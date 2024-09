Kyle Kuzma considera jogar pela seleção das Filipinas

Principal jogador do Washington Wizards, Kyle Kuzma está pensando em jogar pela seleção das Filipinas. Em entrevista para a All-Star Magazine, o ala revelou que tem o desejo de disputar competições internacionais, sobretudo representar a seleção dos EUA nas Olimpíadas. Mas, uma potencial convocação parece improvável. Desse modo, Kuzma coloca a seleção asiática como alternativa.

De acordo com o jogador de 29 anos, a escolha pela seleção filipinas tem um motivo especial. Afinal, o ex-companheiro dele no Los Angeles Lakers, Jordan Clarkson, atuou pelos asiáticos na Copa do Mundo de 2023. Assim, Kyle Kuzma estaria ao lado de um velho conhecido na seleção das Filipinas.

“Tipo, se eu não jogar pela seleção dos EUA, eu poderia fazer companhia a JC. Isso seria legal. Mas, o meu objetivo número um é jogar pelos EUA, nas Olimpíadas [Los Angeles] daqui a quatro anos. Por outro lado, acho muito legal que outros jogadores estejam atuando por outras seleções. Afinal, é muito, mas muito difícil jogar pela seleção dos EUA”, afirmou o camisa 33 do Wizards.

No entanto, há alguns entraves para Kyle Kuzma representar a seleção das Filipinas. Acima de tudo, ele precisa se naturalizar filipino, que é um processo longo. Além disso, a Federação Internacional de Basquete (FIBA) permite apenas um naturalizado por seleção. Hoje, Clarkson é designado como jogador naturalizado, mesmo que sua mãe seja filipina. O armador do Utah Jazz não conseguiu obter sua cidadania filipina antes de completar 16 anos, que é a idade de corte da FIBA ​​para os cidadãos com dupla nacionalidade.

Para a sorte de Kuzma, existe uma chance de Clarkson ser reclassificado como jogador local. É complicado, mas é possível. De acordo com a ESPN, a FIBA exige alguns critérios para considerar essa mudança. A primeira delas é o número de anos em que o jogador viveu no país pelo qual gostaria de jogar. Outro fator é o número de temporadas em que o atleta participou das ligas daquele país. Por fim, outros critérios que estabelecem uma ligação entre o jogador e o seu país.

Em 2019, Kuzma esteve perto de defender a seleção dos EUA na Copa do Mundo. Entretanto, uma lesão no pé tirou o atleta da competição. Mas, na ocasião, os estadunidenses não levaram força máxima para o Mundial.

Já nas Olimpíadas de 2028, que serão disputadas em Los Angeles, a seleção dos EUA tentará levar os melhores. Assim, Kuzma dificilmente seria convocado. Para as alas, em teoria, nomes como Anthony Edwards, Jayson Tatum, Devin Booker, Jaylen Brown, Paolo Banchero e Mikal Bridges estão à frente do jogador do Wizards.

Veterano de sete temporadas na NBA, Kuzma tem médias de 17,3 pontos e 6,4 rebotes. No entanto, ainda não foi selecionado para o All-Star Game. O ala tem contrato com o Wizards pelas próximas duas temporadas. Nesse período, ele vai receber US$45 milhões em salários.

