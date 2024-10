NBA: Entenda como Lakers e Warriors estão felizes com titulares

Após o início do período de treinamentos da NBA, vários times apontaram seus titulares para a temporada, como Los Angeles Lakers e New York Knicks, enquanto o Golden State Warriors ainda não anunciou. E é perfeitamente normal, especialmente por ser uma época em que as equipes fazem todos os testes possíveis. Mas alguns dados de campanhas anteriores servem, também, como base.

Apesar de o Warriors não cravar quem serão seus titulares, é bem provável que quatro jogadores tenham suas condições conhecidas. Stephen Curry, Brandin Podziemski, Andrew Wiggins e Draymond Green devem começar a maioria das partidas. Enquanto isso, existe a dúvida sobre quem será o “quinto elemento”. Jonathan Kuminga seria o principal nome.

De acordo com alguns jornalistas que cobrem a equipe, Kyle Anderson, Trayce Jackson-Davis e Moses Moody aparecem como outras opções. Ou seja, são três nomes de posições diferentes, que mudam bastante o comportamento do time quando estão em quadra. E ainda tem Buddy Hield, embora este seria uma espécie de “líder” vindo do banco. Hield comandaria a segunda unidade, especialmente com seus arremessos de longa distância.

Publicidade

O fato é que o técnico Steve Kerr pretende estudar diversas alternativas até o dia 18, quando acaba a pré-temporada. E, mesmo assim, o Warriors deve ter variações entre os titulares. De acordo com o adversário, até o time encontrar uma melhor formação, é possível que Kerr escale vários jogadores diferentes.

Mas um ponto importante é que, com Podziemski entre os titulares, o Warriors venceu 17 dos 28 jogos que começou. Ou seja, pouco mais de 60.7% de aproveitamento. Mais do que isso, o quinteto projetado teve uma eficiência ofensiva de 117.3, enquanto a defensiva foi de 105.0.

Publicidade

Leia mais

Enquanto todo mundo sabe que um dos maiores problemas do Warriors na última temporada da NBA foi na defesa, os 105.0 de defensive rating são impressionantes. Isso porque o Minnesota Timberwolves liderou a liga em 2023/24 com 109.0. O problema é que a formação só aconteceu 24 vezes. Seja por suspensões, lesões ou ausências por problemas particulares, o time pouco aproveitou seu melhor quinteto.

Por enquanto, o Warriors continua com o que conseguiu na agência livre. Mas existe a chance de o time fazer trocas até fevereiro envolvendo Wiggins e Kuminga, especialmente se o primeiro não conseguir render o que fazia há dois anos. Enquanto isso, o mais jovem não deverá receber extensão. Isso porque a diretoria entende que uma negociação por uma melhora nas alas precisa de um equilíbrio.

Publicidade

Enquanto Wiggins tem um salário maior e não vem em grande fase, Kuminga é exatamente o contrário. E se estender com o jogador de 21 anos, o Warriors não consegue negociação na NBA pelos próximos seis meses. Então, é um momento de espera para ver como funciona.

Lakers

Apesar de o Warriors estar “feliz” com o que tem, o Lakers gosta ainda mais de seus titulares para o início da nova temporada da NBA. E a explicação é simples: o quinteto com LeBron James, Anthony Davis, Rui Hachimura, D’Angelo Russell e Austin Reaves foi o melhor que o time teve em 2023/24.

Publicidade

Assim como o Warriors teve Podziemski como diferença entre os titulares na última campanha da NBA, o Lakers contou com Hachimura. Quando o japonês começou partidas em 2023/24, o time de Los Angeles venceu 66.7%. É muita coisa. E com o quinteto completo, os números são realmente bons: em 24 jogos, foi eficiente nos dois lados da quadra. E mais: por 100 posses de bola, anotou 6.6 pontos a mais que seus adversários.

Então, Lakers e Warriors estão satisfeitos com seus titulares na NBA. Isso quer dizer que vão ignorar o mercado?

Muito pelo contrário. A ideia é que explorem toda e qualquer chance de melhorarem seus elencos.

