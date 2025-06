NBA deve avançar projeto de expansão de times na offseason

Em reunião com os donos dos times da NBA, na offseason, o comissário Adam Silver espera que o projeto de expansão da liga avance. Na quinta-feira (5), em coletiva antes do início das finais, o dirigente revelou que o tema deve ser discutido de maneira “formal” a partir do término de 2024/25.

Silver disse que a reunião servirá para medir a “temperatura” do assunto em relação aos proprietários das franquias da NBA. No entanto, admitiu que há interesse suficiente para avançar no projeto.

“Não faltou interesse. Eu já disse a pessoas de várias cidades: ‘não estamos nos engajando nesse processo agora’. Quero ser justo com todos. Portanto, não quero ter reuniões com alguns e não com outros. Então, se dissermos sim, passaremos agora para uma fase exploratória mais formal. Além disso, vamos nos envolver com consultores externos que analisarão os mercados, as oportunidades econômicas, de mídia etc”, disse o comissário.

Publicidade

Nos últimos meses, a expansão de times na NBA tem sido pauta frequente, mas a offseason pode marcar um passo adiante. Isso porque, desta vez, haverá uma discussão formal com proprietários da liga. Entretanto, Silver alertou que a criação de novas equipes não é uma certeza.

Leia mais!

“Eu diria que a sensação atual é que deveríamos explorar isso. Mas, não acho que seja algo automático, porque dependerá da perspectiva geral sobre o futuro da liga”, disse.

Publicidade

Vale lembrar, aliás, que a última expansão da NBA foi em 2004. Na época, Charlotte retornou como Hornets. Agora, Seattle e Las Vegas são consideradas as favoritas para receber novas franquias caso o processo seja aprovado.

Finais da NBA

Na mesma coletiva, Silver falou sobre a grande decisão de 2024/25 entre Indiana Pacers e Oklahoma City Thunder. A final inédita garantirá um novo campeão na história da liga. Da mesma forma, será o sétimo time diferente a vencer o título de forma seguida. O novo acordo coletivo de trabalho (CBA) é apontado como principal mudança na “quebra de dinastias”. No entanto, o comissário descartou o motivo.

Publicidade

“Não posso dizer aqui que imagino que teríamos sete campeões diferentes ao longo de sete anos”, disse Silver. “Eu diria objetivo do CBA não é necessariamente ter um campeão diferente a cada ano. Como dissemos, é ter igualdade de oportunidades. Parabéns a Oklahoma e Indiana, duas franquias incrivelmente bem administradas, de cima a baixo. Elas merecem estar aqui”.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA