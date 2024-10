Knicks teria interesse em troca por Marcus Smart

O New York Knicks estaria de olho em uma troca por Marcus Smart. Após adicionar Mikal Bridges e Karl-Anthony Towns, a franquia teria a vontade de usar os ativos restantes para um negócio com o Memphis Grizzlies, de acordo com Kris Pursiainen, do Ballislife. Porém, ainda segundo o jornalista, não houve nenhum avanço até o momento.

O interesse do Knicks em Smart é antigo. Na temporada passada, por exemplo, a franquia cogitou um negócio com o Boston Celtics. No entanto, ele terminou trocado para o Memphis Grizzlies, onde teve uma temporada marcada por lesões e participou de somente 20 partidas pelo time do Tennessee.

Desse modo, o Grizzlies não deve exigir ao Knicks um preço tão alto na troca por Marcus Smart. Neste caso, diferentes projeções consideram somente uma escolha de primeira rodada do Draft. Entretanto, o Knicks é uma das equipes com menos condições de oferecer algo signigicante na NBA.

Por Bridges, afinal, a franquia de Nova Iorque ofereceu praticamente todas as suas escolhas até 2029 ao Brooklyn Nets. Assim, o time somente pode negociar uma escolha de primeira rodada protegida do Washinton Wizards, além dos direitos de troca de escolhas em 2026 e 2030. A combinação, ainda assim, não deve ser suficiente para chamar a atenção do Grizzlies.

Por fim, igualar os salários também seria um desafio para o Knicks. Para a próxima temporada, afinal, a equipe está US$58 milhões acima do teto salarial. Uma troca por Smart, além disso, aumentaria esse valor em US$20.2 milhões. Portanto, o time nova-iorquino precisaria enviar ao menos Mitchell Robinson e Precious Achiuwa para compensar o valor salarial.

Portanto, o negócio certamente seria arriscado para a franquia. Isso porque, os movimentos recentes já afetaram a profundidade do elenco para 2024/25. Desse modo, trocar os dois principais reservas de garrafão poderia criar um grande desafio ao técnico Tom Thibodeau.

Por outro lado, o quinteto inicia o ano como um dos mais fortes de toda a NBA. De acordo com Andy Bailey, do site Bleacher Report, o técnico Tom Thibodeau deve iniciar com: Jalen Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart, OG Anunoby e Karl-Anthony Towns.

Com um quinteto titular reformulado, o Knicks estreia na temporada diante do Boston Celtics, no dia 22 de outubro, no TD Garden. O confronto marca o embate entre os dois favoritos da Conferência Leste para o título da NBA em 2025. Logo, um jogo importante para avaliar a paridade entre ambos os elencos após a offseason.

