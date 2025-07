Times da NBA tentam brecar expansão de franquias

A NBA realizou reuniões nesta semana para discutir novamente a possível expansão de franquias, mas alguns times podem não ser favoráveis. De acordo com Mike Vorkunov e David Aldridge, do site The Athletic, as atuais equipes da liga não veem com bons olhos o aumento de times no futuro.

Ainda segundo os jornalistas, o principal fator pela possível rejeição da expansão é financeiro. Isso porque o novo contrato de direitos de transmissão da liga, de 11 anos e US$76 bilhões, começa na próxima temporada. Então, vários donos de franquias preferem começar a arrecadar e dividir essa nova receita entre as equipes já existentes. Ou seja, sem precisar incluir mais “concorrentes” pelo dinheiro.

Dessa forma, a expansão de dois novos times nos próximos anos diluiria a receita potencial de TV das franquias da NBA na próxima década. Por outro lado, o The Athletic alerta para um ponto positivo. Afinal, com o valor das equipes atuais em constante ascensão, as taxas de expansão devem superar as projeções anteriores de pelo menos US$5 bilhões por nova franquia.

Seattle, que perdeu sua franquia para Oklahoma, continua sendo uma das cidades mais cotadas para ter um novo time. Do mesmo modo, Las Vegas seria a outra favorita a ganhar uma nova equipe na NBA.

Enquanto isso, na terça-feira (15), o comissário da NBA, Adam Silver, revelou cautela sobre a expansão de franquias. O dirigente confirmou que há interesse, mas não há nenhum cenário definido.

“Muitas análises ainda precisam ser feitas e nada foi predeterminado de uma forma ou de outra. Portanto, não há cronograma específico. Seremos cautelosos e analisaremos todos os possíveis problemas da expansão. Formamos um consenso de que a liga deveria fazer o trabalho de averiguar os cenários”, disse Silver.

“Estamos fazendo análises aprofundadas, algo que não estávamos fazendo antes. Mas, além disso, estamos apenas no primeiro dia dessa análise. Em termos de preço e cronograma potencial, ainda é muito cedo para dizer. E, de novo, acho que isso também pressupõe o resultado dessa análise. É uma questão realmente complexa”, completou o comissário.

A última expansão da NBA foi 2004, quando o Hornets mudou de New Orleans para Charlotte. Antes disso, a liga adicionou seis times em um período de sete anos entre 1988 a 1995.

