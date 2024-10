Karl-Anthony Towns conta como soube da troca para Knicks

A NBA é muito marcada pelas trocas de jogadores. Muitas vezes, os envolvidos são surpreendidos pelas notícias na internet ou pela mudança de uma hora para outra. Ainda mais quando o negócio envolve o astro de um time e a menos de um mês do início da temporada. É o caso da troca de Karl-Anthony Towns para o New York Knicks.

A troca foi a mais supreendente dos últimos meses na NBA. Meses após ajudar o Minnesota Timberwolves a alcançar as finais do Oeste, ele terminou trocado para uma cidade a dois mil quilômetros de distância. Certamente, uma surpresa para ele, que não esperava sair do time onde passou todas as oito temporadas da sua carreira.

Em participação no The Roommates Podcast, aliás, Karl-Anthony Towns revelou como soube da troca para o New York Knicks. A revelação começou com uma perguta do apresentador: “Como você soube antes do tweet do Shams Charania?”. O pivô, desse modo, respondeu: “Soube quatro minutos antes. Quando o choque passou, ele já havia publicado”.

Publicidade

Ainda segundo Towns, o anúncio não foi feito por telefone. Pelo contrário. Diferente de como costuma acontecer na NBA, o astro recebeu a visita do presidente do Timberwolves, Tim Conelly.

“Ninguém me ligou. O Tim disse na minha cara que eu estava sendo trocado. Foi uma atitutde de respeito”, afirmou Towns. “Eu estava em Minnesota, em casa. Ele me visitou. Sinceramente, é uma situação difícil. Ele veio a uma casa com cinco caras lá que poderiam ter pirado e causado confusão. Então, eu tenho que dar o crédito a ele por isso. Eu respeito isso”, finalizou.

Publicidade

Leia mais sobre o New York Knicks!

‘Sonho de infância’

A notícia, claro, causou espanto em Towns. Desde que foi selecionado pelo Timberwolves, afinal, ele se mostrou dedicado à franquia e à busca pelo primeiro título na história do time. Por outro lado, a troca também realizou uma realização na carreira do pivô. Afinal, ele revelou ainda na adolescência o sonho em defender o Knicks.

O desejo de Karl-Anthony Towns representar o Knicks vem do Draft de 2015. Na época, o pivô da Universidade de Kentucky era o principal cotado para a primeira escolha. Antes da loteria, que deu a seleção para o Timberwolves, o pivô confessou que gostaria que o time de Nova Iorque fosse o vencedor para que pudesse selecioná-lo.

Publicidade

“Seria uma honra, não apenas como jogador, mas como fã do Knicks, poder jogar por esse time”, disse Towns em entrevista ao The Post, ainda antes do Draft. “Vai ser, eu acho, um sonho de infância, torcendo pelo Knicks todo esse tempo e, de repente, você ouve a franquia chamar seu nome. Acho que seria muito legal e realmente me sentiria horando por poder jogar pela equipe”, acrescentou.

Natural de Piscataway, Nova Jersey, Towns cresceu como torcedor do Knicks. Em sua infância e adolescência, no entanto, ele passou longe de ver grandes anos da conhecida equipe de Nova Iorque. Além do desejo de representar o time, portanto, ainda havia também o de ajudar a franquia de infância a voltar a vencer na NBA.

Publicidade

“Vou tentar trabalhar muito para dar a eles a melhor chance de vencer, mas não como um salvador, você não pode fazer tudo sozinho. É por isso que ninguém é maior que ninguém. Todos estão se ajudando para alcançar um objetivo comum, que é ganhar um campeonato e vencer jogos”, completou.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA