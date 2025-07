Pivô do Mavericks, Dereck Lively passa por cirurgia no pé

O pivô Dereck Lively é mais um jogador importante do Dallas Mavericks em recuperação de cirurgia na offseason. Segundo Marc Stein, da rede Substack, o jovem passou por um procedimento no pé direito depois do fim da temporada. O repórter apurou que, a princípio, a intervenção só extraiu fragmentos de ossos que causavam dores no local. Espera-se, então, que ele esteja à disposição já no início da pré-temporada.

A cirurgia não é grave, mas foi uma mudança de planos. Afinal, na última entrevista coletiva da campanha, o GM Nico Harrison disse que o atleta não precisaria de um procedimento. O dirigente só confirmou o problema físico no pé do garoto sem dar detalhes. A aposta era que repouso resolveria a lesão e, por isso, não havia um plano de recuperação para as férias.

Apesar da baixa gravidade, Lively deve inspirar cuidados do Mavericks nos próximos meses. O jogador de 21 anos perdeu mais de dois meses da temporada passada por causa de uma fratura de estresse no tornozelo direito. São casos que já se acumulam em uma curta carreira. Ele só esteve em 91 de 164 partidas de campanha regular nos primeiros dois anos na NBA.

O pivô se junta a outros dois atletas importantes do elenco no pós-cirúrgico: Kyrie Irving (joelho) e Anthony Davis (olho). A tendência é que, assim como o jovem, Davis também não tenha problemas para estar na pré-temporada. O segundo-anista obteve médias de 8,7 pontos e 7,5 rebotes em sua segunda temporada na liga.

Discórdia

A questão física de Dereck Lively, aliás, causou problemas dentro da franquia na última temporada. O diagnóstico da fratura no tornozelo do atleta levou a uma briga que “quebrou” a equipe de preparação física do Mavericks. O diretor atlético do time, Keith Belton, e o diretor de saúde e performance, Johann Bilsborough, tiveram uma discussão séria nos bastidores.

“Não houve socos, mas os dois quase chegaram às vias de fato. Era um problema de um bom tempo entre Keith e Johann que, por fim, ‘estourou’ ali”, contou uma fonte à ESPN. Outras dez pessoas ligadas ao departamento físico confirmaram a ocorrência. Mas a franquia preferiu não se pronunciar.

No fim da temporada, o Mavericks anunciou a saída de Belton. Ele é quem estava errado na questão, pois treinava Lively para voltar às quadras sem avaliar a possível fratura. Os agentes do pivô chegaram a agradecer Bilsborough de forma pública pelo apoio após o diagnóstico da lesão. Na organização, muitos veem a cirurgia recente no pé ainda como um efeito do problema anterior.

Montanha

Como pivô titular do Mavericks, Dereck Lively admite que a temporada passou longe de ser o que todos pensavam. O elenco sofreu com lesões e, com isso, os resultados ficaram bem abaixo do esperado. Além disso, a equipe encarou um “terremoto” com a chocante troca de Luka Doncic. O jogador, no entanto, aposta que a experiência só vai fortalecer o time na busca por voltar às finais da NBA.

“Passar por todas essas adversidades vai nos fazer mais fortes, pois o aprendizado com as falhas nos leva ao sucesso. Nós já estivemos no topo da montanha e, dessa vez, as coisas não deram certo. Estamos por baixo. Mas tudo o que podemos fazer é reagrupar para escalar. Assim, vamos voltar ao lugar que sabemos que merecemos”, concluiu o jovem jogador.

