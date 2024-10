Nassir Little explica por que preferiu Heat ao Warriors

Em entrevista, Nassir Little explicou o motivo que o levou a assinar com o Miami Heat ao invés outros times interessados, como o Golden State Warriors. O ala era um dos melhores jogadores ainda restantes na agência livre e chegou a treinar com quatro equipes na última semana. De acordo com atleta de 24 anos, seu objetivo era estar em um lugar onde dessem chance para jogadores subestimados como ele.

“Eu senti que aqui era onde mais me queriam”, afirmou Little sobre o Heat. “Pensando no passado recente deles, muitos jogadores como eu conseguiram sucesso aqui. Atletas subestimados que só precisam de uma chance, que já tem esse talento, essa vontade de competir. Então só achei que faria sentido para mim, essa é a verdade”.

Little passou a campanha de 2023/24 com o Phoenix Suns, aparecendo em 45 jogos com uma média de apenas 10.2 minutos por jogo. Desse modo, registrou 3.4 pontos e 1.7 rebote em sua passagem com o time.

Após ser monitorado por quatro times da NBA, principalmente o Warriors, Nassir Little escolheu assinar um contrato não garantido de um ano com o Heat. Segundo ele, estava confiante que acharia um time antes da temporada começar.

“Estava confiante que alguma oferta ia aparecer”, explicou o jogador de 24 anos. “Sendo garantido ou não, só queria ter uma oportunidade. Acredito em mim mesmo para saber que conseguirei tirar o melhor disso”.

“Em Miami, sinto que apreciam jogadores semelhantes a mim”, continuou. “Sim, tiveram outras ofertas. Mas decidi com base na reputação que eles têm com jogadores como eu. Além disso, pensei nas conversas que tive com o time de técnicos daqui”.

Little chegou à NBA em 2019, ao ser selecionado na 25a posição do Draft de 2019 pelo Porland Trail Blazers. Aos poucos, o ala foi ganhando espaço na rotação da equipe, ainda mais após os executivos iniciarem sua reconstrução. Desse modo, sua melhor temporada foi em 2021/22, quando teve média de 25.9 minutos. Em 42 jogos, conseguiu anotar 9.8 pontos, 5.6 rebotes e 1.3 assistência em 46% nos arremessos de quadra e 33.1% nas bolas de três.

Em seus cinco anos na NBA, ainda não se tornou um pontuador confiável. Além disso, sofre com lesões, nunca tendo participado de mais de 54 jogos em uma temporada. No entanto, é um jogador energético que consegue fazer o trabalho sujo e defender múltiplas posições. Ao mesmo tempo, consegue ajudar na movimentação de bola de uma maneira eficiente.

