Shaquille O’Neal detona Ben Simmons: “Foi exposto”

Ben Simmons sabe que tem a última chance na NBA em 2024/25, mas Shaquille O’Neal, cada vez mais ácido, afirmou que vai cobrar “de perto”. Em seu podcast, O’Neal detonou Simmons, pois o ex-pivô acredita que não existem mais desculpas para o australiano.

“Quando você está na liga, você sabe o que acontece. Ben (Simmons) é sensível e, quando ele iniciou sua carreira, era explosivo, fazia suas coisas”, disse Shaquille O’Neal. “Mas ele foi exposto. Nós vimos quando ele não quis arremessar contra Atlanta (Hawks), tentou passar todas as vezes, então foi exposto. Mas a questão das dores nas costas, eu deixei passar no primeiro ano. Só não vou deixar isso três anos consecutivos”, ameaçou.

Após troca para o Brooklyn Nets, o armador pouco atuou. Foram somente 57 jogos desde 2021/22 e, mesmo assim, não atuou bem.

Publicidade

“Estamos em 2024, pois existem injeções, medicamentos, tratamento. Então, não quero mais ouvir falar disso. Mas posso dizer que, quando ele puder jogar, ele vai ficar com medo do que as pessoas vão dizer”, afirmou. “Ben Simmons ainda está em modo de choque. Mas de novo, ele não jogou na última temporada e disse que suas costas estavam doendo. E todo mundo sabe que problemas nas costas não são possíveis conferir se são reais. Então, se não está jogando, ele está em recuperação. Não dá. Estamos em 2024. É só isso que posso dizer”.

Leia mais

“Eu sei como é ser jogador e ter medo. Nas finais que disputei pelo Miami Heat, tive de arremessar dois lances livres. Nunca tive tanto medo na minha vida. Mas eu sabia que, se eu perdesse os arremessos, a culpa por uma derrota seria minha”, disse Shaquille O’Neal. “Então, esse tipo de coisa você precisa encarar. Tem medo? Então encare o medo”, finalizou.

Publicidade

Ben Simmons vai entrar em 2024/25 com um contrato expirante. Ou seja, o Nets pode dispensar o jogador assim que quiser. Como o atleta não possui mercado e seu salário é proibitivo em termos de troca, a chance de provar que ainda tem talento é agora.

Recentemente, Simmons apareceu arremessando de diversos lugares. No entanto, ele já o fez em outros anos.

De qualquer forma, o jogador tenta recuperar a carreira. Após um início incrível, com três convocações para o All-Star Game em seus quatro primeiros anos e duas vezes nos times de defesa, ele pouco conseguiu jogar.

Publicidade

Pelo Nets, Ben Simmons possui médias de 6.7 pontos, 6.7 rebotes, 6.0 assistências e 1.2 roubo de bola em cerca de 26 minutos por noite.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA