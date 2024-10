Victor Wembanyama: “Caitlin Clark é a mais impressionante que já vi”

Calouro da NBA, Victor Wembanyama, se rendeu à novata da WNBA, Caitlin Clark. Durante uma live com fãs em suas redes sociais, o jovem astro do San Antonio Spurs não poupou elogios à atleta do Indiana Fever. O francês, então, destacou a grandeza da jogadora durante o basquete universitário.

“Quando ela estava na faculdade, a única jogadora universitária que eu realmente admirava no jogo. Aliás, tanto no basquete universitário masculino, quanto feminino. Ela é provavelmente a mais impressionante que eu já vi”, elogiou o francês.

Wembanyama, que recentemente ganhou o prêmio de Novato do Ano da NBA de forma unânime, explicou o motivo de sua admiração por Clark. Ele destacou que, enquanto ela ainda estava na faculdade, ele já era um grande fã e ficava “em êxtase” com o desempenho dela.

Publicidade

Clark também teve uma temporada histórica na WNBA com o Fever. Isso porque ela ajudou a aumentar a visibilidade do time, atraindo um público recorde para os jogos. Além disso, quebrando diversas recordes da liga feminina.

Leia mais!

Entre suas conquistas mais marcantes, estão os dois primeiros triplos-duplos registrados por uma novata na história da WNBA. Da mesma forma, quebrou o recorde de assistências em uma única temporada. Assim como Wembanyama, Clark também quase foi eleita Novata do Ano. Aliás, de forma unânime também, já que perdeu apenas um voto para Angel Reese.

Publicidade

A trajetória de ambos é marcada por números impressionantes e feitos históricos. Wembanyama, em sua temporada de estreia na NBA, registrou jogos com estatísticas raras. Por exemplo, o chamado “5×5” (cinco pontos, rebotes, assistências, roubos de bola e bloqueios). Clark, por sua vez, quebrou oito marcas, sendo algumas que duravam mais de 20 anos. Então, liderou sua equipe à pós-temporada pela primeira vez desde 2016.

A NBA tem quase o dobro de partidas da WNBA na temporada regular. Apesar disso, a importância e o impacto dos dois calouros está além das estatísticas. Afinal, eles conseguiram elevar o nível de suas equipes, promoveram suas ligas e atraíram públicos pelas arenas que passaram.

Publicidade

Agora, indo para o segundo ano, Victor Wembanyama e Caitlin Clark podem almejar evoluções ainda maiores. No caso do pivô do Spurs, por exemplo, ele terá um elenco melhor ao seu lado. Assim, as expectativas são ainda maiores sobre seu jogo.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA