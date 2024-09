Warriors: técnico vê fim de problemas com Andrew Wiggins

O técnico Steve Kerr prevê uma grande temporada para o Andrew Wiggins no Golden State Warriors. Durante o último ano, o canadense passou por uma série de problemas pessoais e se ausentou da equipe em alguns jogos. As situações até colocaram o futuro dele no time em xeque. No entanto, a franquia optou por sua permanência e a expectativa é de uma retomada na carreira.

“Andrew Wiggins parece estar fisicamente em ótimo forma”, afirmou o técnico do Warriors. “Falando com ele, parece muito motivado. Está muito em paz. Acho que ele sabe que os últimos anos foram difíceis por várias razões e acredito que ele está pronto para voltar ao nível de alguns anos atrás. Estou esperando uma grande temporada dele”, continuou.

Wiggins chegou ao Warriors em uma troca com o Minnesota Timberwolves em 2020. A mudança o ajudou a alavancar sua carreira ao ser peça fundamental na conquista do título da NBA em 2022. Na mesma temporada, ele recebeu uma convocação o All-Star Game e viveu seu auge, com médias de 17.2 pontos, 4.5 rebotes e 2.2 assistências.

Nos anos seguintes, porém, o jogador entrou em declínio. Principalmente, por problemas pessoais que nunca eram revelados. Na temporada 2023/24, por exemplo, ele perdeu 11 partidas por conta destas situações. Em setembro deste ano, por sua vez, o pai de Wiggins morreu.

Embora a triste perda, Kerr acredita que Wiggins enfim estará 100% dedicado ao basquete. Desse modo, o treinador aposta nele como o principal pontuador do time depois do Stephen Curry. Principalmente, por conta da saída de Klay Thompson durante a agência livre. “Acho que há um vazio deixado que precisamos preencher”, afirmou o técnico.

“Isso também significa que temos que repensar como estamos fazendo as coisas. Wiggins certamente será um destaque. Ele é um cara jovem, que já provou ser capaz de fazer 20 pontos por noite e vamos depender muito dele. Ele está na idade certa para o auge físico e já o vimos fazer isso”, completou Kerr.

Em cinco temporadas com o Warriors, Wiggins tem médias de 16.6 pontos, 4.7 rebotes e 2.2 assistências. Além disso, ele acertou 38.1% das tentativas do perímetro pela equipe.

O Golden State Warriors estreia na temporada 2024/25 contra o Portland Trail Blazers, fora de casa. Após a queda no play-in, a equipe tem como objetivo retornar aos playoffs.

