Donte DiVincenzo e pai de Jalen Brunson discutem após jogo do Knicks

Donte DiVincenzo e Jalen Brunson são grandes amigos na NBA. No entanto, a saída do ala-armador para o Minnesota Timberwolves pode ter mudado a relação entre ambos. Principalmente, após o confronto do seu novo time contra o New York Knicks pela pré-temporada. Isso porque, jogador teve uma discussão acalorada com o pai do astro de Nova York ao fim da partida.

O clima esquentou enquanto os atletas dos dois times se cumprimentavam. Neste momento, o pai de Jalen Brunson, Rick Brunson, tentou partir para cima de Donte DiVincenzo. Depois de ambos trocarem algumas palavras, o também assistente técnico do Knicks foi contido pelo próprio filho, que conseguiu evitar o empurra empurra.

A discussão promovida Rick, aliás, seria uma reação à provocação de DiVincenzo ao Knicks. Enquanto o jogo ainda rolava, o ala-armador do Timberwolves se preparava para cobrar um lance livre. Neste momento, ele se virou para o banco de reservas do antigo time e atacou o treinador Tom Thibodeau.

“Isso é o que acontece quando deixam você comandar o show, Thibs”, disparou DiVincenzo. A indireta certamente tem relação com a troca do ala-armador para o Wolves, após ele ter sua melhor temporada na carreira pelo Knicks, com médias de 15.5 pontos, 3.7 rebotes e 2.7 assistências, além de 40.1% de aproveitamento do perímetro.

DiVincenzo fez parte do negócio do Knicks por Karl-Anthony Towns. Além dele, o time nova-iorquino precisou enviar Julius Randle ao Wolves. A troca, porém, com certeza surpreendeu o camisa 0, uma vez que ele teve uma grande temporada e foi um dos diferenciais para o Nova Iorque terminar com a segunda melhor campanha no Leste.

Por outro lado, segundo Ian Begley,do canal SportsNet New York, o próprio jogador já vinha se incomodando com as movimentações do antigo técnico. Primeiro, o treinador trabalhou para a troca de Mikal Bridges, com o Brooklyn Nets. O reforço, entretanto, atrapalharia DiVincenzo, uma vez que eles disputariam a mesma posição no elenco.

“Posso dizer com confiança que DiVincenzo não gostou muito da ideia de jogar menos minutos ou ter um papel reduzido nesta temporada. Ele vinha de um ano de carreira e ajudou o time a vencer muitos jogos quando estava desfalcado. Não acho que qualquer competidor ficaria animado com a ideia de assumir um papel reduzido nesta situação”, afirmou Begley.

