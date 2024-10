Sete jogadores que precisam melhorar na temporada 2024/25 da NBA

A temporada 2024/25 da NBA começa em 16 dias, enquanto times e jogadores iniciam os trabalhos na fase de amistosos. Mas é certo que alguns atletas precisam provar que ainda podem seguir como grandes nomes. Aliás, a presença de quase todos nos próximos anos depende apenas deles mesmos. Então, listamos sete que terão a próxima campanha para mostrarem seus talentos.

Ben Simmons (Brooklyn Nets)

Todo mundo sabe que Ben Simmons tem de mostrar serviço. E é urgente. Apesar de ter sido um All-Star, um ótimo defensor, tudo isso realmente ficou no passado. Agora, em 2024/25, o australiano precisa provar que ainda pode continuar na NBA. E tudo tem de acontecer a partir de seus próprios esforços.

Simmons vem recebendo acusações sobre não se esforçar e de até mentir em casos de lesões nas costas. Então, cabe apenas ao armador provar que tem condições de jogar seriamente. Para ter uma ideia, desde o dia em que passou a bola ao invés de fazer cesta contra o Atlanta Hawks nos playoffs de 2021/22, ele fez apenas 57 jogos.

Ou seja, com contrato expirante, não existe momento melhor para ele voltar a jogar minimamente bem. Caso contrário, é bom fazer um curso de línguas.

Jordan Poole (Washington Wizards)

Assim que os principais jogadores do Golden State Warriors se recuperaram de lesões, Jordan Poole apareceu como o futuro da equipe. E estava muito claro, pois o atleta era chamado de terceiro “Splash Brother”. O Warriors foi campeão em 2021/22, ele ganhou uma extensão e, então, tudo mudou.

Primeiro, esteve naquela briga com Draymond Green. Na verdade, ele só apanhou. E o que veio depois, foi só “ladeira abaixo”.

Poole teve uma temporada abaixo do que se esperava em 2022/23, foi para o Washington Wizards em troca e, quando todo mundo esperava que fizesse os melhores números da carreira, veio a frustração. Ele simplesmente já não conseguia mais produzir, enquanto o Wizards aguardava por seu retorno ao basquete que o fez famoso. Ainda não aconteceu e, em 2023/24, de acordo com alguns relatos de jornalistas, ele deve ser armador principal em Washington.

Andrew Wiggins (Golden State Warriors)

Assim como Poole, Wiggins estendeu seu contrato após o título com o Warriors. Mas ao contrário de seu ex-colega, ele seguiu na equipe. Aliás, nem tanto por vontade da direção, né?

Afinal, o Warriors tentou enviar o ala em algumas trocas na offseason. De fato, Wiggins é um dos jogadores que mais precisam provar na temporada 2024/25 da NBA, simplemente porque tem talento para tal. Ele não esqueceu como joga basquete. Só precisa ter foco. Mas não duvide que ele saia da equipe até fevereiro, caso não volte a produzir o de antes.

Josh Giddey (Chicago Bulls)

É fato que Giddey possui talento. No entanto, em seu último ano no Oklahoma City Thunder, o armador decepcionou. E muito. Não são raros os vídeos no Youtube mostrando erros grosseiros do australiano na última temporada da NBA. Então, ele foi para o Bulls em troca.

Em Chicago, ele precisa provar que é muito melhor que aquela versão apresentada no Thunder em 2023/24. E podendo ter mais a bola nas mãos para criar, sem nenhum ambiente que o atrapalhe a jogar seu melhor basquete, é possível que ele consiga. Mas precisa melhorar o arremesso de três com certa urgência para deixar de ser motivo de piadas.

Jimmy Butler (Miami Heat)

O tempo está passando para Butler, enquanto ele busca uma extensão máxima com o Heat. Após levar as últimas temporadas “de barriga” e se preocupar apenas com os playoffs, ele colocou seu time em situações que eram possíveis evitar. Ou seja, não precisava passar pelo play-in, caso tivesse sido sério o tempo todo.

Mas a temporada 2024/25 da NBA serve para jogadores como ele provarem que são capazes. Butler tem a chance de ouro na próxima campanha, até porque, aos 35 anos, não terá tantas outras depois. Ao menos, para ganhar o salário máximo.

D’Angelo Russell (Los Angeles Lakers)

Russell já foi All-Star, é um armador que comete poucos erros de ataque, é bom arremessador e tudo mais. Mas o armador vive altos e baixos no Lakers, o que deixa a impaciente torcida ainda mais irritada quando tem performance ruim.

Aí está o detalhe. Quando não joga bem, sofre muitas críticas. Mas quando consegue conectar seus arremessos, (quase) ninguém fala nada.

Sim, existe um peso acima do normal em suas costas. Só que precisa melhorar em alguns aspectos, especialmente na defesa, para não sair do time até fevereiro em troca.

E o pior, ele não se ajuda… veja abaixo.

D'Lo fala mandarim, eu não sabia nem vcs provavelmente kkkkk

Wendell Carter (Orlando Magic)

Vamos ser sinceros aqui. Todos os jogadores acima são talentosos, então eles só precisam fazer uma grande temporada em 2024/25 na NBA. Uma já basta para mostrarem que conseguem jogar em grande nível. E Carter se encaixa nisso.

Mas sabe o que é? O Magic foi melhor quando ele estava fora por lesão na última campanha. Quando voltou, ele apresentou um basquete apenas OK. Mais lento que o normal, Carter viu Goga Bitadze virar queridinho dos torcedores, que pediam a mudança no quinteto titular.

No entanto, Carter seguiu. Aí, quando chegou a época dos playoffs, ele foi mal. Muito mal. Apenas 7.6 pontos, 6.3 rebotes e aproveitamento medonho de 40.4% nos arremessos. Não, não é o de três, que foi de 28%. Foi o geral.

Terrível.

Precisa melhorar com certa urgência.

