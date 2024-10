Por lesão, Malcolm Brogdon desfalca Wizards

A temporada ainda nem começou, mas Malcolm Brogdon já sofreu a primeira lesão como jogador do Washington Wizards. De acordo com o repórter Josh Robbins, do portal The Athletic, o armador machucou a mão direita durante o treino do último sábado (5). Desse modo, ele vai ficar afastado das quadras por pelo um mês. Segundo Robbins, o veterano será submetido a exames de imagem para determinar a gravidade da lesão.

Nos últimos três anos, Brogdon jogou por três times diferentes: Indiana Pacers e Boston Celtics, além do Blazers. Apesar do inegável talento, o melhor sexto homem da NBA, em 2023, se tornou uma valiosa moeda de troca. O armador, aliás, vai para o último ano de contrato. Em 2024/25, ele vai receber US$22,5 milhões em salários.

O declínio de Brogdon se deve à sequência de lesões. Nas últimas três campanhas, ele jogou apenas 142 de 246 jogos possíveis. Ou seja, ficou de fora de quase 43% das partidas. Agora, em Washington, o armador tentará um recomeço, mas a primeira lesão é desanimadora. Afinal, um bom desempenho, em 2024/25, poderá lhe render um lucrativo contrato na próxima offseason.

A princípio, antes da lesão, Malcolm Brogdon seria titular do Washington Wizards nesta temporada. No entanto, agora há a possibilidade do técnico Brian Keefe efetivar Jordan Poole como o armador principal. Isso já ocorreu no primeiro jogo da pré-temporada, nesse domingo (6), quando o time foi atropelado pelo Toronto Raptors por 125 a 98.

Acima de tudo, Brogdon terá o papel de mentor do jovem Bub Carrington ao longo da campanha. Escolha 14 do Draft deste ano, o armador de 19 anos é peça importante para o futuro da franquia. O detalhe é que ambos fizeram parte da troca que levou Deni Avdija para o Blazers. Ou seja, chegaram juntos ao Wizards e vão dividir minutos ao longo da campanha.

Novato do ano em 2017, quando atuava pelo Milwaukee Bucks, Brogdon já disputou 439 jogos na NBA. Suas médias, em oito temporadas na liga, são de 15,7 pontos e 5,5 assistências. Além disso, o armador tem um aproveitamento de 39,1% nas bolas de três.

Mesmo com a chegada de Brogdon, as perspectivas para o Wizards na próxima temporada não são boas. O time iniciou um processo de reconstrução de elenco e, com isso, só venceu 15 jogos na campanha passada. A expectativa fica por conta do novato Alex Sarr, selecionado na segunda posição do último Draft. O gerente-geral do Wizards, Will Dawkins, reconhece que o time ainda está longe de ser competitivo.

“Existem várias fases em um processo de reconstrução de elenco, se você pensar bem. Há a fase da desconstrução, por exemplo. Logo em seguida, você esboça uma base de time. Constrói em torno desse núcleo e, por fim, fortalece o plantel para competir. Nós ainda estamos na primeira etapa. É importante dizer isso porque todos precisam saber que só está começando”, afirmou o executivo, em entrevista coletiva.

