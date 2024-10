Com Karl-Anthony Towns, Knicks supera Timberwolves

Invictos na pré-temporada, New York Knicks e Minnesota Timberwolves se encontraram neste domingo. Dois dos melhores times de suas conferências na última temporada, tiveram a chance de mostrarem suas aquisições que, até então, estavam do outro lado. Isso porque Karl-Anthony Towns deixou o Timberwolves pelo Knicks em troca, enquanto Donte DiVincenzo e Julius Randle fizeram caminho contrário. Enquanto o primeiro anotou 16 pontos e 16 rebotes para New York, DiVincenzo fez 15 por Minnesota. Por fim, Randle, no fim de recuperação após lesão, não jogou.

O jogo

E a “lei do ex” funcionou no começo do jogo. Ao menos, de um lado. DiVincenzo comandava as principais ações ofensivas de Minnesota, com nove dos 15 primeiros pontos da equipe. Por outro lado, OG Anunoby era a melhor opção de ataque em Nova York. O Timberwolves parecia melhor, mas o Knicks teve uma sequência de dez pontos, incluindo os últimos quatro de Karl-Anthony Towns e virou em 26 a 19.

Enquanto isso, Josh Minott vinha cortando a diferença e anotou cinco pontos consecutivos para os visitantes. Então, o calouro Rob Dillingham diminuiu para um. Nos lances livres, New York finalmente (após quase quatro minutos) pontuou no segundo quarto, com Miles McBride. Assim, o Knicks liderava por 28 a 25. Depois, Cameron Payne fez para os anfitriões e Landry Shamet deixou em 35 a 30. No entanto, Rudy Gobert e, em seguida, Anthony Edwards, com duas cestas de três, colocaram o Timberwolves à frente do Knicks por 38 a 35.

E Edwards estava incrível do perímetro. Ele acertou a quinta para deixar Minnesota em vantagem de dez pontos. O Knicks, apesar de não contar com Karl-Anthony Towns em grande noite, começou a encostar no Timberwolves. Então, Towns acertou de três e a diferença caiu para seis. Enquanto isso, Anunoby, também do perímetro derrubou para três.

Karl-Anthony Towns fez mais uma e Jalen Brunson empatou o jogo entre Knicks e Timberwolves em 55. Mas Minnesota, com Edwards, foi para os vestiários com o placar em 57 a 55.

Leia mais

Então, na volta dos vestiários, Anthony Edwards seguiu no mesmo nível do primeiro tempo e deixou em 62 a 55. Na sequência, Edwards acertou outra do perímetro e a diferença voltou a ser de dez pontos. Mas Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns cortaram para quatro em cerca de um minuto. A diferença caiu para um, mas Edwards queria mesmo a vitória. Ele deixou Minnesota em vantagem por 79 a 72, enquanto New York não conseguia retomar o comando do placar. Sempre que os anfitriões diminuíam, em seguida vinha uma resposta.

Mas Towns virou para o Knicks em 81 a 80. Naz Reid recolocou o Timberwolves na liderança por 83 a 80 e Towns empatou em 83 após grande passe de Anunoby.

O jogo virou, especialmente pelo grande terceiro quarto de Mikal Bridges.

Por fim, nos 12 minutos decisivos, o Knicks liderava por 93 a 83. Pouco depois, Naz Reid cortou para quatro, mas New York seguia liderando. Com a quadra repleta de reservas, os donos da casa controlavam o placar. Então, nos últimos minutos, a equipe apenas garantiu o resultado.

(2-1) Minnesota Timberwolves 110 x 115 New York Knicks (3-0)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 31 2 3 0 0 Donte DiVincenzo 15 3 7 1 0 Naz Reid 15 7 1 0 0 Rudy Gobert 9 10 3 0 0 Josh Minott 6 7 3 1 1

Três pontos: 17-48; Edwards: 8-13

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 24 3 6 0 0 Karl-Anthony Towns 16 16 0 3 0 OG Anunoby 19 6 2 2 0 Mikal Bridges 15 4 3 0 0 Landry Shamet 13 2 3 1 1

Três pontos: 12-40; Anunoby: 3-8

Outros jogos

(1-1) New Orleans Pelicans 99 x 101 Miami Heat (1-1)

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Zion Williamson 13 2 2 0 1 Malcolm Hill 12 1 2 0 1 Jordan Hawkins 11 3 0 0 0 Dejounte Murray 11 5 2 0 0 CJ McCollum 10 4 2 0 0

Três pontos: 9-37; McCollum: 2-8

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyler Herro 12 4 3 2 0 Duncan Robinson 12 2 2 1 0 Terry Rozier 11 2 2 1 0 Thomas Bryant 9 1 0 0 0 Kel’el Ware 6 5 0 0 0

Três pontos: 9-42; Robinson: 2-4

(1-1) Portland Trail Blazers 105 x 85 Sacramento Kings (0-3)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Scoot Henderson 17 4 7 2 0 Toumani Camara 13 1 1 2 0 Jerami Grant 9 0 0 0 0 Dalano Banton 12 6 2 0 1 Deandre Ayton 11 8 1 1 0

Três pontos: 14-39; Grant: 2-3

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK De’Aaron Fox 11 7 3 3 0 Keegan Murray 10 3 1 2 0 Alex Len 13 6 0 0 1 Keon Ellis 11 4 3 0 0 Domantas Sabonis 9 8 7 0 2

Três pontos: 5-28; Jordan McLaughlin: 2-3

(1-2) Toronto Raptors 111 x 115 Boston Celtics (4-0)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Gradey Dick 18 2 0 1 0 Scottie Barnes 10 1 2 1 1 Jakob Poeltl 14 13 2 0 0 Jamal Shead 14 0 5 1 0 Chris Boucher 9 2 1 1 0

Três pontos: 10-25; Dick: 5-10

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Lonnie Walker 20 0 1 0 0 Jordan Walsh 16 10 1 1 0 Neemias Queta 12 15 5 0 1 Payton Pritchard 19 5 9 0 0 Drew Peterson 23 3 3 1 0

Três pontos: 18-53; Pritchard: 5-11

Em andamento

Phoenix Suns x Denver Nuggets

Detroit Pistons x Golden State Warriors

