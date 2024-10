Após rumores de troca, Brandon Ingram impressiona no Pelicans

O astro Brandon Ingram protagonizou diversos rumores de saída do New Orleans Pelicans. Inicialmente, a equipe é quem queria sua saída, em razão das performances ruins nos últimos playoffs. Posteriormente, foi o ala quem decidiu protestar contra a franquia, ao não se apresentar nas primeiras atividades de treinamento para a temporada 2024/25.

Entretanto, o cenário parece ter mudado nos últimos dias. Ingram, afinal, apareceu normalmente aos treinos de pré-temporada e tem impressionado o técnico Willie Green. Recentemente, o treinador afirmou que o ala “não está apenas se encaixando, está dominando”. O jornalista William Guillory, do site The Athletic, por sua vez, observou que há “um burburinho constante entre as pessoas da organização sobre o desempenho fenomenal de Ingram nas sessões de treino”.

Um dos pontos mais impressionantes de Ingram é seu arremesso. Conhecido pelo talento na média distância, o ala sempre foi criticado por seu baixo volume do perímetro. Entretanto, nas sessões de treinamento recentes, ele apresentou um avanço nos três pontos, no que pode representar um aumento no seu arsenal para 2024/25.

Vale lembrar que Ingram está no ano final do seu contrato com o Pelicans. Desse modo, a evolução do ala nos treinamentos pode estar aliada ao desejo de conseguir uma extensão máxima com a equipe ou com outra franquia. Até o momento, o time de Nova Orleans não indicou qualquer negociação com o jogador.

Mais elogios

Após os rumores, Brandon Ingram não é o único que vem impressionando no Pelicans. Além disso, outro astro do time, Zion Williamson, também recebeu diversos elogios do técnico Willie Green. Segundo o treinador, após o confronto de pré-temporada contra o Orlando Magic, o ala-pivô impressionou por sua evolução física.

“Zion vem tendo um ótimo período de treinamentos. Preciso dar o crédito a ele pelo trabalho feito antes mesmo da reapresentação ao time. Seu condicionamento está em alto nível. Assim, ele pode assumir o controle dos jogos a qualquer momento. Sobre o jogo, foi bom colocar a bola em suas mãos. Sabemos que ele pode chegar à linha de lance livre, à cesta ou passar para um companheiro livre no perímetro. Enfim, esse tipo de ataque é muito divertido de se assistir”, afirmou o treinador.

Quinteto titular

Os dois astros, inclusive, devem ser as peças centrais do quinteto titular do Pelicans para 2024/25. A promesa, aliás, é de um estilo diferente dos últimos anos, centrado no small ball, após a saída do pivô Jonas Valanciunas. Como resultado, o ala Herb Jones, de 2,01 metros, seria o pivô, com Zion ao seu lado.

“Minha opinião sobre isso, e estou animado para responder, é de que são 82 partidas. Então, é preciso analisar quem é seu adversário. Pode ser que você queira usar uma formulação em um jogo. No próximo você pode querer uma diferente. Somos todos profissionais aqui. Sabemos como é. Todos queremos vencer. Então, faremos o necessário para isso”, afirmou Williamson.

Ingram, por sua vez, foi mais direto. Segundo o ala, a formação deve mesmo trabalhar em small ball, com Murray, CJ McCollum, Herb Jones, Zion e ele.

“Com Murray, temos outro jogador que ataca a cesta. Então, isso tira a atenção de muita gente em quadra. Ainda temos o (CJ McCollum) na ala, Zion atacando o garrafão, Dejounte atacando o garrafão e arremessando, com Herb Jones arremessando e pegando rebotes. Mas a atenção não vai estar em apenas uma pessoa. Vamos poder jogar basquete”, garantiu.

