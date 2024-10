Jogo de pré-temporada entre Pelicans e Magic é cancelado por furacão

A NBA anunciou que o jogo de pré-temporada entre New Orleans Pelicans e Orlando Magic foi cancelado. As franquias se enfrentariam na sexta-feira, (11), na Flórida. No entanto, as preocupações com o Furacão Milton e os efeitos no estado forçaram a suspensão da partida, de acordo com a liga. O confronto, aliás, não será remarcado.

Os jogadores do Magic jogaram há um dia contra o San Antonio Spurs, no Texas. No dia seguinte, a previsão era de que retornassem para o Orlando, para o confronto diante do Pelicans. Porém, as condições do fucarão forçaram que os atletas ficassem mais um dia na cidade texana, ainda sem planos para retorno a Flórida.

“Há sempre coisas maiores do que o basquete. É nisso que devemos manter nossa perspectiva. Sabendo que há famílias, casas e situações passando por um momento difícil agora, precisamos estar atentos e coscientes disso”, afirmou o técnico Jamahl Mosley.

O jogo entre Magic e Pelicans é o segundo de pré-temporada suspenso pelo Furacão Milton. Nesta quinta-feira (10), Miami Heat e Atlanta Hawks se enfrentariam. Entretanto, as condições forçaram um adiamento para o dia 16 de outubro, diferente da medida adotada para o embate em Orlando.

O Furacão Milton passou pela Flórida durante a noite desta quarta-feira (9). Até o momento, as autoridades locais confirmaram dez morto. Quando tocou o solo, o fenômeno registrou ventos de 205 km/h e encerrou a passagem em 145 km/h cerca de quatro horas e meia depois.

Antes mesmo, aliás, diversos estragos já haviam sido causados. Diversos relatos, por exemplo, mostraram casas destruídas e árvores derrubadas. Além disso, ruas ficaram alagadas e mais de três milhões de imóveis ficaram sem energia em todo o estado.

A previsão é de que o furacão se enfraqueça com a entra no Oceano Atlântico e de que vire uma tormenta tropical. Ainda assim, novas medidas em relação aos jogos de pré-temporada podem ser anunciados pela NBA nos próximos dias.

Por fim, o Magic estreia na temporada regular justamente contra o Heat, em Miami, na Flórida, no dia 23 de outubro. Ainda não há novidades sobre a sequência do jogo ou não. O Pelicans, por sua vez, recebe o Chicago Bulls, em Nova Orleans, no mesmo dia.

