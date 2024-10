Karl-Anthony Towns: “Timberwolves merece um título da NBA”

Karl-Anthony Towns passou todos os anos da sua carreira da NBA no Minnesota Timberwolves. Pouco antes da nova temporada, porém, o talentoso pivô foi trocado para o New York Knicks, onde inicia uma nova fase da sua vida profissional. Embora a troca tenha o pegado desprevinido, o jogador de 28 anos ainda mantém um carinho pela franquia que o selecionou na liga.

Em entrevista recente, Tows afirmou que está na torcida para o Timberolves vencer um título da NBA. Em 36 temporadas de história, afinal, a franquia jamais conseguiu o campeonato. Mesmo longe, então, ele espera que os remanescentes possam conquistar o objetivo tão sonhado pela cidade, torcedores e membros da equipe.

“O Timberwolves merece um título da NBA”, afirmou Karl-Anthony Towns. “A cidade tem pedido por um campeonato desde a criação do time. Eu sempre disse que queria trazer um campeonato para eles. Queria fazer parte da equipe campeão que finalmente levaria o anel para o desfile na First Ave”, completou.

Towns chegou ao Timberwolves como a primeira escolha de 2015. Logo de cara, ele se estabeleceu como o principal nome da franquia, com amostras do seu potencial já em sua primeira temporada. Em nove temporadas, o pivô recebeu quatro seleções para o All-Star Game e registrou médias de 22.9 pontos, 10.8 rebotes e 3.9 assistências, além de um aproveitamento de 39.8% de aproveitamento do perímetro.

A chegada de Anthony Edwards, porém, fez Towns perder o espaço de estrela. Ainda assim, o pivô seguiu como grande destaque e ajudou a franquia a alcançar as finais da Conferência Oeste na temporada passada. No fim, o time perdeu para o Dallas Mavericks, mas se colocou como candidato futuro na NBA.

A troca para o Knicks, desse modo, foi uma grande surpresa para o pivô. Afinal, ele esperava seguir no Timberwolves em busca do tão sonhado título. Porém, agora terá que torcer á distância para que seus antigos companheiros possam realizar o desejo de Minnesota.

No Knicks, por outro lado, ele se mantém em uma equipe candidata ao título. Na franquia, aliás, o pivô resolve a maior carência do elenco do Knicks. Isso porque a equipe precisava de um titular confiável na posição. O outro jogador da posição, Mitchell Robinson, se lesiona com frequência. Além disso, o alemão Isaiah Hartenstein deixou o time, nesta offseason, para assinar com o Oklahoma City Thunder.

