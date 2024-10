Técnico do Pelicans elogia físico de Zion Williamson: “Alto nível”

O técnico do New Orleans Pelicans, Willie Green, elogiou a boa forma física de Zion Williamson. Os comentários foram feitos após a estreia da equipe na pré-temporada, nessa segunda-feira (7). Jogando diante de sua torcida, o Pelicans venceu o Orlando Magic por 106 a 104. O comandante fez questão de ressaltar o comprometimento do atleta de 24 anos nesta offseason.

“Zion vem tendo um ótimo período de treinamentos. Preciso dar o crédito a ele pelo trabalho feito antes mesmo da reapresentação ao time. Seu condicionamento está em alto nível. Assim, ele pode assumir o controle dos jogos a qualquer momento. Sobre o jogo, foi bom colocar a bola em suas mãos. Sabemos que ele pode chegar à linha de lance livre, à cesta ou passar para um companheiro livre no perímetro. Enfim, esse tipo de ataque é muito divertido de se assistir”, afirmou o treinador.

Em apenas 19 minutos em quadra, Zion foi o destaque do duelo. Dominante, anotou 16 pontos, pegou oito rebotes e deu três assistências. Além disso converteu oito dos 11 arremessos tentados. Acima de tudo, o jovem astro mostrou que está mais ágil. Portanto, o desempenho de Zion Williamson animou o técnico do Pelicans.

Desde que chegou à NBA, há cinco anos, o ala-pivô briga com a balança. De acordo com o jornalista Ian Casselberry, do portal Yahoo Sports!, o astro do Pelicans está abaixo de seu peso “normal”. No entanto, o atleta de 1,98m de altura quer ficar ainda mais magro.

Segundo o repórter, Zion estaria pesando cerca de 127 quilos. É menos do que ele esteve em Duke, em seu único ano no basquete universitário. Na época, ele tinha 285 libras, algo como 129,3 quilos. Mas sua meta seria diminuir ainda mais, para ficar na casa dos 123. Seria, de longe, o seu menor peso desde quando atuava no colégio.

Há cerca de três anos, quando estava fora por mais uma de suas inúmeras lesões, o camisa 1 do Pelicans chegou a pesar quase 150 quilos. Como resultado, ele demorou a se recuperar e acabou perdendo boa parte da carreira. Então, com a mudança drástica no condicionamento físico, Williamson mostra que está pronto para evoluir.

A última temporada foi a que Zion mais atuou na liga. Afinal, ele disputou 70 dos 82 jogos da equipe. Individualmente, o ala-pivô brilhou, com médias de 22,9 pontos, 5,8 rebotes e cinco assistências. Jogando muitas vezes até como playmaker, Williamson foi o líder de uma campanha de briga de mando de quadra (49-33), mas que acabou de forma frustrante.

No primeiro duelo do play-in, Zion ficou perto de um triplo-duplo contra o Los Angeles Lakers: 12 pontos, oito rebotes e oito assistências. Mas, no fim do jogo, o ala-pivô sofreu uma lesão . Como resultado, o Pelicans perdeu por 124 a 108. Entretanto, a equipe se recuperou, já sem Williamson, e eliminou o Sacramento Kings no segundo jogo da repescagem. Na primeira rodada dos playoffs, porém, a ausência de Zion fez a diferença e o Pelicans foi varrido pelo Oklahoma City Thunder.

“Temporada de vingança”

Em entrevista ao jornalista Will Guillory, do portal The Athletic, Zion Williamson falou sobre alguns erros que cometeu na carreira. De acordo com o atleta, o aprendizado será importante para se tornar um dos principais nomes da NBA. No entanto, apesar de admitir que alguns contextos o prejudicaram, o ala-pivô prometeu que a “vingança” está chegando.

“A realidade é que quero fazer parte desse grupo de melhores da NBA. Sei que tenho talento para isso. É verdade que tenho falado sobre isso há algum tempo e as lesões têm voltado. Acho que ainda cometo alguns erros. Mas isso não pode mais acontecer. É hora de levar as coisas para o lado pessoal. Então, pretendo fazer isso em todos os jogos da próxima temporada. Sei que as coisas vão dar certo”.

“Algumas coisas que aconteceram foram realmente ruins. Então, foi uma pena ter que passar por tudo isso. Mas me tornou uma pessoa melhor. É o que me levou a estar trabalhando como estou fazendo agora. Portanto, estou em busca de vingança. Não contra ninguém em especifico. Mas eu preciso mostrar que posso ser um dos melhores da NBA. Enfim, espero que seja um grande ano”, concluiu.

O sucesso de Zion Williamson em quadra pode garantir um respiro ao técnico do Pelicans. Afinal, Willie Green vai para a quarta temporada no comando do time. Até hoje, os melhores resultados foram duas eliminações na primeira rodada dos playoffs (2022 e 2024).

