Perdeu alguma? Todas trocas, assinaturas na agência livre da NBA

Aproveitou o inverno e hibernou? Não se preocupe. O Jumper Brasil mostra para você tudo o que aconteceu no período de agência livre da NBA, incluindo trocas e assinaturas. Para ajudar, mostramos o elenco de cada equipe no momento. Confira!

Atlanta Hawks

Após ficar fora dos playoffs na última temporada, o Atlanta Hawks passou por algumas mudanças, mas não necessariamente para vencer. Isso porque a equipe trocou o armador Dejounte Murray para o New Orleans Pelicans, um de seus melhores jogadores. Então, o time recebeu jogadores como Larry Nance Jr e Dyson Daniels, ótimos defensores.

Enquanto a defesa era um problema enorme na equipe, a diretoria deu sinais de que quer corrigir. No entanto, ao perder Murray, o elenco após trocas na agência livre da NBA não ficou melhor. Até teve a primeira escolha no Draft, mas o recrutamento não era dos melhores. O francês Zaccharie Risacher pode ajudar enquanto desenvolve seu jogo na liga.

Na agência livre

Draft 2024 Zaccharie Risacher (1), Nikola Djurisic (43) Quem chegou Larry Nance Jr., Dyson Daniels, EJ Liddell, David Roddy, Cody Zeller, Dominick Barlow, Keaton Wallace, Kevon Harris Quem saiu AJ Griffin, Dejounte Murray, Saddiq Bey, EJ Liddell, Bruno Fernando, Trent Forrest, Wesley Matthews, Dylan Windler

Elenco atual

Titulares POS Altura Peso 11 Trae Young PG 1,85 82 5 Dyson Daniels SG 2,02 89 12 De’Andre Hunter SF 2,03 102 1 Jalen Johnson PF 2,06 95,1 15 Clint Capela C 2,08 109 Principais reservas 4 Kobe Bufkin PG/SG 1,93 85 13 Bogdan Bogdanovic SG/SF 1,98 93 10 Zaccharie Risacher SG/SF 2,06 93 22 Larry Nance Jr. PF/C 2,06 104 17 Onyeka Okongwu C 2,03 111 Reservas 27 Vit Krejcí PG/SG 2,03 88 24 Garrison Mathews SG/SF 1,98 98 00 Kevon Harris SG/SF 1,98 98 8 David Roddy SF/PF 1,98 118 18 Mouhamed Gueye PF 2,11 96 41 Cody Zeller C 2,11 109 Two-way 2 Keaton Wallace PG/SG 1,91 84 3 Seth Lundy SG/SF 1,93 100 0 Dominick Barlow PF 2,06 98 Técnico Quin Snyder

Boston Celtics

Campeão em 2023/24, o Boston Celtics fez poucas mudanças em seu elenco para a próxima temporada. No entanto, o time segue muito forte e contou apenas com reforços pontuais, via Draft. Sem fazer trocas na agência livre da NBA, o Celtics está pronto.

Embora o pivô Kristaps Porzingis esteja lesionado e fora para o começo da nova campanha, o Celtics não mediu esforços para manter o grupo e estendeu com três jogadores de garrafão. Porzingis até fará falta enquanto estiver longe das quadras, só que o plano foi trazer de volta jogadores que conquistaram o título.

Enquanto isso, Jaylen Brown e Jayson Tatum seguem como os melhores jogadores da equipe.

Na agência livre

Draft 2024 Baylor Scheierman (30), Anton Watson (54) Quem chegou Lonnie Walker Quem saiu Oshae Brissett, Svi Mykhailiuk

Elenco atual

Titulares Pos Altura Peso 4 Jrue Holiday PG 1,91 93 9 Derrick White SG 1,93 86 7 Jaylen Brown SF 1,98 101 0 Jayson Tatum PF 2,03 93 8 Kristaps Porzingis C 2,21 109 Principais reservas 11 Payton Pritchard PG 1,85 88 12 Lonnie Walker SG/SF 1,96 93 30 Sam Hauser SF 2,01 98 42 Al Horford PF/C 2,06 109 26 Xavier Tillman C 2,03 111 Reservas 44 Jaden Springer PG 1,91 92 27 Jordan Walsh SG/SF 2,01 93 55 Baylor Scheierman SG/SF 2,01 93 40 Luke Kornet C 2,18 113 88 Neemias Queta C 2,13 111 Two-way 20 JD Davison PG 1,85 88 13 Drew Peterson SF/PF 2,06 93 28 Anton Watson PF 2,03 103 Técnico Joe Mazzulla

Brooklyn Nets

Fora dos playoffs, o Nets tinha uma situação difícil para o futuro. No entanto, com a benevolência do Houston Rockets, o time pode tem controle do que vai fazer com as escolhas de Draft. Além disso, Brooklyn estendeu com o pivô Nic Claxton, que era pretendido no mercado.

Mas nem tudo são flores, né? Na agência livre da NBA, o Nets fez outras trocas. Em uma delas, enviou Mikal Bridges, seu melhor jogador, para o New York Knicks.

Enquanto isso, o time aguarda ansiosamente pela melhora de Ben Simmons. Mas se não der certo, ao menos seu contrato acaba ao fim da temporada. De qualquer forma, o Nets chega em 2024/25 com o próximo recrutamento como meta, enquanto vai fazer testes pensando no futuro.

Na agência livre

Draft 2024 – Quem chegou Bojan Bogdanovic, Ziaire Williams, Killian Hayes, Shake Milton, Tyrese Martin, Yongxi Cui Quem saiu Mikal Bridges, Keita Bates-Diop, Dennis Smith, Lonnie Walker

Elenco atual

Titulares Pos Altura Peso 17 Dennis Schroder PG 1,85 78 24 Cameron Thomas SG 1,93 95 28 Dorian Finney-Smith SF 2,01 100 2 Cameron Johnson PF 2,04 93 33 Nic Claxton C 2,12 98 Principais reservas 7 Shake Milton PG/SG 1,96 93 1 Ziaire Williams SG/SF 2,07 85 44 Bojan Bogdanovic SF/PF 2,01 103 10 Ben Simmons PF 2,08 104 20 Day’Ron Sharpe C 2,11 120 Reservas 45 Keon Johnson SG/SF 1,91 84 0 Dariq Whitehead SG/SF 2,01 98 22 Jalen Wilson SF/PF 2,03 102 21 Noah Clowney PF 2,08 95 9 Trendon Watford PF 2,03 108 Two-way 4 Killian Hayes PG/SG 1,96 88 19 Amari Bailey PG/SG 1,93 86 13 Tyrese Martin SG/SF 1,98 98 16 Jaylen Martin SG/SF 1,96 98 8 Yongxi Cui SG/SF 1,98 95 Técnico Jordi Fernández

Charlotte Hornets

Apesar de o Charlotte Hornets ter um time para o futuro, é algo que a gente vem ouvindo há anos. No entanto, para a próxima temporada, nem motivo a equipe tem para brigar por vitórias. Isso porque sua escolha de Draft está com o San Antonio Spurs, com proteção top 14. Ou seja, precisa ter uma das piores campanhas mais uma vez (ficar fora dos playoffs) e já fica com a pick.

Enquanto isso, o time vem montando um elenco com boas peças. Mark Williams e Brandon Miller, por exemplo, mostraram em seus primeiros anos que são bons jogadores. LaMelo Ball, por outro lado, recebe críticas cada vez mais pesadas por ter um jogo pouco eficiente.

Portanto, nada de novo no Hornets. O time acumula peças enquanto fica entre os últimos. Ano após ano.

Na agência livre

Draft 2024 Tidjane Salaun (6), KJ Simpson (42) Quem chegou Reggie Jackson, Josh Green, Taj Gibson, Moussa Diabate, Keyontae Johnson Quem saiu Reggie Jackson, Devonte’ Graham, Leaky Black, Nathan Mensah, Marques Bolden, Aleksej Pokusevski, JT Thor, Davis Bertans, Amari Bailey, Bryce McGowens

Elenco atual

Titulares Pos Altura Peso 1 LaMelo Ball PG 2,01 82 24 Brandon Miller SG 2,03 91 0 Miles Bridges SF 1,98 102 2 Grant Williams PF 1,98 109 5 Mark Williams C 2,13 110 Principais reservas 22 Vasilije Micic PG 1,96 92 11 Cody Martin SG/SF 1,97 100 10 Josh Green SG/SF 1,97 95 31 Tidjane Salaun SF/PF 2,06 96 4 Nick Richards C 2,13 111 Reservas 23 Tre Mann PG/SG 1,93 80 8 Nick Smith PG/SG 1,91 84 30 Seth Curry SG 1,85 84 7 Keyontae Johnson SF/PF 1,96 108 67 Taj Gibson C 2,06 105 Two-way 25 KJ Simpson PG 1,88 84 28 Marcus Garrett SG 1,96 93 20 Harry Giles C 2,08 109 14 Moussa Diabate C 2,06 95 Técnico Charles Lee

Chicago Bulls

O Chicago Bulls fez uma das trocas mais polêmicas da agência livre da NBA. A equipe enviou Alex Caruso (em alta) para o Oklahoma City Thunder, enquanto recebeu Josh Giddey (em baixa). Apesar de o australiano ser muito talentoso, era possível adquirir uma escolha de Draft no negócio. No entanto, o Bulls abriu mão de seu melhor defensor em anos por um jogador que vem passando por problemas, inclusive no arremesso.

Mas Chicago ainda tenta trocar Zach LaVine. Após queda de rendimento, seu contrato ficou difícil de ser negociado. Então, a diretoria aposta suas fichas em uma melhora de LaVine para, enfim, conseguir repassar o atleta. Não será fácil, entretanto. Isso sem contar com o pivô Nikola Vucevic.

Enquanto isso, o Bulls perdeu DeMar DeRozan e manteve Patrick Williams. Por fim, fechou com Jalen Smith e Talen Horton-Tucker.

Na agência livre

Draft 2024 Matas Buzelis (11) Quem chegou Josh Giddey, Jalen Smith, Chris Duarte, DJ Steward, Talen Horton-Tucker Quem saiu Alex Caruso, Andre Drummond, DeMar DeRozan, Andrew Funk, Terry Taylor, Javonte Green

Elenco atual

Titulares Pos Altura Peso 3 Josh Giddey PG 2,03 93 0 Coby White SG 1,95 87 8 Zach LaVine SF 1,96 91 44 Patrick Williams PF 2,01 98 9 Nikola Vucevic C 2,08 118 Principais reservas 2 Lonzo Ball PG 1,98 91 11 Ayo Dosunmu PG/SG 1,96 88 22 Talen Horton-Tucker SG/SF 1,93 107 27 Chris Duarte SG/SF 1,98 86 14 Matas Buzelis SF/PF 2,11 88 7 Jalen Smith PF/C 2,08 98 Reservas 5 Jevon Carter PG/SG 1,85 91 17 Onuralp Bitim SG/SF 1,98 98 25 Dalen Terry SG/SF 2,01 88 13 Torrey Craig SF/PF 2,01 98 15 Julian Phillips SF/PF 2,03 89 Two-way 00 DJ Steward PG/SG 1,88 73 32 EJ Liddell SF/PF 2,01 111 34 Kenneth Lofton PF/C 1,98 125 21 Adama Sanogo C 2,06 111 Técnico Billy Donovan

Cleveland Cavaliers

Por enquanto, o Cleveland Cavaliers não fez trocas ou assinou com ninguém na agência livre da NBA. Aparentemente, a direção está feliz com o que viu da última temporada. Então, a ideia é de apenas mudança no comando técnico. Saiu JB Bickerstaff e chegou o ótimo Kenny Atkinson. Por outro lado, a equipe ainda precisa tomar uma decisão.

Isso porque o ala-armador Isaac Okoro ainda não resolveu sua vida. Agente livre restrito, ele tem a chance de seguir em Cleveland, mas queria um salário maior. A questão é: o Cavs não quer isso e aceita trocar o jogador. O problema é que ninguém chegou a concretizar interesse. Falavam muito sobre o Brooklyn Nets, mas nada até o momento.

Se o Nets quiser o jogador, pode acontecer de duas formas. A primeira, o time apenas assina uma oferta e o Cavs pode igualar. Caso não iguale, Okoro vai para Brooklyn. A outra opção é mais simples. O atleta assina com o Cavaliers e, na sequência, sai em troca.

Por fim, o Cavs selecionou o bom Jaylon Tyson no Draft.

Na agência livre

Draft 2024 Jaylon Tyson (20) Quem chegou – Quem saiu Sharife Cooper, Pete Nance, Damian Jones

Elenco atual

Titulares Pos Altura Peso 10 Darius Garland PG 1,85 79 45 Donovan Mitchell SG 1,91 98 1 Max Strus SF 1,96 98 4 Evan Mobley PF/C 2,13 98 31 Jarrett Allen C 2,11 106 Principais reservas 3 Caris LeVert PG/SG/SF 1,98 92 35 Isaac Okoro SG/SF 1,96 102 32 Dean Wade SF/PF 2,06 106 20 Georges Niang PF 2,01 104 13 Tristan Thompson C 2,06 115 Reservas 9 Craig Porter PG 1,88 84 2 Ty Jerome PG/SG 1,97 88 5 Sam Merrill SG 1,93 93 24 Jaylon Tyson SG/SF 1,98 99 8 Pete Nance PF/C 2,11 102 Two-way 21 Emoni Bates SF 2,06 77 14 Jules Bernard SG/SF 1,98 95 33 Luke Travers SF 2,01 94 15 JT Thor PF 2,06 92 Técnico Kenny Atkinson

Dallas Mavericks

Campeão do Oeste na última temporada da NBA, o Mavericks utilizou a agência livre para reforçar seu elenco, enquanto aguardava ideias de trocas no mercado. Mas quando Klay Thompson ficou disponível no Golden State Warriors, o time texano não poupou esforços e o contratou. Além disso, fez uma negociação com o Detroit Pistons, recebendo o ótimo defensor Quentin Grimes. Por fim, fechou com Spencer Dinwiddie e Naji Marshall.

Ou seja, o Mavs entra em 2024/25 em uma situação muito melhor que no mesmo período do último ano. Ótimas peças chegaram para diversas áreas, enquanto uma delas não precisa se preocupar tanto: o garrafão.

Até então, Dallas tinha um problema para a posição de pivô. Desde Tyson Chandler, nenhum outro jogador da posição funcionava bem ali. Então, com o desenvolvimento de Dereck Lively e a chegada de Daniel Gafford, o time está muito bem ali.

Na agência livre

Draft 2024 – Quem chegou Quentin Grimes, Naji Marshall, Klay Thompson, Spencer Dinwiddie, Kessler Edwards, Jamarion Sharp Quem saiu Tim Hardaway Jr., Derrick Jones, Josh Green, Greg Brown

Elenco atual

Titulares Pos Altura Peso 77 Luka Doncic PG 2,01 99 11 Kyrie Irving SG 1,88 88 31 Klay Thompson SF 1,98 98 25 PJ Washington PF 2,01 104 21 Daniel Gafford C 2,08 108 Principais reservas 26 Spencer Dinwiddie PG/SG 1,96 91 5 Quentin Grimes SG/SF 1,96 95 13 Naji Marshall SG/SF 2,01 100 42 Maxi Kleber PF/C 2,08 109 2 Dereck Lively C 2,16 104 Reservas 0 Dante Exum PG/SG 1,96 97 1 Jaden Hardy SG 1,93 86 9 AJ Lawson SG/SF 1,98 81 18 Olivier-Maxence Prosper SF/PF 2,03 96 7 Dwight Powell C 2,08 109 Two-way 00 Brandon Williams PG 1,88 86 20 Kessler Edwards SF/PF 2,03 92 33 Jamarion Sharp C 2,26 107 88 Markieff Morris PF/C 2,06 111 Técnico Jason Kidd

Denver Nuggets

O Nuggets, campeão da NBA em 2022/23, tenha Nikola Jokic e Jamal Murray, a agência livre foi um período bem difícil, enquanto a equipe não conseguiu trocas ou assinaturas relevantes. Chegaram Dario Saric e Russell Westbrook, mas existe uma diferença grande entre o que eles são hoje na liga e o que já foram. Parecem contratações de 2017 ou algo assim. Então, é bom ficar de olho no que Denver vai fazer.

Não pode ter lesão grave entre os titulares, pois os reservas não estão no mesmo nível. De jeito nenhum. É torcer para fazer uma temporada regular sem sustos, mas de olho na classificação. Afinal, o time não quer sair do mando de quadra. Ou seja, entre as quatro primeiras posições do Oeste.

