Zion Williamson projeta “temporada de vingança” na NBA

Indo para sua quinta temporada na NBA, Zion Williamson ainda não alcançou os feitos esperados pela primeira escolha do Draft de 2019. Apesar disso, o astro do New Orleans Pelicans vem de sua melhor campanha individual, mas ficou de fora novamente dos playoffs. Para ele, então, 2024/25 será um ano de “vingança”.

O craque falou em entrevista ao jornalista Will Guillory, do site The Athletic, sobre alguns erros que cometeu em sua carreira e como o aprendizado será importante para se tornar um dos principais nomes da liga.

“A realidade é que quero fazer parte desse grupo de melhores da NBA e sei que tenho talento para isso. É verdade que tenho falado sobre isso há algum tempo e as lesões tem voltado. Acho que ainda cometo alguns erros. Mas isso não pode mais acontecer. É hora de levar as coisas para o lado pessoal. Então, pretendo fazer isso em todos os jogos da próxima temporada. Sei que as coisas vão dar certo”, afirmou.

Em 2023/24, Williamson teve a temporada com mais partidas em toda a carreira, 70. Suas médias foram de 22.9 pontos, 5.8 rebotes e cinco assistências por jogo. Jogando muitas vezes até como armador do time, ele foi o líder de uma campanha de briga de mando de quadra, que acabou de forma frustrante no play-in.

Mas o fim da frustração não tinha chegado ainda. O camisa 1 fez um jogo incrível contra o Los Angeles Lakers no duelo de repescagem. Talvez, o melhor de sua carreira. Mas enquanto dominava a partida no fim, sentiu uma nova lesão que encerrou sua campanha.

A equipe ainda deu a volta por cima, eliminando o Sacramento Kings e garantindo a vaga para os playoffs na oitava posição. Mas acabou enfrentando o Oklahoma City Thunder que fez grande temporada. O Pelicans sofreu sem seu melhor jogador com desempenhos decepcionantes de Brandon Ingram e CJ McCollum e caiu na primeira rodada.

Zion Williamson ainda revelou que a derrota para o Lakers, após sua lesão no fim de sua temporada da NBA, foi algo definidor para sua carreira e para o jogador que ele quer se tornar.

“Acho que foi muito triste, mas é um ponto de virada. E digo isso tanto para a franquia na temporada, como para mim na minha carreira. Assisti LeBron e vi tudo o que ele fez naquele jogo. Eu me decidi: queria me tornar um dos grandes. Então, aacho que esse desejo só aumentou depois daquilo. E eu não apareci depois da lesão, não consegui e não há desculpas para isso. Isso me atingiu já durante o jogo e depois que acabou”, afirmou.

No entanto, apesar de admitir que alguns contextos de sua carreira o prejudicaram, Williamson prometeu que a “vingança” está chegando.

“Algumas coisas que aconteceram foram realmente ruins. Então, foi uma pena ter que passar por tudo isso. Mas me tornou uma pessoa melhor. É o que me levou a estar trabalhando como estou fazendo agora. Portanto, estou em busca de vingança. Não contra ninguém em especifico. Mas eu preciso mostrar que posso ser um dos melhores. Espero que seja um grande ano”, concluiu.

