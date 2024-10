Lonzo Ball anuncia data para retorno à NBA

Após mais de dois anos afastado, o armador do Chicago Bulls, Lonzo Ball, anunciou o que seu retorno à NBA está perto de se concretizar. De acordo com o atleta, o plano dele é atuar em dois dos últimos três jogos da equipe na pré-temporada. Desse modo, a volta dele às quadras poderá ser nesta segunda-feira (14), quando o Bulls enfrenta o Milwaukee Bucks, fora de casa. A outra possibilidade é no duelo em Chicago contra o Minnesota Timberwolves, na próxima quarta-feira (16).

O jogador de 26 anos está fora desde o início de 2022 por conta de uma lesão no joelho esquerdo. Sua última partida, aliás, foi no dia 14 de janeiro, no duelo contra o Golden State Warriors. Desde então, foram três cirurgias e muitas dúvidas sobre a continuidade da carreira de Lonzo.

De fato, o retorno de Lonzo Ball à NBA parecia improvável. Isso porque, desde que sofreu a lesão, ele enfrentou um longo processo de recuperação. Além disso, entre consultas e procedimentos, Ball passou por um transplante de menisco. Em um episódio do podcast The Wae Show, o armador revelou que os problemas no menisco começaram em 2018, quando ele estava no Los Angeles Lakers. Assim, após recorrentes lesões no joelho esquerdo, a sua cartilagem desgastou por completo.

Na época da lesão, Ball era uma peça fundamental do Bulls. Ótimo defensor, ele evoluiu como criador de jogadas e arremessador do perímetro. Dessa forma, se tornou um dos pilares da equipe. Suas médias, em 2021/22, foram de 13 pontos, 5,4 rebotes, 5,1 assistências e 1,8 roubo de bola, em 35 partidas. Além disso, acertou 42,3% das bolas de três.

Como resultado, o time venceu 22 dos primeiros 35 jogos (63%) naquela campanha e sustentou o primeiro lugar do Leste. No entanto, após a lesão de Lonzo, o Bulls saiu com a vitória em 24 dos últimos 47 embates da temporada. Ou seja, 51,% de aproveitamento. Assim, Chicago despencou para o sexto lugar. Então, nos playoffs, a equipe caiu em cinco jogos para o Milwaukee Bucks, logo na primeira rodada.

Mas, a importância do camisa 2 diminuiu, depois de passar dois anos e meio parado. Josh Giddey, que chegou ao Bulls na troca por Alex Caruso com o Oklahoma City Thunder, deve ser o titular no início da campanha. Além disso, a equipe conta com Coby White, Ayo Dosunmu e Jevon Carter para a armação.

Segunda escolha do Draft de 2017, Ball ingressou na NBA cheio de expectativas. No entanto, ele ainda não disputou os playoffs na carreira. Além de Lakers e Bulls, o armador defendeu o Pelicans, entre 2019 e 2021. Agora, o jogador vai entrar no último ano de contrato. Em 2024/25, Lonzo terá direito a US$21,4 milhões em salários.

Na última semana, o vice-presidente do Bulls, Arturas Karnisovas, garantiu que Lonzo estará pronto para o jogo de abertura da temporada. A estreia da equipe será no dia 23 de outubro, contra o New Orleans Pelicans.

