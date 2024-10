Mais detalhes aparecem sobre discussão entre Rick Brunson e Donte DiVincenzo

A discussão entre Donte DiVincenzo e Rick Brunson ganhou novos detalhes nas últimas horas. De acordo com análise da ESPN, a leitural verbal do jogador do Minnesota Timberwolves e do assistente do New York Knicks mostraram outras provocações entre ambos. O desentendimento acalorado aconteceu durante a partida da pré-temporada entre as equipes, no último domingo (13).

Inicialmente, foi Rick Brunson quem partiu para cima de Donte DiVincenzo. “Coisa de otário, cara. Isso foi coisa de otário. Vou deixar você em paz, irmão.” Na resposta, o ala-armador do Wolves disparou: “você falou comigo. Eu estava falando com o Thibs. Você quer trazer isso aqui para as câmeras”.

Na sequência, o clima esquentou enquanto os atletas dos dois times se cumprimentavam. Neste momento, o pai de Jalen Brunson, Rick Brunson, tentou partir para cima de Donte DiVincenzo. Depois de ambos trocarem algumas palavras, o também assistente técnico do Knicks foi contido pelo próprio filho, que conseguiu evitar o empurra empurra.

A fala inicial promovida Rick, aliás, seria uma reação à provocação de DiVincenzo ao Knicks. Enquanto o jogo ainda rolava, o ala-armador do Timberwolves se preparava para cobrar um lance livre. Neste momento, ele se virou para o banco de reservas do antigo time e atacou o treinador Tom Thibodeau.

“Não consegue finalizar, né, Thibs?. Não consegue finalizar, né?. É isso que acontece quando deixam você comandar. Deixem o papai assumir o controle”, provocou o ala-armador. O “papai”, inclusive, seria Rick Brunson, pai do astro do Knicks, Jalen Brunson.

DiVincenzo fez parte do negócio do Knicks por Karl-Anthony Towns. Além dele, o time nova-iorquino precisou enviar Julius Randle ao Wolves. A troca, porém, com certeza surpreendeu o camisa 0, uma vez que ele teve uma grande temporada e foi um dos diferenciais para o Nova Iorque terminar com a segunda melhor campanha no Leste.

Além disso, o ala-armador vivia a expectativa de reeditar o time da Universidade de Villanova. Afinal, a equipe de Nova Iorque conseguiu a troca pelo ala Mikal Bridges. Além dos dois, Jalen Brunson e Josh Hart também fizeram parte do vitorioso núcleo da faculdade.

“Tirando essa coisa de Villanova, eu estava super animado porque temos um jogador muito bom voltando para o time. E quando você traz o OG [Anunoby] de volta, aí você pensa: ‘Uau, vamos ser muito bons.’ Nunca houve uma conversa de que meu papel seria reduzido. Nunca houve uma conversa de que meus minutos seriam reduzidos. Foi uma suposição de fora que se espalhou, e não era verdade”, afirmou DiVincenzo, em entrevista ao The New York Post.

