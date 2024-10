Em outra função no Heat, Udonis Haslem ajuda calouro

Agora em outra função no Miami Heat, o ex-jogador Udonis Haslem está ajudando um calouro da equipe a dar os primeiros passos na NBA. De acordo com o repórter Anthony Chiang, do Miami Herald, o ex-ala-pivô está atuando como mentor para Kel’el Ware, escolha 15 do último recrutamento. Vale lembrar que Haslem, após deixar as quadras, assumiu um cargo no front office da franquia. Hoje, ele é o vice-presidente de desenvolvimento de basquete do Heat.

O técnico Erik Spoelstra fez questão de destacar a contribuição do ex-comandado na orientação de Ware. Segundo o treinador, Haslem era uma espécie de treinador em quadra enquanto atuava. Agora, mesmo aposentado como jogador, o eterno camisa 40 de Miami segue orientando os jogadores da equipe.

“Isso só mostra o quão único é o ser humano e profissional UD. Ele não precisa fazer nada disso. E certamente não precisa estar aqui com equipamento de treino e suando com os caras, e trabalhando com eles em quadra. Mas é assim que ele ganha a confiança dos atletas. Enfim, ele continua a orientar a todos, não só os veteranos, mas também os jovens, como Kel’el, por exemplo”, afirmou Spoelstra.

“Acho que é simplesmente incrível para Kel’el, aos 20 anos, ter um mentor como UD, mas também Bam Adebayo. UD orientou Bam e, agora, ambos são capazes de usar seus superpoderes para ajudar Kel’el. É por isso que acho que temos a estrutura para ajudar um jovem pivô como ele a ter sucesso”, finalizou o treinador.

Como Spoelstra mencionou, o novato está recebendo o mesmo tratamento que Adebayo recebeu quando estava começando a carreira no Heat, ou seja, aprendendo com Udonis Haslem. O ex-ala-pivô, aliás, ajudou Bam a se tornar não apenas um grande jogador, mas também um líder do time. Afinal, após a aposentadoria de Haslem, o pivô de 27 anos se tornou o capitão da equipe.

“Ser capitão é algo maior do que você. Então, eu não escolhi ser capitão do time. UD meio que me forçou a esse papel. Mas, você entende que, quando assume esse papel, esse alto cargo, no final das contas, não se trata de você. Temos novos atletas chegando, e você tem que explicar a eles como somos, como nos movemos em quadra. Realmente, isso não é sobre você”, afirmou Adebayo.

Kel’el Ware

Pupilo de Udonis Haslem, o calouro chamou a atenção da comissão técnica do Heat na Summer League deste ano pelo atleticismo incomum para um pivô de 2,13m de altura. No torneio preparatório de Las Vegas, Ware alcançou médias de 18 pontos, 8,3 rebotes e 1,5 toco, em 26 minutos por jogo. Além disso, o jovem converteu quase 62% dos arremessos de quadra.

Assim, já começa a ser debatida a possibilidade do novato atuar ao lado de Adebayo na formação titular. Desse modo, o astro jogaria como ala-pivô. Alguns, inclusive, acreditam que o campeão olímpico pode render mais na posição 4. O próprio Ware já garantiu que pode jogar com Adebayo por conta do encaixe.

“Acho que Bam e eu, definitivamente, podemos jogar ao lado um do outro porque nós nos completamos muito bem. Sua posição real é como ala-pivô. Então, eu chego como pivô. Posso proteger o garrafão, enquanto consigo fazer as coisas que sempre faço”, disse Ware, ao jornal Sun Sentinel.

Portanto, com as orientações de Udonis Haslem, o calouro espera fazer história no Heat. A direção e a comissão técnica da franquia buscavam um pivô há muito tempo. A ideia de Spoelstra, aliás, sempre foi a de ter alguém para deixar Adebayo de ala-pivô. Entretanto, pela carência de boas opções no mercado, seja por valor ou disponibilidade, o time de Miami atuou nos últimos anos da mesma forma que a NBA “pede”, ou seja, com formações mais baixas.

A carreira de Udonis Haslem

Haslem atuou por 20 anos no Miami Heat. Ele é, por exemplo, um dos dois jogadores presentes nos três títulos da equipe (2006, 2012 e 2013). O outro é Dwyane Wade. Além disso, o ex-ala-pivô é o líder de rebotes na história da franquia.

Haslem também foi o capitão oficial do time por 16 temporadas. Inclusive, ele é um dos três atletas a atuarem por pelo menos 20 anos em uma mesma equipe na história da NBA. Assim, Haslem está no mesmo grupo de Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks) e Kobe Bryant (Los Angeles Lakers).

O camisa 40 chegou ao Heat após não ser escolhido no Draft de 2002. Na campanha do primeiro título (2015/16), ele foi titular em 80 dos 81 jogos da equipe. No entanto, o papel dele diminuiu com o passar dos anos. Houve uma queda nos minutos, mas a liderança no vestiário cresceu com o tempo.

Por isso, Haslem é um dos maiores ídolos da franquia em todos os tempos. Tanto que o Heat aposentou a camisa 40, poucos meses após a sua aposentadoria, em 2023. Em 879 jogos pela equipe, ele obteve médias de 7,5 pontos e 6,6 rebotes, em cerca de 25 minutos por jogo.

