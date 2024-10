Jornalista relata o que esperar de Victor Wembanyama em segunda temporada na NBA

O que esperar de Victor Wembanyama em sua segunda temporada na NBA? Aos 20 anos, o fenômeno do San Antonio Spurs carrega grandes expectativas em relação ao que ele pode apresentar em 2024/25. Candidato ao MVP, Defensor do Ano e all-star são somente algumas das projeções. Para ajudar nos palpites, o jornalista Doug Haller, do site The Athletic, conversou com diferentes especialistas sobre o francês.

O ex-armador Byron Scott, por exemplo, espera um salto enorme em relação à temporada passada. No novo ano, o ex-jogador projeta que o francês será convocado para o All-Star Game, bem como estará em um dos times ideais da NBA. Além disso, diferente do ano passado, acredita que o Spurs estará na disputa por uma vaga na pós-temporada.

“Se ele for tudo o que eu venho ouvindo, e ouvi que ele é extremamente humilde e trabalha muito, ele será o melhor jogador da NBA em três anos”, afirmou Scott.

A projeção de Scott leva em consideração o que Victor Wembanyama apresentou logo em sua primeira temporada na NBA. No último ano, ele atingiu médias de 21.4 pontos, 10.6 rebotes e 3.9 assistências. Além disso, ele se mostrou um arremessador eficaz do perímetro, que deve evoluir ainda mais ao longo das próximas temporadas. Por fim, o francês liderou a liga com 3.6 tocos por partida, sendo a maior marcada nos últimos oito anos.

No entanto, os números de Wembanyama não impactaram na temporada do Spurs. Em 82 partidas, a equipe perdeu 60 e ficou com a segunda pior campanha da Conferência Oeste. Vale lembrar, aliás, que o time texano está em reconstrução e contava com diversos nomes experientes durante 2023/24.

Em busca da melhora, o Spurs se movimento na offseason. As principais adições foram Harrison Barnes e Chris Paul. O armador, considerado um dos maiores nomes da história, é a aposta de Gregg Popovich para ajudar no desenvolvimento de Wemby. Para o lendário Gary Payton, inclusive, é a chance do pivô dar um salto enorme já este ano.

“Chris Paul vai torná-lo muito melhor. Ele vai colocá-lo nos lugares certos e dar-lhe a bola na hora certa. E, quando Wembanyama ficar mais forte e um pouco mais experiente, vai ser difícil pará-lo”, afirmou Payton.

Por fim, outro especialista que comentou sobre Wembanyama foi Jerry Colangelo. Empresário esportivo de sucesso, ele pode acompanhar as carreiras de diversas lendas, como Wilt Chamberlain, Jerry West, Kobe Bryant e LeBron James. Desse modo, tem propriedade para projetar o futuro do francês como jogador da NBA.

“Quero dizer, quão bom ele vai ser?. É um pouco assustador. O nível de habilidade, o que ele já conquistou. Se ele se mantiver saudável, ele pode ser um dos jogadores mais dominantes, obviamente, de todos os tempos”, garantiu o empresário.

