Rudy Gobert assina extensão de contrato com Timberwolves

Rudy Gobert assinou uma extensão de contrato de três anos por US$110 milhões com o Minnesota Timberwolves. De acordo com o jornalista Shams Charania, do canal ESPN, o pivô está recusando sua opção de jogador de US$46.6 milhões em 2025/26. Assim, começará o novo vínculo e continuará nele até 2027/28, quando terá a opção de recusar ou não.

Agora o francês está no ano final do contrato que assinou com o Utah Jazz. Gobert irá receber um total de US$43.8 milhões nesta temporada, o que o faz ser o 15º jogador mais bem pago da NBA.

No entanto, agora Rudy Gobert assinou a extensão de contrato com o Timberwolves para ajudar seu time. A decisão de recusar sua opção de jogador na próxima temporada dará à equipe uma maior flexibilidade econômica na agência livre. Desse modo, agora receberá um total de US$153 milhões até 2028, se aceitar o último ano do acordo.

Publicidade

Gobert chegou em Minnesota por meio de uma troca com o Jazz na offseason de 2022. Em sua primeira temporada anotou 13.4 pontos, 11.6 rebotes, 1.2 roubo de bola e 1.4 toco em 30.7 minutos ao longo de 70 jogos. Apesar dos bons números individuais, ele não pareceu ter encaixado ao jogo da equipe em seu primeiro ano, em especial quando Karl-Anthony Towns estava em quadra.

Leia mais sobre Minnesota Timberwolves!

Mas na temporada passada as coisas mudaram. A equipe melhorou seu sistema tático e Gobert se destacou no garrafão, anotando uma média semelhante ao seu auge em Utah. Em 76 partidas, registrou 14 pontos, 12.9 rebotes, 1.3 assistência, 2.1 tocos e 66.1% de aproveitamento nos arremessos de quadra em 34.1 minutos.

Publicidade

Ele foi o principal responsável pelo Timberwolves ter o melhor defensive rating (108.4), ou seja, a melhor defesa da temporada regular passada. Além disso, a equipe teve a quinta maior média em mais rebotes defensivos pegos (34.2) e em mais tocos dados por jogo (6.1). Então o Timberwolves teve sua melhor campanha nos playoffs desde 2004 ao chegar nas Finais da Conferência Oeste. Foi a segunda vez na história da franquia que eles chegam até esta fase da pós-temporada.

Em seguida, Gobert foi premiado como o Defensor do Ano da NBA pela quarta vez em sua carreira. Portanto, igualou o recorde de Dikembe Mutombo e Ben Wallace deste prêmio.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA