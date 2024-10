Lenda do Celtics compara Victor Wembanyama a Bill Russell

O lendário armador do Boston Celtics, Bob Cousy, elogiou Victor Wembanyama e o comparou com outro ídolo da franquia: Bill Russell. O histórico jogador tem propriedade para falar, afinal, esteve presente em seis dos 11 títulos vencidos pelo pivô, que marcou época nos anos 1960. Então, ele se mostra muito otimista em relação ao futuro do jovem do San Antonio Spurs.

Em entrevista para ao jornalista Dusty Garza, o ex-jogador falou sobre como vê o futuro do pivô e, assim, comparando-o ao líder da maior dinastia da história dos esportes americanos.

“Eu adoro seu jogo. O que posso deixar de mensagem para ele é que ele será o próximo Bill Russell. Seu biotipo e características são perfeitas para isso. Então, sim, é isso mesmo. E também diga a ele que o primeiro francês da história da NBA está o assistindo de perto e torcendo muito por seu sucesso”, comentou Cousy.

Essa última frase da fala, aliás, vale como uma boa curiosidade histórica. Isso porque Cousy nasceu em Nova York, em 1928. No entanto, sua conexão com a França vem de seus pais, que foram imigrantes franceses nos EUA. Por isso, ele afirma que é o primeiro francês da história da liga, em uma época muito menos global da NBA.

O ex-jogador passou a aparecer mais na mídia desde que a temporada passada estava acabando. Afinal, o Boston Celtics, onde fez história, quebrou um jejum de 16 anos e permitiu que ele ainda visse em vida um novo título do maior campeão da história da liga.

Enquanto isso, a expectativa pelo segundo ato de Victor Wembanyama na NBA é enorme, o que rendeu as comparações da lenda do Celtics, com o pivô Bill Russell. O jovem astro foi eleito o Calouro do Ano de forma unânime, mesmo em uma disputa que chegou a ser muito equilibrada com o pivô do Oklahoma City Thunder, Chet Holmgren.

Suas médias foram de 21.4 pontos, 10.6 rebotes, 3.9 assistências, 3.6 tocos e 1.2 roubo de bola. Além disso, ele acertou 46.5% dos seus arremessos. Além de Calouro do Ano, ele também foi eleito ao principal quinteto defensivo da temporada, e ficou em segundo lugar na disputa pelo prêmio de Defensor do Ano.

San Antonio, então, buscou reforços e montou um time um pouco mais competitivo para a campanha de 2024/25. O veterano Chris Paul chegou para a armação, além do Harrison Barnes e do calouro Stephon Castle. A equipe espera evoluir coletivamente para acompanhar o crescimento do francês.

Então, o camisa 1 projetou a nova temporada durante Media Day da franquia, realizado há pouco mais de uma semana.

“É óbvio que estou ansioso, mas administro essas expectativas como sempre fiz ao longo da minha vida. Estou concentrado, acima de tudo, em minhas responsabilidades reais por aqui. Estou feliz por ser reconhecido como um dos melhores da NBA tão rápido. Mas minha ênfase será sempre em vencer e ajudar meus colegas de time. Isso não muda em relação a 2023/24, ou a todos os outros anos em que joguei basquete”, explicou.

