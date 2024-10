Kyle Kuzma nega arrependimento por recusar troca para Mavericks

Em entrevista ao portal The Athletic, Kyle Kuzma falou sobre ter negado a troca para o Dallas Mavericks, que acabaram indo até as Finais da NBA. De acordo com o ala de 29 anos, não se arrepende do feito. Se tivesse ido, a franquia texana não estaria onde está.

“Eles jogam basquete muito bem. De verdade”, disse Kuzma quando perguntado sua opinião sobre o Mavs. “Foram um grupo interessante o ano todo. Mas quando se olhava para eles antes da trade deadline, eles não sabiam muito bem quem eram. Isso fica claro agora que eles adicionaram mais um pivô, Daniel Gafford, e outro ala-pivô. Então foi interessante ver eles chegaram nas Finais. Acho que ninguém achava que eles conseguiriam no meio da temporada”.

Antes da trade deadline de 2023/24, o Mavericks e o Washington Wizards estavam com uma troca fechada em torno de Kyle Kuzma. Na época, a equipe do jogador havia ganho apenas nove jogos, enquanto a texana tinha 28. No entanto, quando seu GM perguntou se gostaria que fechassem a troca, Kuzma disse que gostaria de continuar na capital.

Em seguida, o Mavs fez duas trocas que tornou seu estilo de jogo muito mais dinâmico, resultando na campanha para as Finais da NBA. Desse modo, Kuzma foi perguntado se há algum arrependimento de ter impedido o acordo.

“Com certeza não”, afirmou o jogador. “Uma das principais do Mavericks ser quem são foi conseguirem adicionar um novo pivô e ala. Conseguiram dois jogadores de impacto. Então se eu tivesse ido para lá, isso não teria acontecido. E quando se olha para quem já foi campeão da NBA, nunca são times de apenas três ou quatro jogadores. São elencos com seis ou sete jogadores muito bons. Tipo Jaylen Brown, Jayson Tatum, Derrick White, Jrue Holiday, Kristaps Porzingis e Al Horford. O Boston [Celtics] tem esses jogadores. Então o Mavs precisava de mais jogadores”.

Na última temporada, o Wizards venceu apenas 15 jogos. Desse modo, a escolha de Kuzma de se manter no time pode ser vista como duvidosa. De acordo com o próprio jogador, ele não joga para competir por títulos.

“Não vou dizer que estou acostumado a jogar por aneis de campeão”, disse. “Tiveram dois anos que foram com a mentalidade de ser campeão. O meu terceiro e quarto ano em Los Angeles… Desde então, acho que estou indo na minha velocidade. Não ligo para as críticas que dizem que eu deveria jogar em um time competitivo. Não acredito nisso, porque eles não sabem o que podemos fazer. E se começarmos a vencer aqui?”.

