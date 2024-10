Jaylen Brown lidera Celtics em fácil vitória sobre Nuggets

Jaylen Brown foi o principal destaque do time titular do Boston Celtics na segunda vitória sobre o Denver Nuggets por 130 a 104 na atual pré-temporada da NBA. Enquanto Brown somou 21 pontos em 23 minutos, Jayson Tatum produziu 17 pontos e quatro assistências. Por outro lado, Nikola Jokic anotou 20 pontos e sete rebotes, sendo o cestinha da equipe do Colorado.

O Nuggets não contou com diversos jogadores importantes, como Michael Porter, Aaron Gordon, além da nova contratação, Russell Westbrook. Enquanto isso, Boston esteve com o elenco completo, exceto pelos pivôs Al Horford e Kristaps Porzingis. Então, sem uma segunda unidade forte, a equipe de Massachusetts garantiu o resultado sem grandes problemas.

No primeiro tempo, entretanto, houve jogo. Jaylen Brown comandou o Celtics desde as primeiras posses, mas Jamal Murray tentava colocar o Nuggets na partida. Denver abriu 11 a 7, sendo sete pontos apenas de Murray. Mas Brown cortou para um e, na sequência, Jrue Holiday virou em 17 a 16. Tatum ampliou a vantagem para quatro, então Holiday fez de três e deixou em 27 a 20. No entanto, Jokic respondeu na mesma moeda e Dario Saric fez o time do Colorado encostar.

Ao fim do primeiro quarto, o Celtics batia o Nuggets por 34 a 29.

Então, no segundo período, Denver cortou para três. Sam Hauser ampliou para sete, enquanto Boston começava a querer tomar conta do jogo. Jaden Springer aumentou para nove, mas os campeões da última temporada estacionaram nos 46 pontos. Assim, o time de Denver diminuiu para quatro com Jokic. Mas durou pouco, pois Jaylen Brown e Jayson Tatum atacaram o oponente e, assim, o Celtics foi para os vestiários na frente do Nuggets por 67 a 60.

Já na volta do intervalo, o Celtics atropelou o Nuggets com o que faz de melhor, explorando cestas de três de Jaylen Brown e Jayson Tatum. Como resultado, a diferença começou a aumentar bastante. Payton Pritchard, destaque do primeiro jogo, também acertou do perímetro e Boston vencia por 91 a 68. Os atuais campeões não “tiraram o pé” e, após anotarem uma parcial de 17 pontos sem resposta, lideravam por incríveis 101 a 68. Denver voltou a pontuar, eventualmente, mas já sem grandes ambições. Ao fim do terceiro quarto, o time de New England vencia por 109 a 76.

Então, no último período, já com os reservas em quadra, o Celtics apenas administrou a vantagem para garantir seu segundo triunfo na pré-temporada da NBA.

Foi a segunda e última partida da série de amistosos que aconteceram em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Enquanto o Celtics volta às quadras no próximo dia 12, diante do Philadelphia 76ers, o Nuggets pega o Phoenix Suns no dia 13.

(0-2) Denver Nuggets 104 x 130 Boston Celtics (2-0)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 20 7 3 2 0 Julian Strawther 17 2 1 0 0 Dario Saric 11 5 2 0 0 Jamal Murray 11 1 0 0 1 Trey Alexander 12 4 5 1 0

Três pontos: 8-34; Jokic: 2-4

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaylen Brown 21 1 3 0 0 Jayson Tatum 17 2 4 1 0 Payton Pritchard 14 2 5 1 0 Sam Hauser 15 8 0 0 0 Derrick White 13 5 6 1 0

Três pontos: 18-47; Hauser: 3-3

