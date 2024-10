Após troca, Karl-Anthony Towns revela jogador que mais gosta na NBA

De casa nova após a troca, Karl-Anthony Towns deu sua opinião sobre o melhor jogador da história da NBA. Em entrevista com o analista Shannon Sharpe, o veterano comentou sua visão sobre o debate entre LeBron James e Michael Jordan. No entanto, o pivô se restringiu apenas aos jogadores que viu jogar.

“Como disse, só vou falar sobre o que vi com meus olhos. Não consigo opinar sobre tudo. Mas, o LeBron é diferente, ele é especial”, afirmou Towns rindo. “Estou na liga há dez anos, então já vi ele em diferentes períodos da carreira. Acho que LeBron é o melhor jogador que já vimos, falando de talento. Acredito que ele seja o melhor”.

“Se você quer focar o debate em títulos da NBA, é escolha sua. Mas quando sobre talento puro… Para ser o melhor jogador de todos os tempos, precisa ser tudo. E olhe o que ele fez até aqui. Ele é o melhor”.

Publicidade

James é o jogador mais completo da história da NBA segundo Towns, a mais recente troca do New York Knicks. De acordo com o pivô, o ala de 2,06m é um atleta especial e que conseguiu ser eficaz nos dois lados da quadra durante toda a sua carreira. Towns acredita que além de talentoso, LeBron tem todas as características necessárias para ser o jogador ideal.

Leia mais!

“Tamanho, ele é ambidestro, agora arremessa de três, sempre foi um defensor de elite e em relação ao atleticismo. Então, não sei se o melhor atleta da NFL conseguiria pular tão alto quanto ele pulava. Ele era rápido”, disse Towns. “Além disso, ele tem a competitividade e as vitórias necessárias para ser o melhor. Quando se fala de talento, LeBron é o melhor que já vimos”.

Publicidade

Towns encerrou a fala se contradizendo ao afirmar que diria o melhor jogador que já viu, mas falou “já vimos” em alguns momentos. No entanto, Sharpe, que é um fã declarado de LeBron, concordou com sua fala.

Aos 39 anos, James diz não pensar na aposentadoria e segue tentando aumentar seu legado na NBA. Ele já tem quatro anéis de campeão, quatro MVPs de temporada regular e quatro MVPs de Finais. Além disso, soma 20 participações no All-Star Game, com 20 nomeações para o time All-NBA. Por fim, ao todo, são 1492 jogos, com uma média de 27.1 pontos, 7.5 rebotes e 7.4 assistências em 50.6% de aproveitamento nos arremessos de quadra.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA