“Superfã”, Spike Lee prevê Knicks campeão da NBA em 2025

Spike Lee é um dos torcedores que viram o New York Knicks ser campeão da NBA pela última vez. O problema é que o diretor de cinema de 67 anos mal era um adolescente quando isso aconteceu. Afinal, a franquia está para completar 52 anos sem levantar o troféu Larry O’Brien. Foram décadas marcadas por recordes pífios e decepções, mas o veterano confia que esse jejum está para acabar.

“A última vez que conquistamos um título foi em 1973. Ou seja, já são mais de 50 anos. Chegou a hora de vencermos de novo? Eu acho que, para começar, temos o elenco para isso. Trouxemos Karl-Anthony Towns, enquanto já tínhamos um dos grandes armadores da liga em Jalen Brunson. Temos, além disso, uma defesa bem forte. Eu coloco fé que vamos chegar lá em 2025”, afirmou o vencedor do Oscar.

É difícil não estar empolgado, realmente, com as perspectivas competitivas do Knicks na temporada que se aproxima. A franquia, mesmo com várias lesões no elenco, ficou a só uma vitória das finais do Leste no primeiro semestre. Brunson firmou-se entre os astros de primeira linha da NBA na última campanha. E, além de Towns, os nova-iorquinos também conseguiram a aquisição de Mikal Bridges.

“Todos os nossos dirigentes estão fazendo um excelente trabalho nos últimos meses. Por isso, acredito e estou otimista. Eu tenho o anel de campeão de Red Holzman, técnico da equipe de 1973. Esse anel, em síntese, representa a última vez que essa equipe esteve no topo. São mais de cinco décadas, mas a nossa hora chegou. Por fim, esse é o nosso ano”, sentenciou o veterano cineasta.

Hall da Fama

As últimas cinco décadas sem ver o Knicks campeão da NBA provaram o amor de Spike Lee pelo Knicks. Ele adquire os passes de temporada completa da equipe desde os anos 1980 e tornou-se uma figura marcante à beira da quadra na maioria dos jogos. Por isso, recebeu o reconhecimento do Naismith Memorial. Ele acaba de entrar na ala do Hall da Fama que homenageia os apoiadores históricos dos times da NBA – os “superfãs”.

“O meu saudoso pai era um torcedor da equipe que me levava ao nosso antigo ginásio, o Garden na oitava avenida. Ele era um grande fã de esportes e, assim, o meu amor veio da sua influência. A minha mãe, enquanto isso, era cinéfila. Foi daí que ‘aflorou’ o meu amor pelo cinema. O que é engraçado, pois o meu pai odiava os filmes de Hollywood”, contou o torcedor fanático.

Estar no templo máximo do basquete era algo que Lee admite que nem imaginava que fosse possível. No entanto, apesar da seca de títulos, não vê a sua trajetória como um teste de paciência e devoção. “Sinceramente, eu nem sabia que havia essa ala no Hall da Fama. Tudo é uma grande surpresa para mim, mas o que posso dizer é que torcer para o Knicks não é difícil. Afinal, foi o que me trouxe até aqui”, resumiu.

Provocador

O estilo provocador de Lee colocou-o em rota de colisão com vários (agora) colegas de Hall da Fama. As suas discussões com o craque Reggie Miller, por exemplo, já viraram parte da história da NBA. Todos os jogadores que visitam o Madison Square Garden, aliás, reconhecem que o diretor de cinema é um apoiador fervoroso. Vince Carter tem histórias a contar sobre os seus “encontros” com o cineasta à beira da quadra.

“Quando você discute com Spike no Madison Square Garden é um sinal de que chegou ao topo. Lembro até hoje quando enfrentei Nova Iorque pela primeira vez nos playoffs. Estava no primeiro quarto e ele já estava gritando comigo. Eu só ficava pensando, na verdade, se ele estava realmente falando comigo. Então, tivemos uns bons bate bocas ao longo dos anos”, revelou o novo integrante do Hall da Fama.

