Victor Wembanyama listou: três jogadores que ele quer enterrar na NBA

Em entrevista à rede CBS Sports, Victor Wembanyama comentou sobre o futuro e listou seus três principais jogadores da NBA que quer enterrar. O francês de 20 anos já “colocou no poster” alguns grandes nomes da liga, mas quer um desafio maior. Desse modo, escolheu três defensores de elite.

“Os melhores defensores do mundo serão os maiores desafios”, respondeu Wemby. “Então eles seriam Rudy Gobert e Kawhi Leonard. Tenho muito respeito por esses caras e seria incrível enterrar neles”.

Para começar a lista, Wembanyama não teve dúvidas em escolher Rudy Gobert primeiro. Ele já foi nomeado para o time de defesa da liga e quatro vezes Defensor do Ano da NBA, empatado com o recorde de Ben Wallace e Dikembe Mutombo. Desse modo, é um grande defensor de garrafão de sua geração. No entanto, o jovem afirma que não é algo pessoal contra o companheiro da seleção francesa, mas uma rivalidade amigável.

Em seguida, Victor Wembanyama escolhe rapidamente Kawhi Leonard para entrar em sua lista de jogadores da NBA. O ala do Los Angeles Clippers já foi sete vezes All-Defensive e duas vezes Defensor do Ano da liga. Além disso, sua defesa versátil o rendeu um de seus dois MVPs das Finais, quando defendeu LeBron James, do Miami Heat, na vitória do San Antonio Spurs em 2014.

Por fim, Wembanyama escolheu um defensor que considera subestimado.

“Então, ficou Rudy Gobert, Kawhi Leonard e o terceiro seria Jonathan Isaac. Acho Isaac um defensor muito subestimado”, completou o Novato do Ano de 2024.

Isaac joga na NBA desde 2017 pelo Orlando Magic, mas nunca conseguiu destaques individuais por sua defesa. Entretanto, isso está relacionado com seu histórico de lesões. Ele já passou duas temporadas inteiras fora por causa de um rompimento em seu ligamento cruzado anterior e sofreu com o problema nas restantes. Apesar disso, tem uma média de um roubo de bola e 1.4 tocos ao longo de 205 jogos em sua carreira.

Agora com Chris Paul como o armador do Spurs, Victor Wembanyama será um perigo constante para os jogadores da NBA no garrafão. Em sua primeira temporada na liga, o pivô foi o oitavo jogador que mais tentou enterradas, com um total de 165 em 71 jogos e agora mais forte esse número só tende a aumentar.

