assistências e quatro rebotes, enquanto Tre Mann ficou com 15.

Já no embate entre Washington Wizards e Toronto Raptors, o time canadense venceu com alguma facilidade. RJ Barrett comandou o Raptors, enquanto Jordan Poole apareceu como principal nome do Wizards. Segunda escolha do Draft, Alex Sarr produziu 15 pontos e quatro assistências.

Por fim, o Detroit Pistons recebeu o Milwaukee Bucks. E, apesar de ser pré-temporada, o Pistons surpreendeu o oponente com uma vitória por 120 a 87.

(1-0) New York Knicks 111 x 109 Charlotte Hornets (0-1)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Miles McBride 22 0 3 1 0 Landry Shamet 16 4 1 2 0 Precious Achiuwa 15 5 2 2 1 Jalen Brunson 12 1 3 0 0 Karl-Anthony Towns 10 4 0 2 0

Três pontos: 16-45; Shamet: 4-8

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK LaMelo Ball 18 4 7 1 1 Tre Mann 15 3 2 0 0 Brandon Miller 10 6 2 0 0 Miles Bridges 12 5 3 0 1 Tidjane Salaun 11 1 0 0 0

Três pontos: 17-38; Mann: 3-4

(1-0) Washington Wizards 98 x 125 Toronto Raptors (0-1)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Alex Sarr 15 3 4 0 1 Jordan Poole 16 1 6 0 0 Bilal Coulibaly 10 2 0 2 2 Tristan Vukcevic 10 1 0 0 0 Marvin Bagley 8 3 1 0 0

Três pontos: 11-30; Sarr: 3-4

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK RJ Barrett 17 2 2 0 0 Chris Boucher 13 6 0 0 1 Gradey Dick 10 4 5 1 0 Kelly Olynyk 10 5 3 0 0 Jamal Shead 10 0 4 3 0

Três pontos: 15-37; Barrett: 3-4

(0-1) Milwaukee Bucks 87 x 120 Detroit Pistons (1-0)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Damian Lillard 15 2 4 1 0 Bobby Portis 16 1 1 0 0 Brook Lopez 8 4 0 2 2 Delon Wright 8 2 2 0 1 Pat Connaughton 7 2 2 0 0

Três pontos: 19-48; Portis: 4-5

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaden Ivey 22 2 1 0 1 Wendell Moore 14 8 2 2 1 Cade Cunningham 13 4 4 1 1 Marcus Sasser 12 2 9 2 0 Malik Beasley 11 3 2 2 0

Três pontos: 12-37; Ivey: 3-3

