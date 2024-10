Lenda da NBA, Patrick Ewing ganha cargo no Knicks

Ídolo do New York Knicks na NBA, Patrick Ewing está de volta à franquia. Dessa vez, como embaixador do time. Conforme o anúncio da equipe, o lendário pivô deve auxiliar nas operações de basquete e negócios. Além disso, ele trabalhará diretamente com o treinador Tom Thibodeau e a com a diretoria da equipe de Nova York.

Após o anúncio, Patrick Ewing agradeceu e afirmou que não vê a hora de retornar ao Knicks e à NBA. O ídolo do time, além disso, reforçou o seu carinho pela torcida do Madison Square Garden e seu amor pela franquia da qual é o maior pontuador da história.

“Como eu disse no dia em que minha camisa 33 foi levantada no Garden: eu sempre serei um ‘Knick’ e sempre serei nova-iorquino. Mal posso esperar para começar nessa nova função e estar oficialmente de volta à organização que amo tanto. O Garden sempre foi minha casa e estou ansioso para trabalhar com Leon Rose, Tom Thibodeau, o time e todos os outros que fazem deste lugar tão especial”, disse Ewing, em comunicado.

Ex-pivô e membro do Hall da Fama, Ewing foi a primeira escolha do Draft de 1985 pelo Knicks. Durante uma década e meia, ele se consagrou como o grande nome da franquia e marcou o maior número de pontos da história do time. Além disso, conduziu New York para um período vitorioso, com duas idas às finais (1994 e 1999), sendo as duas últimas aparições da equipe na decisão pelo título.

Em 2002, Ewing se aposentou da carreira de jogador e iniciou a carreira como assistente técnico na NBA. Durante 14 anos, ele trabalhou nas comissões de Washington Wizards, Orlando Magic, Charlotte Hornets e Houston Rockets. Na equipe texana, aliás, ele esteve na comissão do ex-Knicks Jeff Van Gundy, que ainda contava com Thibodeau.

Após o fim da passagem pela liga, o ex-pivô se tornou técnico da Universidade de Georgetown em 2017. Desse modo, liderou a faculdade ao surpreendente título do torneio da Big East, justamente no Madison Square Garnde. Dois anos depois, no entanto, o ídolo foi demitido por conta de diversas dificuldades enfrentadas nos últimos anos.

Por fim, Ewing retorna ao Knicks em um momento de grande relação entre a torcida e o time. Na última temporada, por exemplo, Jalen Brunson liderou a franquia à segunda melhor campanha do Leste. Além disso, a diretoria conseguiu as adições de Mikal Bridges e Karl-Anthony Towns, que elevaram as projeções e colocaram a equipe entre uma das principais candidatas ao título em 2024/25.

