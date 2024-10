Após rumores, técnico do Bulls se rende a Zach LaVine

Após rumores de troca, Zach LaVine parece ter as graças do técnico do Chicago Bulls. Em entrevista após a derrota para o Memphis Grizzlies, Billy Donovan não poupou elogios à atuação do camisa 8. Isso porque o ala-armador marcou 28 pontos em 22 minutos de quadra, sendo que acertou todas as suas seis tentativas do perímetro na partida.

“Zach LaVine foi realmente decisivo”, afirmou o técnico do Bulls. “Ele aproveitou suas oportunidades de arremesso quando elas surgiram. O mais encorajador nas bolas de três foi que não houve hesitação. Ele simplesmente subiu e arremessou. Além disso, começou a partida muito bem e pôde entrar em uma sequência. Achei que ele realmente foi decisivo e, quando teve espaço, arremessou. Precisamos que ele faça isso”, acrescentou.

A atuação de LaVine aconteceu no primeiro tempo da partida. Com ele em quadra, o Bulls dominou e chegou a abrir 21 pontos. Porém, após a saída dos titulares, o Grizzlies conseguiu equilibrar o duelo e venceu por 128 a 121 na preparação para a temporada 2024/25 da NBA.

A derrota, ainda assim, ficou em segundo plano. O astro, afinal, pôde mostrar o alto nível que o fez ser um all-star há duas temporadas e o garantiu uma extensão máxima com o Bulls. Entre vários acertos do perímetro, ele se mostrou um jogador veloz e capaz de atravessar marcações, como fazia antes de sua lesão no joelho.

“Quando ele ganha velocidade, com sua habilidade atlética e capacidade de arremesso e infiltração, é muito difícil de marcar. Ele é um dos melhores jogadores de transição no espaço aberto da quadra”, completou Donovan.

Outro destaque

Além de LaVine, o segundanista Julian Phillips mostrou bom desempenho na partida contra o Grizzlies. No confronto, ele terminou com 21 pontos, sendo cinco de oito nos arremessos de três, principalmente do canto esquerdo. Desse modo, há a expectativa de que ele consiga suprir uma necessidade antiga de Chicago: um especialista do perímetro.

“Julian tem sido muito bom. Ele teve algumas boas infiltrações e não precisou forçar em situações complicadas, mas jogou muito, muito bem. Ele corta bem, é muito ativo nos rebotes e arremessou bem. Não acho que foi um acaso esta noite. Me sinto muito confortável com ele arremessando”, afirmou Donovan.

Críticas

No entanto, não só elogios marcaram a entrevista pós-jogo de Donovan. O treinador, afinal, também citou os pontos negativos da atuação, principalmente em relação a tomada de decisão de alguns jogadores, como Dalen Terry e Patrick Williams. Os dois, em muitos momentos do jogo, optaram por arremessos equivocados quando poderiam passar a bola.

“Nossa tomada de decisões precisa melhorar. Muitos, muitos turnovers, falta de fundamentos, tentando fazer jogadas mirabolantes. Então, tivemos oportunidades de espalhar a bola para jogadores que estavam abertos”, lamentou o técnico do Bulls.