Seja como for, é impossível apostar contra um time que tem Jokic, pois o pivô é capaz de vencer em situações bem difíceis. A questão é mais por conta do banco, que já caiu de qualidade na última offseason. Agora, então, piorou ainda mais.

Na agência livre

Draft 2024 DaRon Holmes (22) Quem chegou Dario Saric, Russell Westbrook, Trey Alexander, PJ Hall, Spencer Jones Quem saiu Reggie Jackson, Collin Gillespie, Kentavious Caldwell-Pope, Justin Holiday, Braxton Key, Jay Huff

Elenco atual

Titulares Pos Altura Peso 27 Jamal Murray PG 1,93 94 0 Christian Braun SG 2,01 99 1 Michael Porter SF 2,08 95 32 Aaron Gordon PF 2,03 100 15 Nikola Jokic C 2,11 129 Principais reservas 4 Russell Westbrook PG 1,91 91 3 Julian Strawther SG/SF 2,01 93 8 Peyton Watson SF 2,03 92 20 Dario Saric PF/C 2,08 101 22 Zeke Nnaji C 2,06 109 Reservas 24 Jalen Pickett PG 1,93 92 31 Vlatko Çankar SF/PF 2,03 107 5 Hunter Tyson PF 2,03 98 14 DaRon Holmes PF/C 2,08 107 6 DeAndre Jordan C 2,11 120 Two-way 23 Trey Alexander PG/SG 1,93 84 Spencer Jones SF 2,01 102 25 PJ Hall PF 2,09 109 11 Braxton Key PF 2,03 102 Técnico Michael Malone

Detroit Pistons

Não é o melhor dos mundos, mas parece que o pior já passou. Afinal, como piora depois de chegar ao fundo do poço? Pega uma pá e começa a cavar? Enfim, o Pistons mudou diretoria, treinador e tenta mudar o cenário atual. Possui ótimos jogadores jovens, enquanto recebeu atletas experientes.

No entanto, Detroit ainda deve ter mais uma temporada na zona da loteria. Isso porque o próximo Draft é muito profundo e, se não ficar entre os últimos, perde a escolha para o San Antonio Spurs. Ou seja, é mais do mesmo. Apesar de tudo, ainda será um ano difícil de colecionar vitórias.

A agência livre do Pistons foi relativamente boa, com trocas envolvendo Tim Hardaway Jr (expirante) e assinaturas de jogadores experientes na NBA, como Tobias Harris e Malik Beasley. Ao menos, a fase terrível parece estar chegando ao fim.

Na agência livre

Draft 2024 Ron Holland (5), Bobi Klintman (37) Quem chegou Wendell Moore, Tim Hardaway Jr., Tobias Harris, Malik Beasley, Paul Reed, Daniss Jenkins Quem saiu Quentin Grimes, Evan Fournier, Malachi Flynn, Buddy Boeheim, Jared Rhoden, Stanley Umude, Chimezie Metu, James Wiseman

Elenco atual

Titulares Pos Altura Peso 2 Cade Cunningham PG 1,98 100 23 Jaden Ivey SG 1,93 88 00 Ron Holland SF 2,03 89 12 Tobias Harris PF 2,03 107 0 Jalen Duren C 2,08 113 Principais reservas 25 Marcus Sasser PG 1,85 89 10 Tim Hardaway Jr. SG 1,96 93 5 Malik Beasley SG/SF 1,96 85 19 Simone Fontecchio SF 2,03 95 9 Ausar Thompson SF/PF 2,01 93 28 Isaiah Stewart PF/C 2,03 113 Reservas 14 Wendell Moore SG/SF 1,96 97 24 Lamar Stevens SF 2,01 104 34 Bobi Klintman SF/PF 2,08 102 7 Paul Reed PF/C 2,06 100 Two-way Daniss Jenkins PG 1,93 84 Dereon Seabron SG 1,96 82 18 Tosun Evbuomwan SF/PF 2,01 98 Tolu Smith PF 2,11 111 Técnico JB Bickerstaff

Golden State Warriors

Enquanto a torcida do Warriors esperava por grandes nomes, o que se viu foi perda de jogadores importantes em vários níveis. Klay Thompson, por exemplo, queria estender seu contrato. No entanto, a diretoria não quis oferecer o salário máximo. Assim, ele optou por uma troca para o Dallas Mavericks. Chris Paul, por outro lado, foi dispensado. Na sequência, ele assinou com o San Antonio Spurs. Por fim, Dario Saric acertou com o Denver Nuggets.

Mas o Warriors conseguiu boas contratações, no fim das contas. Kyle Anderson, Buddy Hield, De’Anthony Melton e Lindy Waters devem ajudar imediatamente. Apesar de eles não serem jogadores do nível que o time já teve, a agência livre da NBA acabou ajudando de alguma forma, com trocas e assinaturas relevantes.

Claro, não é um elenco com cara de título, mas deve ser melhor do que nas últimas duas temporadas. Embora Stephen Curry estivesse envolvido em rumores de troca para o Los Angeles Lakers, ele estendeu seu contrato até 2026/27.

Na agência livre

Draft 2024 Quinten Post (52) Quem chegou Lindy Waters, De’Anthony Melton, Buddy Hield, De’Anthony Melton, Kyle Anderson, Kevin Knox Quem saiu Klay Thompson, Chris Paul, Cory Joseph, Jerome Robinson, Lester Quiñones, Dario Saric, Usman Garuba

Elenco atual

Titulares Pos Altura Peso 30 Stephen Curry PG 1,88 86 2 Brandin Podziemski SG 1,96 92 22 Andrew Wiggins SF 2,01 88 00 Jonathan Kuminga PF 2,03 93 23 Draymond Green C 1,98 104 Principais reservas 0 Gary Payton II PG/SG 1,91 88 8 De’Anthony Melton PG/SG 1,88 91 7 Buddy Hield SG/SF 1,93 100 1 Kyle Anderson SF/PF 2,06 104 5 Kevon Looney C 2,06 101 Reservas 4 Moses Moody SG/SF 1,98 91 43 Lindy Waters SG/SF 1,98 98 15 Gui Santos SG/SF 1,98 84 Kevin Knox SG/SF 2,06 100 32 Trayce Jackson-Davis C 2,06 100 Two-way 3 Reece Beekman PG 1,85 88 61 Pat Spencer PG/SG 1,91 93 21 Quinten Post C 2,13 111 Técnico Steve Kerr

Houston Rockets

Embora o Rockets esteja com um elenco melhor do que nos últimos anos, ainda é uma reconstrução. É a fase final, mas segue assim. Por enquanto, o time conta com Fred VanVleet na armação. Apesar de não ser algo certo, o atleta ficaria na equipe até os mais jovens terem força suficiente para se virarem sem ele. Ou seja, ao fim de 2025/26, a direção acredita que será possível seguir sem ele.

Bem, ao menos foi uma explicação logo após sua contratação, né? Mas e se a diretoria quiser manter o atleta? Neste caso, ele teria de receber um valor bem menor do que o atual. Para a próxima temporada, por exemplo, VanVleet terá US$42.8 milhões, o que é um salário de All-Star de elite. Luka Doncic, no Dallas Mavericks, recebe algo similar: US$43 milhões.

Então, é mais uma questão de amadurecimento do elenco. E olha, o Rockets possui jovens talentosos em todas as posições. No Draft de 2024, o time foi certeiro no melhor talento: Reed Sheppard. Jalen Green ainda vai jogar como ala-armador, mas deverá ter minutos na posição de armador principal. Existe a tendência, entretanto, que a comissão técnica comece a dar espaço para Sheppard nas duas. E o mesmo pode acontecer, inclusive, com Amen Thompson, que atuou na posição no Overtime Elite.

Mas no fim, pouco importa. A bola vai passar muito pelas mãos de Alperen Sengun. Apesar de ser pivô, ele é um dos melhores passadores da equipe.

Por conta de Sheppard, o Rockets teve um ótimo período de agência livre da NBA, mas não fez trocas expressivas. Aliás, até teve, mas é melhor nem comentar. É possível que algo aconteça durante a temporada.

Na agência livre

Draft 2024 Reed Sheppard (3) Quem chegou AJ Griffin, Jack McVeigh Quem saiu Reggie Bullock, Boban Marjanovic, AJ Griffin

Elenco atual

Titulares Pos Altura Peso 5 Fred VanVleet PG 1,83 88 4 Jalen Green SG 1,98 82 9 Dillon Brooks SF 2,01 100 10 Jabari Smith Jr. PF 2,11 99 28 Alperen Sengun C 2,11 109 Principais reservas 1 Amen Thompson PG/SG 2,01 97 15 Reed Sheppard PG/SG 1,91 84 7 Cam Whitmore SF/PF 2,01 106 17 Tari Eason PF 2,03 99 12 Steven Adams C 2,11 120 Reservas 0 Aaron Holiday PG 1,83 84 8 Jae’Sean Tate SG/SF 1,96 104 32 Jeff Green PF 2,03 107 2 Jock Landale C 2,11 116 Two-way 19 Nate Williams SG 1,96 93 41 Nate Hinton SG/SF 1,96 95 58 Jack McVeigh SF 2,01 93 00 Jermaine Samuels SF/PF 2,01 104 3 N’Faly Dante C 2,11 120 Técnico Ime Udoka

Indiana Pacers

A agência livre da NBA no Indiana Pacers passou quase despercebida em termos de trocas e assinaturas, mas quando o assunto é manutenção de jogadores, o papo foi outro. O Pacers estendeu com cinco jogadores, incluindo Pascal Siakam e TJ McConnell. Havia a dúvida se o armador iria seguir, mas o time de Indiana confirmou sua presença.

McConnell apareceu muito bem, especialmente nos playoffs. Então, os rumores apontavam que o Pacers poderia perder o atleta. Apesar de reserva, ele teve muitos minutos importantes. Além dele, a maior preocupação era com Siakam. No entanto, sem sustos.

O Pacers recebeu James Wiseman para ser o terceiro pivô, pois é provável que Isaiah Jackson seja o imediato de Myles Turner. Enquanto isso, Tyrese Haliburton segue como o principal nome de uma equipe forte e que brigou até onde foi possível nos playoffs.

Na agência livre

Draft 2024 Johnny Furphy (35), Tristen Newton (49), Enrique Freeman (50) Quem chegou James Wiseman, Cole Swider, Quenton Jackson Quem saiu Jalen Smith, Isaiah Wong, Oscar Tshiebwe

Elenco atual

Titulares Pos Altura Peso 0 Tyrese Haliburton PG 1,96 84 2 Andrew Nembhard SG 1,96 87 23 Aaron Nesmith SF 1,98 98 43 Pascal Siakam PF 2,03 104 33 Myles Turner C 2,11 113 Principais reservas 9 TJ McConnell PG 1,88 86 00 Bennedict Mathurin SG/SF 1,98 95 26 Ben Sheppard SG/SF 1,98 88 1 Obi Toppin PF 2,06 100 5 Jarace Walker PF 2,03 109 22 Isaiah Jackson PF/C 2,08 93 Reservas 12 Johnny Furphy SG/SF 2,06 85 10 Kendall Brown SF/PF 2,03 93 16 James Johnson PF 2,01 109 13 James Wiseman C 2,13 109 Two-way 4 Tristen Newton PG/SG 1,96 87 29 Quenton Jackson SG/SF 1,96 78 8 Enrique Freeman PF 2,01 92 21 Cole Swider PF 2,03 100 Técnico Rick Carlisle

Los Angeles Clippers

Ginásio novo, time quase todo novo. O Clippers fez trocas, assinou com jogadores, fez de tudo na agência livre da NBA. Perdeu Paul George para o Philadelphia 76ers, enquanto a preferência do astro era por ficar. Então, chegaram Derrick Jones (seu provável substituto no quinteto titular), Nicolas Batum (voltando após a esposa criticar a equipe) e Kris Dunn entre os principais reforços. No entanto, a diretoria fechou com Kevin Porter, que possui sérios e repetidos problemas de comportamento.

De qualquer forma, o Clippers vai depender muito de James Harden e Kawhi Leonard. Mas o problema é: eles vão conseguir entregar tudo? Enquanto Harden ainda tem lampejos daquele astro que foi, Leonard convive com lesões. Uma atrás da outra. Apesar de jogar quase toda a última temporada, desfalcou o time nos playoffs.

Enfim, é um ano diferente para o Clippers, que tenta mostrar que segue no topo do Oeste.

Na agência livre

Draft 2024 Cam Christie (46) Quem chegou Derrick Jones, Nicolas Batum, Kris Dunn, Kevin Porter, Mo Bamba Quem saiu Paul George, Russell Westbrook, Mason Plumlee, Xavier Moon, Josh Primo, BJ Boston, Moussa Diabate

Elenco atual

Quinteto titular Pos Altura Peso 1 James Harden PG 1,96 100 14 Terance Mann SG 1,96 93 55 Derrick Jones SF 1,96 91 2 Kawhi Leonard PF 2,01 104 40 Ivica Zubac C 2,13 109 Principais reservas 8 Kris Dunn PG 1,91 93 24 Norman Powell SG/SF 1,91 98 33 Nicolas Batum SF/PF 2,03 91 17 PJ Tucker PF 1,96 111 4 Mo Bamba C 2,13 100 Reservas 5 Bones Hyland PG/SG 1,92 76 12 Cam Christie SG/SF 1,98 86 77 Kevin Porter PG/SG 1,93 92 7 Amir Coffey SG/SF 2,01 98 21 Kobe Brown PF 2,01 114 Two-way 15 Alondes Williams PG/SG 1,93 95 11 Jordan Miller SG/SF 2,01 88 9 Trentyn Flowers SG/SF 2,01 93 23 Kai Jones PF 2,11 100 Técnico Tyronn Lue

Los Angeles Lakers

Sem trocas, sem grandes movimentações, o Los Angeles Lakers passou a agência livre da NBA apenas estendendo contratos e fazendo experiências. A primeira delas é com o técnico JJ Redick, estreante na função. Mas ainda tem Bronny James, filho de LeBron, que veio da segunda rodada do Draft. Parece que o Lakers fez pouco, mas é isso mesmo. Foi pouco.

No entanto, a ideia dentro da direção é que faltava mesmo um treinador. Para o comando da franquia, o elenco era bom o suficiente para brigar por título na última temporada. O problema é que o GM LeBron tinha outros planos. De acordo com rumores, James tinha uma lista com alguns nomes, que acabaram fechando com outras equipes.

DeMar DeRozan, Klay Thompson, Jonas Valanciunas… todos acabaram em outros times, mas ainda existe a chance de algo acontecer. Isso porque Valanciunas, agora no Washington Wizards, chegaria em troca antes mesmo do início da temporada.

Mas mesmo assim, o time pode fazer outras negociações pontuais. Por enquanto, nada. Ou melhor, muito pouco.

Na agência livre

Draft 2024 Dalton Knecht (17), Bronny James (55) Quem chegou Christian Koloko, Armel Traoré, Jordan Goodwin Quem saiu Taurean Prince, Spencer Dinwiddie, Skylar Mays

Elenco atual

Quinteto titular Pos Altura Peso 1 D’Angelo Russell PG 1,96 90 15 Austin Reaves SG 1,96 93 23 LeBron James SF 2,06 113 28 Rui Hachimura PF 2,03 107 3 Anthony Davis PF/C 2,08 115 Principais reservas 7 Gabe Vincent PG 1,91 91 5 Cam Reddish SG/SF 2,03 94 12 Max Christie SG/SF 1,97 86 2 Jarred Vanderbilt SF/PF 2,06 97 35 Christian Wood C 2,08 97 Reservas 0 Jalen Hood-Schifino PG 1,98 98 30 Jordan Goodwin PG/SG 1,93 91 9 Bronny James PG/SG 1,88 95 20 Maxwell Lewis SF 2,01 88 4 Dalton Knecht SF 1,99 96 11 Jaxson Hayes C 2,12 99 Two-way 94 Armel Traoré SF 2,03 98 10 Christian Koloko C 2,16 104 14 Colin Castleton C 2,11 113 Técnico JJ Redick

Memphis Grizzlies

Apesar de ficar fora dos playoffs na última temporada, o elenco do Grizzlies é muito bom. O time possui opções relevantes em várias posições, enquanto tenta se livrar das lesões. Bem, talvez, elas sejam o principal motivo pela queda em 2023/24. Mas a mudança de comportamento de Ja Morant parece ser um ótimo início de conversa.

Na agência livre da NBA, Memphis não fez grandes trocas ou buscou nomes no mercado. Basicamente, o time é o mesmo, mas a chegada do pivô Zach Edey para o garrafão promete fazer “barulho”. É um dos principais candidatos ao prêmio de melhor novato, por exemplo. Então, espere uma grande campanha da equipe em 2024/25.

Na agência livre

Draft 2024 Zach Edey (9), Jaylen Wells (39), Cam Spencer (53) Quem chegou Yuki Kawamura, Cam Spencer, Mamadi Diakté, Jay Huff Quem saiu Ziaire Williams, Jordan Goodwin, Lamar Stevens, Mamadi Diakité

Elenco atual

Titulares Pos Altura Peso 12 Ja Morant PG 1,9 79 36 Marcus Smart SG 1,91 100 22 Desmond Bane SF 1,98 98 13 Jaren Jackson Jr. PF 2,11 110 14 Zach Edey C 2,26 131 Principais reservas 10 Luke Kennard SG/SF 1,96 93 46 John Konchar SG/SF 1,94 95 5 Vince Williams SG/SF 1,98 93 15 Brandon Clarke PF/C 2,03 94 7 Santi Aldama PF/C 2,11 102 Reservas 17 Yuki Kawamura PG 1,73 72 0 Jaylen Wells SF 1,99 92 3 Jake LaRavia SF/PF 2,01 103 25 Mãozinha Pereira PF 2,03 80 45 GG Jackson PF 2,06 97 00 Armando Bacot C 2,11 109 Two-way 1 Scotty Pippen Jr. PG 1,85 84 24 Cam Spencer PG/SG 1,91 93 2 Miye Oni SG/SF 1,96 93 30 Jay Huff C 2,16 109 Técnico Taylor Jenkins

Miami Heat

Embora o Heat não tenha feito trocas ou grandes movimentações na agência livre da NBA, a aposta interna é que tudo vai funcionar com o elenco saudável. Isso porque a direção quer ver mais de Jimmy Butler em ação. Após perder vários jogos de fase regular nos últimos anos, Pat Riley, chefão de Miami, quer ver sua entrega não só nos playoffs, mas o ano todo.

Então, com Butler motivado e um elenco melhor em alguns setores, é possível imaginar que o Heat brigue na parte de cima do Leste. A missão é não deixar para decidir no play-in, o que foi um grande problema nas últimas temporadas.

Mas quer uma notícia ainda melhor? No Draft, o Heat optou pelo pivô Kel’el Ware e o jovem já vem fazendo “estragos” vindo do banco. Não se assuste caso ele ganhe a titularidade ao longo da campanha, ao lado de Bam Adebayo.

Na agência livre

Draft 2024 Kel’el Ware (15), Pelle Larsson (44) Quem chegou Alec Burks, Zyon Pullin, Isaiah Stevens, Josh Christopher, Keshad Johnson, Nassir Little Quem saiu Delon Wright, Caleb Martin, Orlando Robinson, Alondes Williams, Jamal Cain, Patty Mills, Cole Swider

Elenco atual

Titulares Pos Altura Peso 2 Terry Rozier PG 1,85 86 14 Tyler Herro SG 1,96 87 22 Jimmy Butler SF 2,01 104 5 Nikola Jovic PF 2,08 101 13 Bam Adebayo C 2,06 116 Principais reservas 55 Duncan Robinson SG/SF 2,01 95 18 Alec Burks SG/SF 1,98 97 0 Josh Richardson SG/SF 1,98 91 11 Jaime Jaquez SF/PF 2,01 103 7 Kel’El Ware C 2,13 104 Reservas 9 Pelle Larsson SG/SF 1,97 96 25 Nassir Little SF/PF 1,96 102 24 Highwood Highsmith SF/PF 2,01 100 42 Kevin Love PF/C 2,03 114 31 Thomas Bryant C 2,08 112 Two-way 17 Zyon Pullin PG 1,93 93 50 Isaiah Stevens PG 1,83 84 12 Dru Smith SG 1,91 92 15 Caleb Daniels SG/SF 1,93 95 8 Josh Chistopher SG/SF 1,93 98 20 Keshad Johnson PF 2,00 101 Técnico Erik Spoelstra

Milwaukee Bucks

Doc Rivers quer provar que a próxima temporada não será igual a última. Vale lembrar que, ao assumir o time, o Bucks teve campanha negativa sob seu comando e caiu na primeira rodada dos playoffs. Então, tudo o que ele quer é um elenco saudável.

Na agência livre da NBA, o Bucks não foi nada agressivo como no ano anterior (negociação por Damian Lillard) e não buscou trocas. Até tentou envolver o pivô Brook Lopez, mas em vão. Fechou, no entanto, com bons reforços pontuais: Delon Wright, Gary Trent Jr e Taurean Prince.

O certo é que o Bucks depende muito da dupla Giannis Antetokounmpo e Lillard, enquanto aguarda por um Khris Middleton em forma.

Na agência livre

Draft 2024 AJ Johnson (23), Tyler Smith (32) Quem chegou Delon Wright, Taurean Prince, Gary Trent Jr., Anzejs Pasecnicks, Stanley Umude Quem saiu Pat Beverley, Malik Beasley, TyTy Washington, Jaylin Galloway, Danilo Gallinari, Jae Crowder

Elenco atual

Titulares Pos Altura Peso 0 Damian Lillard PG 1,91 88 5 Gary Trent Jr. SG 1,93 93 22 Khris Middleton SF 2,01 101 34 Giannis Antetokounmpo PF 2,11 110 11 Brook Lopez C 2,16 122 Principais reservas 55 Delon Wright PG/SG 1,96 83 44 Andre Jackson SG/SF 1,98 90 24 Pat Connaughton SG/SF 1,96 95 12 Taurean Prince SF 1,98 100 9 Bobby Portis PF/C 2,08 113 Reservas 20 AJ Green PG/SG 1,93 86 77 AJ Johnson SG 1,96 73 3 MarJon Beauchamp SG/SF 2,01 90 7 Chris Livingston SF/PF 1,98 100 21 Tyler Smith PF 2,06 101 Two-way 23 James Akinjo PG 1,85 86 13 Ryan Hollins SG 1,91 82 17 Stanley Umude SG/SF 1,98 95 18 Anzejs Pasecnicks C 2,16 104 15 Liam Robbins C 2,13 113 Técnico Doc Rivers

Minnesota Timberwolves

O Timberwolves participou de uma das trocas mais impressionantes da agência livre da NBA. A equipe mandou Karl-Anthony Towns para o New York Knicks, enquanto recebeu Julius Randle, Donte DiVincenzo e Keita Bates-Diop. Apesar de parecer estranha, a negociação tem a ver com profundidade no elenco e mais “trabalho” para Anthony Edwards.

Isso porque Randle é um defensor melhor que Towns e trata-se de um jogador que sabe passar a bola. Além disso, ganhou um ótimo arremessador em DiVincenzo. O banco era uma preocupação, especialmente com alguém para pontuar. Sua chegada ajuda, inclusive, ao calouro Rob Dillingham, que não terá tanta obrigação de ser “o cara” vindo da segunda unidade logo de início.

Mas é fato que Towns é um jogador de qualidades melhores que Randle, especialmente no ataque. No entanto, isso deve abrir mais espaço para Naz Reid, que vem “pedindo passagem”.

Na agência livre

Draft 2024 Rob Dillingham (8), Terrence Shannon (27) Quem chegou Joe Ingles, PJ Dozier, Donte DiVincenzo, Julius Randle, Keita Bates-Diop Quem saiu Wendell Moore, Monte Morris, Kyle Anderson, Jordan McLaughlin, Justin Jackson, Karl-Anthony Towns

Elenco atual

Titulares Pos Altura Peso 10 Mike Conley PG 1,85 79 5 Anthony Edwards SG 1,93 102 3 Jaden McDaniels SF 2,06 91 30 Julius Randle PF 2,03 113 27 Rudy Gobert C 2,16 111 Principais reservas 4 Rob Dillingham PG 1,88 74 0 Donte DiVincenzo PG/SG 1,94 92 9 Nickeil Alexander-Walker SG/SF 1,97 92 7 Joe Ingles SG/SF 2,03 103 11 Naz Reid PF/C 2,06 113 Reservas 35 PJ Dozier PG/SG 1,98 93 00 Terrence Shannon SG/SF 1,99 99 33 Leonard Miller SF/PF 2,08 96 8 Josh Minott SF/PF 2,03 89 55 Luka Garza C 2,11 110 13 Keita Bates-Diop SF/PF 2,03 104 Two-way 12 Daishen Nix PG 1,96 102 Skylar Mays PG/SG 1,93 93 Jaylen Clark SG 1,96 93 Trevor Keels SG/SF 1,93 100 Jesse Edwards C 2,13 109 Técnico Chris Finch

New Orleans Pelicans

Falta um pivô, mas é possível que o Pelicans esteja disposto a jogar muitos minutos sem um. Então, uma formação mais baixa vem sendo cogitada para a próxima temporada. Daniel Theis não é exatamente um jogador para ser titular em time competitivo no momento, apesar de ele ser um sólido defensor e opção para arremessar do perímetro.

