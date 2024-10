Adrian Wojnarowski reage à chegada de Shams Charania na ESPN

A ESPN anunciou Shams Charania como o substituto de Adrian Wojnarowski. O antigo insider, afinal, anunciou sua aposentadoria do jornalismo esportivo, para se dedicar ao basquete universitário. Desse modo, em fim de contrato, o antigo repórter do The Athletic, se tornou o novo rosto de rumores da NBA na gigante de transmissões norte-americana.

Após o anúncio, Adrian Wojnarowski reagiu à contratação de Shams Charania. “Ele me mandou uma mensagem depois que eu anunciei minha aposentadoria. O que eu disse a ele é o que diria hoje, que espero que ele tenha uma carreira tão gratificante e recompensadora quanto a minha. E certamente desejo isso a ele”, revelou Woj ao The Rome Show.

“Shams está certo sobre o incrível grupo de colegas que ele encontrará na ESPN. Os melhores dos melhores, repórteres incríveis, talentos na frente das câmeras. Para mim, essa foi a melhor parte de trabalhar na ESPN. Desejo a ele o melhor e digo que ele tem uma grande equipe ao seu redor por lá”, continuou.

Vale lembrar que a carreira de Shams na NBA começou graças a Woj. O reforço da ESPN, afinal, foi contrato para o Yahoo em 2015 a convite do antigo repórter. Ele, inclusive, serviu como uma espécie de mentor para o jornalista recém-contratado.

Em 2017, Woj partiu para ESPN e o pupilo teve a chance de segui-lo, mas preferiu seguir no Yahoo. Foi assim até o ano seguinte, quando ele ingressou no The Athletic e se destacou como um dos principais insiders da NBA. Desde então, aliás, ele e Wojnarowski passaram a ter uma rivalidade, com os dois tentando conseguir as principais bombas da liga.

Saída de Woj

A aposentadoria de Woj, portanto, pôs fim à rivalidade. O anúncio, contudo, pegou a todos de surpresa. Como em toda sua carreira, aliás, foi ele o responsável por anunciar a ‘bomba’ do final de sua carreira como jornalista. O fim na profissão se deu após ele receber uma proposta para trabalhar com basquete na Universidade de St. Bonaventure.

O anúncio encerrou uma carreira de sucesso como insider da NBA. Afinal, desde que foi contrato pela ESPN, em 2017, Woj se popularizou por ser a principal fonte dos fãs para notícias de última hora. Na maioria das vezes, era ele o responsável por anunciar trocas ou acertos bombásticos na agência livre.

