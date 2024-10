Para ex-jogador, Knicks não assusta ninguém nos playoffs da NBA

O ex-jogador Iman Shumpert não bota muita fé no New York Knicks nos playoffs da NBA. Campeão da liga pelo Cleveland Cavaliers, em 2016, Shumpert elogiou o time novaiorquino, mas ressaltou que falta algo para o time brigar pelo título. O ex-armador, aliás, foi atleta do Knicks entre 2011 e 2015.

De acordo com Shumpert, Jalen Brunson e o recém-adquirido Karl Anthony Towns são ótimos jogadores. Entretanto, ele não os enxerga como capazes de chamar a responsabilidade nos momentos decisivos e, assim, garantirem vitórias nos playoffs. Ou seja, não tem confiança na dupla durante o clutch time.

“Eu amo esse time no papel, mas não gosto disso no final do jogo nos playoffs. Não é assustador o suficiente. Falta um algum jogador capaz de decidir. A coisa mais difícil de vencer é saber exatamente o que está por vir, e é uma jogada em isolation. Não há nada que você possa fazer além de assistir. Veja bem, não estou contra Towns ou Brunson. Aliás, gosto deles como jogadores, mas não acho que, no final de um jogo, eles possam garantir uma vitória”, afirmou Shumpert, durante o programa First Take, da ESPN.

Em 2023/24, o Knicks fez a segunda melhor campanha da Conferência Leste, com 50 vitórias e 32 derrotas. Aliás, um recorde da equipe em 11 anos. Mas, assolado pelas lesões, o time parou na semifinal de conferência, após uma série de sete jogos contra o Indiana Pacers.

O melhor jogador do Knicks, nos últimos playoffs da NBA, foi Brunson. Afinal, o camisa 11 alcançou médias de 32,4 pontos e 7,5 assistências. Além disso, o armador foi o nono melhor da liga nas situações de isolation. Portanto, Shumpert se esqueceu desse detalhe.

Nesta offseason, o Knicks trouxe reforços importantes. O objetivo da franquia é claro: voltar a ser campeão da NBA. O último título foi em 1973, ou seja, há 51 anos. Para retornar ao topo da liga, a equipe foi agressiva no mercado. Desse modo, adquiriu Mikal Bridges e Towns, em trocas separadas.

De acordo com o repórter Andy Bailey, do portal Bleacher Report, o técnico Tom Thibodeau deve iniciar a temporada com o seguinte quinteto: Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart, OG Anunoby e Towns. Desse modo, o Knicks possui um dos times titulares mais talentosos de toda a liga. A equipe novaiorquina estreia na temporada diante do atual campeão, Boston Celtics, no dia 22 de outubro, no TD Garden. O confronto marca o embate entre os dois favoritos da Conferência Leste em 2024/25.

Iman Shumpert

Escolha 17 do Draft de 2011, Shumpert disputou 461 jogos na NBA. Pelo Knicks foram 202 partidas. Além da equipe novaiorquina e do Cavaliers, ele atuou por Sacramento Kings, Houston Rockets e Brooklyn Nets, sem tanto sucesso.

Suas médias, em dez temporadas na liga, foram de 7,2 pontos e 3,3 rebotes. Portanto, apesar de possuir um anel de campeão, Shumpert teve uma carreira discreta no melhor basquete do mundo. No Cavs de 2016, por exemplo, ele foi um reserva que atuou, em média, 17 minutos por jogo nos playoffs.

