Após troca entre Timberwolves e Knicks, veja a projeção de vitórias na NBA

A troca entre Minnesota Timberwolves e New York Knicks mudou o panorama da nova temporada da NBA. As equipes, afinal, arriscaram completamente em busca de melhorias em seus respectivos elencos. O Timberwolves, por exemplo, recebeu Julius Randle e Donte DiVincenzo. Em contrapartida, perdeu Karl-Anthony Towns. O time de Nova Iorque, por sua vez, ganhou o pivô, mas perdeu a profundidade do seu plantel.

O movimento é uma aposta de ambos os lados. O Knicks, por exemplo, pode evoluir ainda mais e ser a principal ameaça ao Boston Celtics na Conferência Leste. O Timberwolves, por outro lado, busca ir além do conquistado na última temporada, quando avançou às finais da Conferência Oeste.

A troca entre Knicks e Timberwolves não foi a única movimentação na pré-temporada da NBA. No Leste, Philadelphia 76ers e Milwaukee Bucks se reforçaram de olho em um título. No Oeste, por sua vez, o Sacramento Kings conseguiu DeMar DeRozan, enquanto o Oklahoma City Thunder se fortaleceu com Isaiah Hartenstein e Alex Caruso.

Fica claro que as equipes podem ter resultados bem parelhos durante 2024/25. Desse modo, o jornalista Kevin Pelton, da ESPN, projetou os prováveis recordes de cada uma das 30 franquias da NBA na próxima temporada. O desempenho, claro, considera histórico de lesões e jogadores com campanhas de destaque.

Conferência Leste

No Leste, a aposta do analista é de que o Boston Celtics termine com a melhor campanha. Após o título em 2024, a equipe conseguiu manter suas principais peças e segue com o quinteto mais talentoso da liga. Por outro lado, a surpresa é para a posição do Knicks. Apesar de Mikal Bridges e Towns, a franquia foi ranqueada somente na quinta posição da Conferência.

Por fim, os times em reconstrução devem seguir assim para 2024/25. Detroit Pistons e Washington Wizards, por exemplo, são esperados como lanternas. Por fim, é esperado que Toronto Raptors e Brooklyn Nets conquistem uma vaga para o play-in, em vez de Atlanta Hawks e Chicago Bulls.

Boston Celtics – 52.4 vitórias

Cleveland Cavaliers – 50.6 vitórias

Milwaukee Bucks – 46.7 vitórias

New York Knicks – 45.4 vitórias

Phiadelphia 76ers – 45.2 vitórias

Miami Heat – 44.9 vitórias

Orlando Magic – 43.5 vitórias

Brooklyn Nets – 36.9 vitórias

Toronto Raptors – 33.9 vitórias

Atlanta Hawks – 31.9 vitórias

Chicago Bulls – 31.8 vitórias

Charlotte Hornets – 29.4 vitórias

Detroit Pistons – 28.8 vitórias

Washington Wizards – 24.1 vitórias

Conferência Oeste

A Conferência Oeste, enquanto isso, tem uma projeção diferente de como terminou a temporada passada. O Oklahoma City Thunder é o único que se mantém, uma vez que o jornalista acredita novamente na liderança da tabela. Por outro lado, o segundo é o Memphis Grizzlies, que retorna com Ja Morant e companhia após uma temporada marcada por lesões.

Atual vice-campeão, por sua vez, o Dallas Mavericks cresce um pouco, por conta da contratação de Klay Thompson. Já do Minnesota Timberwolves esperá-se uma temporada ruim, por conta das inseguranças em relação a Julius Randle. Por fim, sem Paul George, o Los Angeles Clippers é pouco esperado nos playoffs.

Oklahoma City Thunder – 53.7 vitórias

Memphis Grizzlies – 51.1 vitórias

Dallas Mavericks – 49.7 vitórias

Sacramento Kings – 49.4 vitórias

Denver Nuggets – 47.4 vitórias

Phoenix Suns – 45.4 vitórias

Golden State Warriors – 44.8 vitórias

Minnesota Timberwolves – 42.7 vitórias

New Orleans Pelicans – 41.6 vitórias

Los Angeles Lakers – 40.7 vitórias

Houston Rockets – 40.4 vitórias

Los Angeles Clippers – 36.3 vitórias

San Antonio Spurs – 33.5 vitórias

Portland Trail Blazers – 32.8 vitórias

Utah Jazz – 29.2 vitórias

