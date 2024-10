Knicks estipula data para retorno de Mitchell Robinson à NBA

De acordo com a ESPN, o pivô do New York Knicks, Mitchell Robinson, pretende voltar às quadras da NBA em janeiro de 2025. O jogador se recupera de lesão desde a última temporada, após passar por dois procedimentos no tornozelo. Ele se machucou em dezembro, o que o afastou das quadras por meses. No entanto, a franquia prega seu retorno com cautela, visto que ele disputou apenas 31 jogos em 2023/24.

Com a sua ausência foi sentida principalmente nos playoffs, quando o Knicks enfrentou o Indiana Pacers e acabou eliminado segunda rodada da Conferência Leste. A defesa do time de Nova York, aliás, sofreu sem o pivô, que é um dos melhores protetores de aro da NBA. Com ele fora, a equipe precisará contar com substitutos como Jericho Sims e a nova contratação, Karl-Anthony Towns, para preencher o garrafão.

Karl-Anthony Towns trouxe um estilo ofensivo diferente de Robinson, mas defensivamente, não tem o mesmo ímpeto. O Knicks o contratou para fortalecer o ataque, mas ainda depende do retorno de Robinson para manter a defesa sólida. Sem atleta lesionado, a equipe lutou para segurar adversários mais fortes, especialmente no garrafão.

A recuperação de Robinson vem sendo acompanhada de perto pela equipe técnica dos Knicks. O técnico Tom Thibodeau elogiou o impacto defensivo de Robinson várias vezes, destacando-o como o “coração” da defesa do time. Sua presença em quadra é vital para a estratégia defensiva da equipe, principalmente quando se trata de bloquear arremessos e pegar rebotes.

Durante a reabilitação, Mitchell Robinson tem trabalhado para fortalecer o tornozelo e se preparar para a sequência de jogos do Knicks na NBA.

Vale lembrar que a franquia, que desponta como uma das favoritas no Leste, também não terá Isaiah Hartenstein, que se transferiu para o Oklahoma City Thunder. Isso pressionou ainda mais a rotação do time no garrafão, aumentando a necessidade do retorno de Robinson. O planejamento dos Knicks para o início da temporada depende, em grande parte, da recuperação completa do pivô e de sua capacidade de voltar ao seu melhor desempenho.

Por fim, a equipe teve bons momentos nas últimas temporadas, mas ainda busca consistência, especialmente contra os adversários mais fortes. A presença de Robinson será crucial para equilibrar a defesa e aumentar as chances de sucesso da equipe em 2024. Sobretudo, como um reserva imediato de Towns.

