“Merecia estar nas Olimpíadas pelos EUA”, lamenta Jalen Brunson

O astro Jalen Brunson ainda lamenta por não ter jogado as Olimpíadas pelos EUA. O armador do New York Knicks esteve na pré-lista do técnico Steve Kerr. No entanto, foi preterido por outros armadores na lista final e ficou de fora. Meses depois, o craque afirma que merecia a vaga, principalmente por seu desempenho na temporada passada da NBA.

“Acho que merecia estar nas Olimpíadas pelos EUA”, afirmou Jalen Brunson. “Pelo jeito que joguei no ano passado, achei que merecia. Achei que poderia ter me encaixado”. Ainda na declaração, o armador descartou seu sua lesão na mão durante os playoffs tenha prejudicado sua presença. “Vamos esclarecer. O time foi escolhido antes de eu quebrar a mão”, acrescentou.

A temporada de Brunson na NBA foi certamente digna de uma convocação. Pelo Knicks, afinal, ele se consolidou como um dos grandes nomes da liga, com médias de 28.7 pontos, 6.7 assistências e 3.6 rebotes, além de 40.1% de aproveitamento do perímetro. Como resultado, ele apareceu em quinto na Corrida para MVP e recebeu a seleção para o segundo time ideal em 2023/24.

Brunson, além disso, resgatou o Knicks como uma das forças do Leste. Com a sua liderança, a equipe terminou com a segunda melhor campanha do Leste e avançou até as semifinais da Conferência. Porém, sua lesão atrapalhou a sequência e ele viu de longe o time ser eliminado pelo Indiana Pacers.

Apesar do desempenho do astro, entretanto, Kerr preferiu Stephen Curry, Jrue Holiday e Tyrese Haliburton como armadores em Paris. A escolha é compreensível. O treinador optou por nomes que poderiam se encaixar melhor no seu esquema. Afinal, com um elenco formado por superestrelas, algumas teriam que desempenhar papel secundário.

“Eu poderia ter me encaixado. Já desempenhei muitos papéis ao longo da minha carreira. Poderia desempenhar outro. Porém, obviamente, não era o momento”, afirmou.

Apesar de ter ficado de fora, Brunson ainda deseja outra oportunidade. Segundo ele, o objetivo agora é seguir com um grande desempenho para conseguir a convocação para as Olimpíadas de Los Angeles 2028. “É seguir em frente e encontrar maneiras de melhorar. Eu continuo tendo metas e essa é uma das minhas. Eu quero jogar da próxima vez”, completou.

O armador do Knicks, aliás, é certamente um dos favoritos para a posição. Além dele, Tyrese Haliburton deve concorrer por uma das vagas. Por fim, outros nomes, como Tyrese Maxey, Damian Lillard e Trae Young correm por fora.