Offseason decepcionante

Claro que, quando é um time de muita torcida, a expectativa sempre é maior por contratações. Mas a agência livre de Lakers e Warriors foi questionável, pois seus times titulares, em tese, não são tão fortes comparando com outros elencos da NBA.

Publicidade

Não necessariamente, no entanto.

Como mostramos acima, os índices são realmente bons. O que não dá é para fazer trocas que não mudem o patamar das equipes. Negociar por negociar, para Lakers e Warriors, não funciona.

Enquanto o Lakers foi atrás de Klay Thompson, Paul George, Buddy Hield, Jonas Valanciunas…

Publicidade

Foi um “não” atrás do outro. Então, é importante pensar no que o time pode fazer com o que tem hoje.

E com um técnico sem experiência (JJ Redick) no cargo, tudo fica ainda mais interessante de acompanhar. Dizem que Redick é bom. Vamos ver.

Prováveis titulares no Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK D’Angelo Russell 18.0 3.1 6.3 0.9 0.5* Austin Reaves 15.9 4.3 5.5 0.8 0.3 LeBron James 25.7 7.3 8.3 1.3 0.5 Rui Hachimura 13.6 4.3 1.2 0.6 0.4 Anthony Davis 24.7 12.6 3.5 1.2 2.3

*médias em 2023/24

Publicidade

Veja um detalhe: Davis quer jogar ao lado de um pivô, então o Lakers teria de fazer uma troca envolvendo Hachimura. Falamos disso aqui. Mas com o japonês, a equipe de Los Angeles possui alternativas melhores de espaçamento.

Se Davis quiser atuar como ala-pivô, ele terá de arremessar de três. E isso é algo que não vem funcionando nos últimos anos. Foram 87 acertos em 351 tentativas. Ou seja, patéticos 24.8% de aproveitamento desde a temporada 2020/21.

Então, o ideal é que o Lakers faça trocas apenas para reforçar o que já possui. Perder Hachimura, hoje, seria um desperdício de talento. Por mais que adicione um pivô, qual será seu aproveitamento no perímetro? Dos que estão “disponíveis”, Jonas Valanciunas acertou apenas 30.8% em 2023/24. Mas é fato que ele pode ser bem melhor (36.1% em 2021/22).

Publicidade

Hachimura, por outro lado, acertou 42.2%.

Prováveis titulares no Warriors

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 26.4 4.5 5.1 0.7 0.4* Brandin Porziemski 9.2 5.8 3.7 0.8 0.2 Andrew Wiggins 13.2 4.5 1.7 0.6 0.6 Jonathan Kuminga 16.1 4.8 2.2 0.7 0.5 Draymond Green 8.6 7.2 6.0 1.0 0.9

*médias em 2023/24

Publicidade

Uma troca envolvendo Wiggins e Kuminga pode ajudar, mas é necessário chegar uma estrela por eles. Não existe outra alternativa. Tentaram Paul George, Lauri Markkanen, entre outros. Em vão.

Para piorar, o time perdeu Chris Paul e Klay Thompson de graça. Mas as adições de De’Anthony Melton, Kyle Anderson e Buddy Hield são boas, no fim das contas.

Por classificação aos playoffs

É fato que outros times no Oeste parecem e estão melhores. Na teoria, Lakers e Warriors concorrem da quinta posição para baixo. Isso porque Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves e Dallas Mavericks estão em um outro nível hoje. Então, a luta é contra Phoenix Suns, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings e Memphis Grizzlies. Isso, se o Grizzlies já não “chegar chegando” na turma de cima.

Publicidade

Vale lembrar que Memphis terminou em segundo no Oeste em 2021/22 e 2022/23. Só não brigou por playoffs no último ano por conta das lesões e da suspensão de Ja Morant. Então, espera-se que o time esteja na luta pela classificação direta.

Mas mesmo assim, Lakers e Warriors vão fazer de tudo para estarem lá sem play-in. Claro, falta muito até lá. A temporada sequer começou, mas os rumores estão aí há muito tempo.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA