Julius Randle dá conselho a Karl-Anthony Towns no Knicks

New York Knicks e Minnesota Timberwolves protagonizaram a grande última troca da NBA, que envolveu Karl-Anthony Towns e Julius Randle. Curiosamente, os times se enfrentaram no domingo (13), em partida de pré-temporada. Apesar de não estar em quadra, Randle cedeu entrevista ao jornal The New York Post, e aconselhou Towns sobre como é jogar em Nova York.

“Sendo sincero, diria para ele focar no basquete e apenas nisso. Esse lugar é maravilhoso para se jogar, mas também é desafiador. Ele tende a tornar as coisas maiores do que são, em todos os sentidos. Então, se ele se manter firme e concentrado, terá muito sucesso”, aconselhou o ex-jogador da equipe.

Apesar de liderar a nova fase do Knicks por alguns anos, o ala-pivô também conheceu o outro lado dos torcedores da franquia. Afinal, ele não teve consistência nos playoffs. Além disso, também não conseguiu classificar a equipe para a fase decisiva em 2021/22.

O craque, que chegou a receber gritos de MVP e também foi vaiado na mesma temporada, admitiu que sentirá alguma saudade. Especialmente de um fato: jogar no Madison Square Garden.

“Não sei como eles vão me receber lá na frente. Deixarei essa decisão com os torcedores, mas sei que meu tempo aqui foi muito legal. Agora estou focado em minha situação atual e isso é o que importa, mas é claro que sentirei saudade. Especialmente desse ginásio”, explicou.

E Julius Randle que, deu dicas para Karl-Anthony Towns em relação ao começo de sua carreira no Knicks, também falou sobre o novo time em Minnesota. Segundo ele, o Timberwolves deve aproveitar a parte mais importante de seu jogo: o passe.

“Eu acho que sou mais um passado do que cestinha. Eu cresci jogando basquete dessa forma, então é assim que gosto de jogar. No Knicks, Tom Thibodeau precisava que eu pontuasse mais e eu assumi essa responsabilidade ao longo dos anos. Mas eu gosto de construir jogadas e dessas coisas em geral. E é isso que Minnesota tem me dado em maior grau. Chris Finch tem me usado em várias funções diferentes durante os treinos, e isso me permite construir um pouco mais e entender melhor o jogo”, concluiu Randle.

No amistoso, Randle não atuou e Minnesota foi derrotado por 115 a 110. A expectativa é de que ele jogue ainda nessa pré-temporada. A equipe ainda joga contra o Chicago Bulls na próxima quarta-feira (16) e por fim, encara o Denver Nuggets na quinta-feira (17).

Towns, por outro lado, esteve em quadra na vitória do time de Nova York, marcando 16 pontos e 16 rebotes. O Knicks ainda enfrenta o Charlotte Hornets na terça-feira (15) e o Washington Wizards na próxima sexta-feira (18).