O Pelicans fez uma das melhores trocas da agência livre da NBA, enquanto trouxe o armador Dejounte Murray, que estava no Atlanta Hawks. A ideia, então, é fazer com que a bola fique mais em suas mãos, até por ser um jogador que não comete muitos erros. Tem tudo para ser um grande ano em New Orleans, ao menos, no papel.

Na agência livre

Draft 2024 Yves Missi (21), Antonio Reeves (47) Quem chegou Dejounte Murray, Daniel Theis, Karlo Matkovic, Javonte Green Quem saiu Jonas Valanciunas, Larry Nance Jr., Dyson Daniels, EJ Liddell, Naji Marshall, Cody Zeller, Jeremiah Robinson-Earl, Dereon Seabron, Jalen Crutcher, Matt Ryan

Elenco atual

Titulares Pos Altura Peso 5 Dejounte Murray PG 1,96 77 2 Herbert Jones SG 2,01 93 14 Brandon Ingram SF 2,03 86 1 Zion Williamson PF 1,98 129 10 Daniel Theis C 2,03 111 Principais reservas 15 Jose Alvarado PG 1,83 81 3 CJ McCollum PG/SG 1,91 86 24 Jordan Hawkins SG/SF 1,96 84 25 Trey Murphy SF/PF 2,03 93 21 Yves Missi C 2,11 104 Reservas 12 Antonio Reeves SG/SF 1,96 88 37 Matt Ryan SG/SF 2,01 98 4 Javonte Green SG/SF 1,93 93 17 Karlo Matkovic PF/C 2,11 115 50 Jeremiah Robinson-Earl PF/C 2,06 109 Two-way 23 Izaiah Brockington PG/SG 1,93 89 8 Jamal Cain SG/SF 2,01 87 33 Malcolm Hill SF 1,98 100 55 Trey Jemison C 2,11 118 Técnico Willie Green

New York Knicks

Quando a gente fala de trocas que agitam o mercado da NBA, o Knicks foi, de longe, o mais ativo na agência livre. Foram duas grandes. Primeiro, por Mikal Bridges. Depois, por Karl-Anthony Towns. E ainda pode fazer mais uma, de acordo com rumores. Marcus Smart, do Memphis Grizzlies, interessa.

Perdeu Isaiah Hartenstein, mas a reposição foi espetacular, ao menos no ataque. O fato é que o Knicks dá um salto de qualidade, enquanto busca voltar às finais da NBA. Terá concorrência de Boston Celtics, Milwaukee Bucks, Miami Heat e, claro, Philadelphia 76ers.

Mas é certo que o time de Nova York vem para brigar. Especialmente, se Jalen Brunson fizer uma temporada minimamente similar a 2023/24. Por fim, no Draft, a equipe foi certeira em Tyler Kolek, que tem tudo para ser um jogador muito útil na liga.

Na agência livre

Draft 2024 Pacome Dadiet (25), Tyler Kolek (34), Melvin Ajinca (51), Kevin McCullar (56), Ariel Hukporti (58) Quem chegou Mikal Bridges, Keita Bates-Diop, Cameron Payne, Jacob Toppin, Landry Shamet, Karl-Anthony Towns Quem saiu Alec Burks, Isaiah Hartenstein, Bojan Bogdanovic, Duane Washington, Shake Milton, Charlie Brown Jr., DaQuan Jeffries, Julius Randle, Donte DiVincenzo, Keita Bates-Diop

Elenco atual

Titulares Pos Altura Peso 11 Jalen Brunson PG 1,85 86 25 Mikal Bridges SG 1,98 95 3 Josh Hart SF 1,96 98 8 OG Anunoby PF 2,01 105 32 Karl-Anthony Towns C 2,11 112 Principais reservas 2 Miles McBride PG 1,89 88 44 Landry Shamet SG 1,93 85 1 Cameron Payne PG 1,85 83 5 Precious Achiuwa PF/C 2,03 102 23 Mitchell Robinson C 2,13 109 Reservas 13 Tyler Kolek PG 1,91 89 35 Pacome Dadiet SG/SF 2,03 98 20 Jericho Sims C 2,08 113 Two-way 9 Kevin McCullar SG/SF 1,98 93 00 Jacob Toppin SF 2,03 91 55 Ariel Hukporti C 2,11 112 Técnico Tom Thibodeau

Oklahoma City Thunder

Imagine o seguinte: o Thunder terminou a última temporada regular em primeiro com o que tinha. Então, na agência livre da NBA, fez uma das trocas mais interessantes ao receber o ótimo defensor Alex Caruso do Chicago Bulls. Além disso, fechou com Isaiah Hartenstein para reforçar os rebotes, um dos grandes problemas da equipe.

Então, sim. O Thunder vem para brigar de vez pelo título. Manteve o que tinha de melhor, reforçou o elenco e viu alguns adversários perderem peças importantes. Pode ser o ano de Oklahoma City.

Na agência livre

Draft 2024 Nikola Topic (12), Dillon Jones (26), Ajay Mitchell (38) Quem chegou Isaiah Hartenstein, Alex Caruso Quem saiu Lindy Waters, Gordon Hayward, Mike Muscala, Keyontae Johnson, Bismack Biyombo

Elenco atual

Titulares Pos Altura Peso 2 Shai Gilgeous-Alexander PG 1,98 82 9 Alex Caruso SG 1,93 84 5 Lu Dort SF 1,91 98 8 Jalen Williams PF 1,97 95 7 Chet Holmgren C 2,14 88 Principais reservas 22 Cason Wallace PG 1,93 88 11 Isaiah Joe SG/SF 1,93 82 21 Aaron Wiggins SG/SF 1,98 86 34 Kenrich Williams SF/PF 1,98 95 55 Isaiah Hartenstein C 2,13 113 Reservas 44 Nikola Topic PG 1,97 91 25 Ajay Mitchell PG/SG 1,96 89 13 Ousmane Dieng SG/SF 2,08 98 3 Dillon Jones SF/PF 1,98 107 6 Jaylin Williams C 2,08 107 Two-way 14 Adam Flagler PG/SG 1,91 82 Alex Ducas SG/SF 2,01 100 Alex Reese C 2,06 111 Técnico Mark Daigneault

Orlando Magic

É verdade que falta um armador de ofício no Magic, mas o time utiliza as melhores qualidades no passe de alguns de seus jovens jogadores titulares. Então, com Paolo Banchero e Franz Wagner, Orlando tenta fazer uma temporada sem alguém específico ali. O mais próximo é Jalen Suggs, um dos defensores mais subestimados da liga.

O Magic não fez trocas, mas trouxe o ótimo defensor Kentavious Caldwell-Pope na agência livre da NBA. Tem tudo para ficar entre os times de playoffs mais uma vez.

Na agência livre

Draft 2024 Tristan da Silva (18) Quem chegou Kentavious Caldwell-Pope, Cory Joseph Quem saiu Joe Ingles, Markelle Fultz, Chuma Okeke, Admiral Schofield

Elenco atual

Titulares Pos Altura Peso 4 Jalen Suggs PG 1,93 93 3 Kentavious Caldwell-Pope SG 1,96 93 22 Franz Wagner SF 2,08 100 5 Paolo Banchero PF 2,08 113 34 Wendel Carter C 2,08 116 Principais reservas 50 Cole Anthony PG 1,91 84 0 Anthony Black PG/SG 2,01 95 14 Gary Harris SG/SF 1,93 95 1 Jonathan Isaac PF/C 2,08 95 35 Goga Bitadze C 2,11 114 21 Moritz Wagner C 2,11 111 Reservas 10 Cory Joseph PG 1,91 91 13 Jett Howard SG/SF 2,03 97 2 Caleb Houstan SG/SF 2,03 93 23 Tristan da Silva SF/PF 2,03 98 Two-way 15 Javonte Smart PG/SG 1,93 93 8 Mac McClung PG 1,88 84 55 Ethan Thompson SG 1,96 88 12 Trevelin Queen SG/SF 1,98 86 24 Jarrett Culver SG/SF 1,98 88 18 Jalen Slawson PF 2,01 98 Técnico Jamahl Mosley

Philadelphia 76ers

Tudo era uma incógnita antes da agência livre da NBA, mas o Sixers conseguiu ótimas peças sem fazer trocas. Paul George, Caleb Martin, Eric Gordon, além do destaque francês nas Olimpíadas, Guershon Yabusele, chegam para levar o time ao topo no Leste. Ao menos, a equipe de Philadelphia vai brigar por ali.

