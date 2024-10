Apresentado no Timberwolves, Julius Randle revela ter ficado “chocado” com troca do Knicks

A troca que levou Karl-Anthony Towns para o New York Knicks e Julius Randle para o Minnesota Timberwolves ainda repercute. O acordo oficializado na terça-feira (1) e os jogadores se apresentaram aos novos times. Nesta quinta-feira (3), então, o ala-pivô esteve ao lado de Donte DiVincenzo e Keita Bates-Diop no anúncio oficial. Durante sua primeira entrevista, ele descreveu a troca como “chocante”.

O jogador mudou o rumo de sua carreira tornando-se um All-Star em Nova York, além de ser peça central na retomada de vitórias da franquia. Ainda assim, Randle, que estava no Knicks desde 2019/20, acabou negociado para Minnesota.

“Sendo sincero, eu não acreditei quando a primeira informação saiu. Fiquei chocado. Mas acho que, no fim, também foi um alívio de certa forma. Então, estou focado em trazer tudo o que aprendi de bom nos últimos anos para nos dar uma chance de vencer um título. Minha única coisa aqui é sobre ajudar. Quero ajudar Anthony Edwards, Rudy Gobert, Naz Reid e todos os outros. Isso é tudo o que importa”, garantiu.

O alívio descrito pelo novo camisa 30 de Minnesota pode ter a ver com rumores sobre sua futura extensão de contrato. O ala-pivô foi mencionado em vários rumores, como uma possível última grande moeda de troca da franquia, após os acordos por OG Anunoby e Mikal Bridges.

A questão contratual era ainda mais importante. Ele vai receber pouco mais de US$33 milhões em 2024/25 e, depois, terá uma opção de jogador no valor de US$30,9 milhões para 2025/26. O All-Star e a franquia estavam com dificuldades para achar um valor que agradasse os dois lado. No fim, Randle foi trocado pelo contrato de Towns, que tem US$220 milhões a receber nos próximos quatro anos.

“Você quer estar em algum lugar onde te desejam. E eu me sinto querido aqui. Então, para mim, a troca foi muito importante em vários aspectos. Acho que cheguei a um ponto da minha carreira em que conquistei muitas coisas a nível individual. Mas meu foco é total em vencer a NBA, ganhar o título. Estar aqui é uma oportunidade perfeita para fazer isso. Portanto, sim, no final das contas, eu quero estar aqui por muito tempo”, garantiu.

Desde que a troca entre Timberwolves e Knicks, que levou Julius Randle a Minnesota, aconteceu, os mais céticos questionaram a parceria com Rudy Gobert no garrafão. Mas o ala-pivô deixou muito claro que está empolgado com a dupla e que já jogou com atletas do estilo do francês.

“Na realidade, eu vejo essa parceria como muito promissora. Eu estive ao lado de Mitchell Robinson no Knicks por muito tempo; são caras semelhantes, ao meu ver. Então, será bom jogar ao lado de alguém que pode me proteger e fazer um grande trabalho ao redor do aro”, concluiu.

Por fim, o técnico Chris Finch já confirmou o ala-pivô como titular para o começo da temporada 2024/25, jogando ao lado de Mike Conley, Anthony Edwards, Jaden McDaniels e Rudy Gobert. Ambos inclusive trabalharam juntos no New Orleans Pelicans em 2018/19, quando o técnico de Minnesota era assistente.

