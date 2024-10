Para executivos, Boston Celtics é favorito ao título da NBA

O Boston Celtics é o favorito dos executivos ao título da NBA. Em pesquisa feita pela liga, os 30 dirigentes dos times apontaram a equipe com vantagem esmagadora para vencer o bicampeonato. Ao todo, 83% dos votos foram a favor do atual campeão. As únicas equipes que receberam votos foram o Oklahoma City Thunder com 13%, e o Dallas Mavericks, com somente um voto.

O favoritismo do Celtics passa por seu poderoso elenco. Além de Jayson Tatum e Jaylen Brown, a franquia manteve Jrue Holiday, Derrick White e Kristaps Porzingis. Juntos, eles certamente formam o quinteto mais forte de toda a NBA. Além disso, peças importantes do banco, como Payton Pritchard, Al Horford e Sam Hauser seguem para 2024/25.

Com o mesmo elenco, os celtas venceram 64 de 82 jogos da última temporada. Além disso, sofreram somente três derrotas na campanha que garantiu o 18º título. Portanto, será difícil alguma equipe bater de frente com o forte grupo comandado por Joe Mazulla.

O astro Jaylen Brown, inclusive, acredita que o cenário deve ser similar. Em entrevista ao jornal The Boston Globe, o MVP das finais comemorou a manutenção do talentoso time. Segundo ele, o movimento da diretoria durante a offseason favereceu a janela para o bicampeonato em Boston.

“Acho que temos uma oportunidade e definidamente temos uma janela”, afirmou Brown. “Levamos um dia de cada vez. Então, precisamos garantir que permanecemos saudáveis. Mas, você sabe, vamos aproveitar o momento de descanso e depois voltaremos com tudo na próxima temporada”, continuou.

As principais ameaças para evitar o título do Boston Celtics na NBA são New York Knicks e Oklahoma City Thunder. O time de Nova Iorque, aliás, se reforçou durante os últimos meses e é cotado na pesquisa como segundo na Conferência Leste. Na sequência, vem Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, Milwaukee Bucks, Orlando Magic e Indiana Pacers.

Em relação ao Thunder, o time é o grande favorito para vencer a Conferência Oeste. Após a queda nas semifinais do ano passado, a equipe se reforçou com Alex Caruso e Isaiah Hartenstein. Na sequência, os cotados para a pós-temporada são, respectivamente, Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets, Dallas Mavericks, Phoenix Suns, Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans e Golden State Warriors.

A temporada 2024/25 da NBA começa no dia 22 de outubro, com o jogo de abertura entre Boston Celtics e New York Knicks, no TD Garden. No mesmo dia, Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves se enfrentam no primeiro confronto da Conferência Oeste.