Uma questão, entretanto, fica por conta das condições físicas de dois de seus principais jogadores: Joel Embiid e George. Isso porque os dois estão chegando aos playoffs em situações adversas. Embiid, por exemplo, quis tanto o MVP que acabou forçando demais na temporada regular. Chegou terrível nos playoffs. Por fim, a nova contratação desfalcou o Clippers ano após ano nas fases decisivas.

Ao menos, é certo que o talento está ali. Basta o técnico Nick Nurse saber administrar os minutos de seus titulares.

Na agência livre

Draft 2024 Jared McCain (16), Adem Bona (41) Quem chegou Eric Gordon, Andre Drummond, Paul George, Caleb Martin, Reggie Jackson, Jeff Dowtin, Justin Edwards, David Jones, Guerschon Yabusele Quem saiu De’Anthony Melton, Nicolas Batum, Tobias Harris, Paul Reed, Cameron Payne, Terquavion Smith, Kenneth Lofton, Mo Bamba, Darius Bazley, Robert Covington

Elenco atual

Titulares Pos Altura Peso 0 Tyrese Maxey PG 1,88 86 8 Paul George SG 2,03 100 9 Kelly Oubre SF 2,01 93 16 Caleb Martin PF 1,97 93 21 Joel Embiid C 2,13 113 Principais reservas 7 Kyle Lowry PG 1,83 89 23 Eric Gordon SG/SF 1,91 98 1 Kenyon Martin Jr. SF/PF 1,98 98 28 Guerschon Yabusele PF 2,04 123 5 Andre Drummond C 2,08 127 Reservas 00 Reggie Jackson PG 1,88 94 20 Jared McCain PG/SG 1,93 88 14 Ricky Council SG/SF 1,98 93 30 Adem Bona C 2,07 110 Two-way 11 Jeff Dowtin PG 1,91 80 Lester Quiñones SG/SF 1,96 94 18 David Jones SG/SF 1,98 88 19 Justin Edwards SG/SF 2,03 92 Isaiah Mobley PF 2,03 108 Técnico Nick Nurse

Phoenix Suns

Uma das maiores preocupações do Suns na última temporada era em torno da organização ofensiva. Então, a equipe trouxe logo dois armadores. Mas não são apenas para que fiquem lá assistindo Bradley Beal e Devin Booker cuidando da bola. O time trouxe Tyus Jones e Monte Morris, enquanto Beal e Booker vai ficar mais soltos em quadra.

Aliás, cuidar da bola é um assunto importante aqui. Jones e Morris são excelentes no quesito, pois não cometem erros de ataque. E no Draft, o time também pensou nisso ao selecionar Oso Ighodaro na segunda rodada. Apesar de ser um ala-pivô, seu jogo lembra (bastante) o de Draymond Green. Claro, ainda é jovem, mas o fato é que ele sabe fazer coisas que poucos novatos fazem.

O Suns vem para fazer uma grande temporada, enquanto Kevin Durant luta para obter o seu terceiro título na NBA>

Na agência livre

Draft 2024 Ryan Dunn (28), Oso Ighodaro (40) Quem chegou Mason Plumlee, Collin Gillespie, Monte Morris, Tyus Jones, EJ Liddell Quem saiu Eric Gordon, Drew Eubanks, David Roddy, Thaddeus Young, Théo Maledon, Udoka Azubuike, Nassir Little

Elenco atual

Titulares Pos Altura Peso 5 Tyus Jones PG 1,85 89 3 Bradley Beal SG 1,93 94 1 Devin Booker SF 1,98 93 35 Kevin Durant PF 2,11 109 20 Jusuf Nurkic C 2,11 125 Principais reservas 23 Monte Morris PG 1,88 83 8 Grayson Allen SG/SF 1,94 90 00 Royce O’Neale SF/PF 1,93 103 11 Bol Bol PF/C 2,18 94 44 Mason Plumlee C 2,11 107 Reservas 10 Damion Lee SG/SF 1,96 95 2 Josh Okogie SG/SF 1,94 93 0 Ryan Dunn SF/PF 2,03 97 4 Oso Ighodaro PF/C 2,07 101 41 Frank Kaminsky C 2,13 109 Two-way TyTy Washington PG 1,91 88 38 Saben Lee PG 1,88 83 21 Collin Gillespie PG 1,91 86 15 Jalen Bridges SF 2,01 99 Técnico Mike Budenholzer

Portland Trail Blazers

Ainda não será agora que o Blazers vai competir, mas o time começou fazendo coisas boas. Na agência livre, da NBA, por exemplo, a franquia fez uma das trocas mais subestimadas ao trazer o ala Deni Avdija. O jogador é realmente muito bom, enquanto pode cuidar de várias áreas na equipe de Portland.

Claro, ninguém espera que o time lute por playoffs. Mas a segunda metade de temporada do pivô Deandre Ayton foi um alento. Portland quer dias melhores, então o início de trabalho para a próxima temporada já foi bastante promissor.

Na agência livre

Draft 2024 Donovan Clingan (7) Quem chegou Deni Avdija, Devonte’ Graham, Bryce McGowens Quem saiu Malcolm Brogdon

Elenco atual

Titulares Pos Altura Peso 00 Scoot Henderson PG 1,88 88 1 Anfernee Simons SG 1,91 84 8 Deni Avdija SF 2,06 99 9 Jerami Grant PF 2,06 100 2 Deandre Ayton C 2,11 113 Principais reservas 17 Shaedon Sharpe SG/SF 1,98 90 4 Matisse Thybulle SG/SF 1,96 91 34 Jabari Walker SF/PF 2,01 95 10 Kris Murray SF/PF 2,03 96 23 Donovan Clingan C 2,18 120 Reservas 5 Dalano Banton PG/SG 2,01 93 21 Rayan Rupert SG/SF 1,99 88 33 Toumani Camara PF 2,03 100 35 Robert Williams C 2,06 108 26 Duop Reath C 2,11 111 Two-Way Devonte’ Graham PG 1,85 84 19 Ahston Hagans PG 1,91 86 Bryce McGowens SG/SF 2,01 81 24 Justin Minaya SG/SF 1,96 95 41 Ibou Badji C 2,13 109 Técnico Chauncey Billups

Sacramento Kings

Muito se fala do encaixe do Kings para a próxima temporada, mas o que o time fez na agência livre da NBA, com poucas trocas, já parece ser um caminho interessante. A equipe negociou Harrison Barnes, enquanto recebeu o experiente ala DeMar DeRozan. Em outra negociação, no entanto, abriu espaço para a sua chegada.

O Kings mandou Davion Mitchell e Sasha Vezenkov (insatisfeito na liga) para o Toronto Raptors, mas apenas para ter chances de receber um grande nome no mercado. Conseguiu.

Na agência livre

Draft 2024 Devin Carter (13) Quem chegou Jalen McDaniels, DeMar DeRozan, Jordan McLaughlin, Orlando Robinson Quem saiu Sasha Vezenkov, Davion Mitchell, Chris Duarte, Harrison Barnes

Elenco atual

Titulares Pos Altura Peso 5 De’Aaron Fox PG 1,91 84 9 Kevin Huerter SG 2,01 86 10 DeMar DeRozan SF 1,98 100 13 Keegan Murray PF 2,03 102 11 Domantas Sabonis C 2,11 109 Principais reservas 0 Malik Monk SG 1,91 91 23 Keon Ellis SG/SF 1,96 79 7 Jalen McDaniels SG/SF 2,06 93 41 Trey Lyles PF 2,06 106 25 Alex Len C 2,13 113 Reservas 3 Jordan McLaughlin PG 1,8 84 22 Devin Carter PG/SG 1,88 88 30 Brodric Thomas SG/SF 1,96 84 20 Colby Jones SG/SF 1,98 90 77 Orlando Robinson C 2,08 111 Two-way 00 Boogie Ellis PG 1,85 86 15 Mason Jones SG 1,93 91 24 Isaiah Crawford SF 1,98 100 17 Isaac Jones PF/C 2,06 109 32 Terry Taylor PF 1,96 104 8 Skal Labissière C 2,08 107 Técnico Mike Brown

San Antonio Spurs

Vamos entender o que o Spurs quer, pois o time fez trocas importantes na agência livre da NBA. Primeiro, o centro de tudo é Victor Wembanyama. Depois, o time recebeu Chris Paul como agente livre e Harrison Barnes em negociação. Ou seja, San Antonio já quer fazer algo agora?

Bem, provavelmente, não. Mas e se?

Paul chega para “alimentar” Wembanyama, mas tem ainda outra função: desenvolver o jovem Stephon Castle. Mas todo mundo sabe que o armador sempre melhora o time que atua em seu primeiro ano. Sempre foi assim.

De novo, o Spurs não é candidato a nada. Mas e se funcionar? Não dá para duvidar de Gregg Popovich e Chris Paul.

Na agência livre

Draft 2024 Stephon Castle (4), Juan Nuñez (36), Harrison Ingram (48) Quem chegou Chris Paul, Harrison Barnes Quem saiu Devonte’ Graham, Cedi Osman, Dominick Barlow, RaiQuan Gray

Elenco atual

Titulares Pos Altura Peso 3 Chris Paul PG 1,83 79 24 Devin Vassell SG 1,96 88 0 Keldon Johnson SF 1,96 98 40 Harrison Barnes PF 2,03 102 1 Victor Wembanyama C 2,24 109 Principais reservas 33 Tre Jones PG 1,85 83 5 Stephon Castle PG/SG 1,96 95 10 Jeremy Sochan PF 2,03 104 23 Zach Collins C 2,11 107 Reservas 14 Blake Wesley PG/SG 1,91 85 22 Malaki Branham SG/SF 1,97 88 25 Sidy Cissoko SF 1,98 101 30 Julian Champagnie SF 2,03 98 54 Sandro Mamukelashvili PF/C 2,06 109 28 Charles Bassey C 2,08 104 Two-way 18 Malachi Flynn PG 1,85 84 7 David Duke SG 1,93 93 4 BJ Boston SG/SF 1,98 85 55 Harrison Ingram SF/PF 1,96 106 31 Nathan Mensah PF 2,06 104 Técnico Gregg Popovich

Toronto Raptors

OK, o Raptors não é bom o suficiente para brigar por vaga direta aos playoffs, mas não é ruim o bastante para entrar na “Copa Cooper Flagg”. Então, vamos tentar entender o que a equipe canadense vai fazer ao longo da primeira metade da temporada. Ali, será possível imaginar o futuro da franquia em 2024/25.

Apesar de o mais correto seria tentar uma campanha mais forte no começo e, depois, brigar por algo (seja lá o que isso for), é difícil prever o que Toronto quer. No mínimo, será um ano interessante.

Na agência livre

Draft 2024 Ja’Kobe Walter (19), Jonathan Mogbo (31), Jamal Shead (45), Ulrich Chomche (57) Quem chegou Sasha Vezenkov, Davion Mitchell, Bruno Fernando, Jamison Battle, Branden Carlson Quem saiu Gary Trent Jr,. Jalen McDaniels, Sasha Vezenkov, Markquis Nowell, Javon Freeman-Liberty, Jordan Nwora

Elenco atual

Titulares Pos Altura Peso 5 Immanuel Quickley PG 1,91 85 11 Bruce Brown SG 1,93 92 9 RJ Barrett SF 1,98 92 4 Scottie Barnes PF 2,06 102 19 Jakob Poeltl C 2,13 104 Principais reservas 15 Davion Mitchell PG 1,88 93 30 Ochai Agbaji SG/SF 1,97 98 1 Gradey Dick SG/SF 2,03 92 25 Chris Boucher PF 2,06 91 41 Kelly Olynyk PF/C 2,11 109 Reservas 23 Jamal Shead PG 1,85 91 14 Ja’Kobe Walter SG/SF 1,96 84 17 Garrett Temple SG/SF 1,98 88 2 Jonathan Mogbo PF/C 2,03 102 24 Bruno Fernando C 2,06 109 Two-way 3 DJ Carton PG 1,91 91 37 Jahmi’us Ramsey PG 1,91 86 8 Jared Rhoden SG/SF 1,98 95 77 Jamison Battle SF 2,01 100 22 Ulrich Chomche PF/C 2,11 102 35 Branden Carlson C 2,13 100 Técnico Darko Rajakovic

Utah Jazz

Será que o Utah Jazz vem para mais um ano de sofrimento? Bem, não dá para cravar, mas por não ter feito trocas na agência livre, é possível que a campanha do Jazz na temporada 2024/25 da NBA seja algo similar a do ano passado.

O time não quis negociar Lauri Markkanen, então tratou de assinar sua extensão por um preço mais justo com o que ele faz em quadra. Mas mais do que isso, a equipe só estendeu seu acordo em um período em que será impossível ele sair na nova temporada. De acordo com as regras da liga, quando um atleta estende seu contrato, ele precisa passar seis meses sem troca. E quando acaba o período? Depois da trade deadline.

Tudo bem pensado por uma das pessoas mais espertas da NBA, Danny Ainge.

Na agência livre

Draft 2024 Cody Williams (10), Isaiah Collier (29), Kyle Filipowski (32) Quem chegou Drew Eubanks, Svi Mykhailiuk, Patty Mills Quem saiu Talen Horton-Tucker, Omer Yurtseven, Luka Samanic, Kira Lewis, Otto Porter

Elenco atual

Titulares Pos Altura Peso 2 Collin Sexton PG 1,85 83 3 Keyonte George SG 1,94 84 23 Lauri Markkanen SF 2,13 109 20 John Collins PF 2,06 103 24 Walker Kessler C 2,16 116 Principais reservas 8 Patty Mills PG/SG 1,88 82 00 Jordan Clarkson PG/SG 1,96 88 5 Cody Williams SG/SF 2,03 84 0 Taylor Hendricks PF 2,06 97 15 Drew Eubanks C 2,06 111 Reservas 13 Isaiah Collier PG 1,96 93 19 Svi Mykhailiuk SG/SF 2,01 93 33 Johnny Juzang SG/SF 2,01 98 28 Brice Sensabaugh SF 1,98 107 22 Kyle Filipowski C 2,11 104 Two-way 10 Jason Preston PG 1,93 82 18 Isaiah Wong PG/SG 1,91 84 25 Micah Potter C 2,08 113 44 Oscar Tshiebwe C 2,06 118 Técnico Will Hardy

Washington Wizards

Por fim, o Washington Wizards. Ainda não é um time para brigar por nada, mas a ideia nem passa por isso. É desenvolver seus jovens talentos, enquanto o time passa por mudanças em sua direção.

Alex Sarr, por exemplo, recebeu muitas críticas na Summer League pelo arremesso. Mas trabalhou bastante no período de férias (para a maioria) e já trouxe algumas coisas novas ao seu repertório.

Por enquanto, o Wizards terá Jordan Poole como armador principal. Se é uma boa notícia, ninguém sabe. Mas o fato é que Washington está tentando algo diferente aqui.

Na agência livre

Draft 2024 Alex Sarr (2), Bub Carrington (14), Kyshawn George (24) Quem chegou Malcolm Brogdon, Jonas Valanciunas, Saddiq Bey Quem saiu Deni Avdija, Landry Shamet, Tyus Jones, Isaiah Livers

Elenco atual

Titulares Pos Altura Peso 13 Jordan Poole PG 1,93 86 24 Corey Kispert SG 2,01 101 33 Kyle Kuzma SF 2,08 100 20 Alex Sarr PF 2,13 98 17 Jonas Valanciunas C 2,13 116 Principais reservas 8 Bub Carrington PG/SG 1,93 86 0 Bilal Coulibaly SG/SF 2,03 88 15 Malcolm Brogdon PG 1,96 104 41 Saddiq Bey SF/PF 2,03 98 35 Marvin Bagley PF/C 2,11 107 Reservas 1 Johnny Davis SG/SF 1,96 88 18 Kyshawn George SG/SF 2,01 95 7 Patrick Baldwin PF 2,06 100 16 Anthony Gill PF 2,03 104 22 Richaun Holmes C 2,08 107 Two-way 4 Jared Butler PG 1,91 88 31 Kira Lewis PG 1,91 75 9 Justin Champagnie SG/SF 1,98 93 00 Tristan Vukcevic C 2,13 100 Técnico Brian Keefe

Por Gustavo Freitas e Gustavo Lima

