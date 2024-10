Aleksandar Petrovic segue no comando da seleção brasileira

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) anunciou a permanência do técnico Aleksandar Petrovic no comando da seleção brasileira. De acordo com a entidade, o acordo é válido por mais um ciclo olímpico. Ou seja, o treinador croata seguirá o trabalho até 2028, quando serão realizadas as Olimpíadas de Los Angeles. Além disso, os auxiliares Tiago Splitter, Bruno Savignani, Demétrius Ferraciú e Helinho Garcia foram mantidos.

“Estou muito contente por poder seguir no comando do Brasil. Pelos jogadores, pelo corpo técnico, pela CBB e todo o apoio da torcida, que me enviou muitas mensagens para seguir no projeto. Agora, vamos continuar o trabalho. Nossa meta é preparar muito bem o grupo para as próximas duas janelas para a Copa América. Além disso, vamos buscar os jogadores jovens que podem entrar para esse futuro. Enfim, vamos continuar essa linda experiência”, afirmou o treinador de 65 anos.

Em outubro de 2017, Petrovic assumiu o comando da seleção. Ele permaneceu no cargo até setembro de 2021. Em sua primeira passagem, o treinador venceu 26 dos 33 jogos disputados. Ou seja, um aproveitamento de 79%.

Além disso, ele classificou o Brasil para a Copa do Mundo da China (2019). No Mundial, aliás, a seleção terminou na 13ª posição. No entanto, não teve sucesso no pré-olímpico. Assim, o Brasil ficou de fora das Olimpíadas de Tóquio (2021).

Já a segunda passagem de Aleksandar Petrovic pela seleção brasileira começou este ano, com o título do Pré-Olímpico em Riga, na Letônia. Posteriormente, a equipe brasileira assegurou o sétimo lugar nas Olimpíadas de Paris.

O primeiro desafio será nos dias 21 e 24 de novembro. Afinal, a seleção terá mais uma janela das Eliminatórias da Copa América 2025. O Brasil encara, em casa, o Uruguai e o Panamá. Em fevereiro do próximo ano, fechando a competição, será a vez de jogar na casa dos rivais.

Por fim, em 2025, além da Copa América na Nicarágua, o Brasil terá um grande desafio. Vai iniciar, no fim do ano, as Eliminatórias da Copa do Mundo 2027, que será disputada no Catar. Ao lado dos Estados Unidos, o país é o único a disputar todas as edições do torneio.

Tiago Splitter

Cotado para assumir o cargo de Aleksandar Petrovic no comando da seleção brasileira, Tiago Splitter falou sobre a continuidade do técnico croata. Recentemente, o ex-pivô ganhou sua primeira chance como treinador profissional. Afinal, ele dirige o Paris Basketball (FRA), que disputa a EuroLiga. Acima de tudo, Splitter exaltou a capacidade de Petrovic.

“Estou muito feliz com a permanência do coach Petrovic na seleção. Ele é como um verdadeiro pai para nós. Além de saber como lidar com os atletas, ele domina a preparação de jogos e treinos. Também possui tem uma visão estratégica ampla e um olhar clínico para identificar jovens talentos. A continuidade dele no cargo é essencial para darmos sequência ao trabalho”.

“Pessoalmente, enfrentarei uma nova situação este ano. Ser técnico principal na Europa e, ao mesmo tempo, continuar como assistente na seleção. Conciliar essas responsabilidades será desafiador, mas estou determinado a contribuir com o basquete brasileiro por muitos anos. Enfim, temos um futuro promissor pela frente”, contou Splitter.

