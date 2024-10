Série revela por que Jimmy Butler perdeu jogos na última temporada da NBA

Jimmy Butler tem perdido alguns jogos da temporada regular da NBA desde que chegou ao Miami Heat em 2019/20. As constantes ausências da última temporada irritaram torcedores e até mesmo o presidente da franquia, Pat Riley. Mas existe um motivo por trás do que aconteceu em 2023/24, e isso só foi revelado pelo próprio ala no primeiro episódio da série Starting 5 da Netflix.

O seriado da NBA conta os bastidores da temporada passada com cinco atletas: LeBron James, do Los Angeles Lakers, Jayson Tatum do Boston Celtics, Anthony Edwards do Minnesota Timberwolves, Domantas Sabonis do Sacramento Kings, e o próprio ala do Miami Heat.

Butler fez uma revelação forte sobre o último ano: ele perdeu o pai no meio da temporada.

Publicidade

“Lembro que, depois do All-Star Game, meus companheiros precisavam que eu desse um salto de qualidade. Eu precisava subir meu nível para nos ajudar a chegar a uma melhor posição. Mas eu perdi meu pai. Então, não poderia me importar menos com tudo isso naquele momento. Apenas não me importava, e admito isso. É uma droga se machucar, perder pessoas. Foi um momento muito difícil”, lamentou.

O ala chegou a pedir uma pequena licença da equipe para tratar de assuntos pessoais. No entanto, o motivo não foi revelado até o lançamento da série da Netflix. O astro lamentou o fato de não ter conseguido ajudar os companheiros a vencer mais partidas estando 100% naquele momento, mas também citou que o drama pessoal o deixou perdido por algum tempo.

Publicidade

Leia mais sobre o Heat!

“Eu não sou um cara que me escondo. Gosto desse tipo de chamado que tive dos meus companheiros, gosto de elevar meu nível. Mas ali, eu não sabia o que fazer. Nenhuma quantia de dinheiro poderia trazer meu pai de volta. Basquete? Não importa o quanto eu jogasse, não conseguia esquecer ou consertar isso naquele momento. Então, foi difícil como eu disse”, concluiu.

Jimmy Butler atuou em 60 dos 82 jogos do Miami Heat na temporada 2023/24 da NBA. Com ele, a equipe venceu 33 partidas e perdeu 27. A quantidade de partidas não é tão baixa como a maioria faz parecer que é, mas desde que chegou a franquia ele não disputou 65 jogos em nenhuma campanha. Além disso, perdeu os playoffs do ano passado com uma grave lesão no tornozelo.

Publicidade

Porém, o fato do camisa 22 ter segurado as criticas mesmo sabendo pelo que estava passando, oferece uma perspectiva diferente sobre os últimos acontecimentos.

O craque não conseguiu uma extensão máxima de contrato após as críticas de Riley, e tem adotado uma postura mais séria para a campanha de 2024/25.

Butler jogará motivado para reconquistar seu lugar entre os melhores do mundo e conseguir um novo contrato. E além disso, buscando colocar a franquia de novo no posto de candidata a título.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA