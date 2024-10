Miami Heat fará homenagem a Pat Riley em quadra

Nesta semana, o Miami Heat anunciou que fará uma homenagem ao presidente da franquia, Pat Riley. A cerimônia será no dia 23 de outubro, quando o time inicia a temporada regular em duelo contra o Orlando Magic. O dirigente está no time da Flórida desde 1995, quando iniciou sua trajetória em Miami como técnico e só depois se tornou executivo, sendo essencial para levar a equipe aos títulos da NBA.

“Esta tem sido uma jornada e tanto que Micky Arison e eu fizemos juntos nos últimos 30 anos”, disse Riley em declaração. “O objetivo desde o primeiro dia era vencer. E vencer muito. Nós conseguimos. Ganhamos campeonatos, comemoramos nesta arena, nas ruas com nossos grandes fãs e penduramos os nomes dos nossos maiores jogadores. Então, dar meu nome à quadra deixaria meus pais muito orgulhosos. É uma grande honra para mim e minha família.”

Pat Riley chegou ao Miami Heat em 1995. Ele começou como técnico e depois virou presidente da equipe. Sob sua liderança, o Heat disputou cinco finais da NBA e venceu três delas. Além disso, ele trouxe estrelas como LeBron James e Dwyane Wade para o time, formando o famoso Big Three, que conquistou dois títulos.

Riley também é conhecido pela criação da Heat Culture, que valoriza a disciplina e o esforço. Essa mentalidade fez de Miami um dos times mais respeitados da NBA. Ele ajudou a definir o estilo de jogo da equipe. Portanto, seu impacto vai muito além da quadra.

Dessa forma, o evento de homenagem ao executivo deve reunir torcedores e ex-jogadores estarão presentes para celebrar suas conquistas.

Então, essa cerimônia reforça o vínculo entre Riley e a cultura do time. Mesmo quando ele se afastar, sua marca continuará guiando a franquia. Para os torcedores, será um momento de celebrar décadas de sucesso e dedicação ao time.

Antes de chegar ao Heat, Pat Riley já tinha uma carreira vitoriosa com o Los Angeles Lakers. Como técnico, ele conquistou diversos títulos, e sua abordagem inovadora mudou o jeito de formar times na NBA. Por fim, ele foi um dos primeiros a promover a ideia de “supertimes”, o que moldou a liga como conhecemos hoje.

